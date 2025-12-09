Ako často prať vankúše na spanie: Väčšina ľudí to v Česku robí nesprávne a zbytočne si škodí!

Kedy ste naposledy prali alebo menili svoje vankúše? Ak nad tým teraz pátrate v pamäti, možno nastal správny čas urobiť poriadok nielen v povlečení, ale aj vo vankúšoch, na ktoré sa často zabúda.
Na vankúše myslíme najmenej
Priznajme si to. Ak doma nemáme alergikov či astmatikov, väčšina z nás vankúše perie len sporadicky – väčšinou až v momente, keď sa na nich objaví škvrna alebo iné výrazné znečistenie.
Neraz ich používame tak dlho, až je na prvý pohľad jasné, že majú svoje najlepšie roky dávno za sebou.
Lenže vyhodiť vankúš sa nám nechce. Veď ešte „nejako poslúži“ – ak nie nám, tak návšteve, na chate alebo ako záložný kus.
A kupovať nové? V početnejšej domácnosti je to citeľná položka, lebo málokedy meníme len jeden, zvyčajne celú sadu pre každú posteľ.
Takmer všetko sa dá vyprať – aj vankúše
Existuje veľa spôsobov, ako sa o vankúše starať. Paní Sylva, ktorá sa venuje čisteniu posteľných textílií, odporúča postupy a prostriedky aj vo svojom videu:
Odborníci sa zhodujú, že vankúše by sme mali prať aspoň dvakrát ročne.
Ako postupovať, nájdete vždy na štítku výrobcu – a oplatí sa tieto pokyny dodržiavať. Materiály sa totiž líšia: teplota aj spôsob čistenia môže byť iný.
Ak výrobca uvádza, že vankúš prať nemožno, berte to vážne.
Typickým príkladom je pamäťová pena – tú by ste v práčke pravdepodobne zničili a navyše veľmi zle schne a nedá sa poriadne vyžmýkať.
Pri praní je vhodné dávať vankúše po dvoch, aby bol bubon rovnomerne zaťažený. Do práčky môžete pridať aj tenisové loptičky, ktoré pomôžu výplň načechrať.
Ďalšou možnosťou, ako znížiť množstvo roztočov, je vystaviť vankúše mrazom na 24 hodín.
Je však dobré vedieť, že hoci mráz roztoče eliminuje, alergény v podobe ich tiel a exkrementov vo výplni zostanú.
Kedy vankúš vymeniť?
Bežne sa uvádza, že kvalita vankúša začína citeľne klesať približne po dvoch rokoch používania – najmä kvôli nahromadeným alergénom.
Nový vankúš je vhodné zaobstarať vtedy, keď:
- je výplň zhrudkovatená alebo nerovnomerne rozložená,
- škvrny sa už nedajú odstrániť,
- vankúš nepríjemne zapácha,
- nevráti sa do pôvodného tvaru: ak ho preložíte napoly a stlačíte, mal by sa sám rozložiť späť.
Ak to neurobí, výplň je pravdepodobne opotrebovaná a nastal čas na výmenu.