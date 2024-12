Ako často meníte uteráky? Odborníci sú znechutený zo Slovákov, väčšina raz týždenne

V slovenských domácnostiach sa často zaužíval zvyk meniť uteráky raz týždenne. Na prvý pohľad to môže vyzerať ako dostatočná hygiena, avšak odborníci upozorňujú, že táto prax môže mať ďaleko od ideálneho riešenia. Ak ste si mysleli, že uterák, ktorý denne používate, zostáva po celý čas čistý, realita vás môže nemilo prekvapiť. Poďme sa spoločne pozrieť na to, prečo by sme mali uterákom venovať viac pozornosti, a ako správna starostlivosť môže ovplyvniť naše zdravie.