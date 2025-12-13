Ako často kúpať psa: Môžete mu uškodiť, ak to robíte príliš často aj príliš zriedka!

Zima prináša mokré chodníky, blato a kaluže na každom kroku. Pre mnohých majiteľov psov je to obdobie, keď sa z každej prechádzky vracajú domov s poriadne zablateným štvornohým parťákom.
Otázka však znie: ako často by sme mali psa kúpať, aby sme mu neublížili?
Nikto netúži po tom, aby bol byt po každom venčení plný špiny. Ak je pes len mierne znečistený, zvyčajne stačí dôkladne ho osušiť a očistiť uterákom.
V prípade, že sa však doslova obalí blatom, kúpeľ je nevyhnutný.
Občasné kúpanie psa je úplne v poriadku, najmä počas zimy, keď býva často mokrý a zapáchajúci.
Treba si však uvedomiť, že nadmerné kúpanie mu môže spôsobiť zdravotné problémy.
Preto psa umývajte len vtedy, keď je to naozaj potrebné. Šteniatka je lepšie nekúpať vôbec, pokiaľ to nie je nevyhnutné.
Psia pokožka má ochrannú úlohu
Pokožka psa zohráva veľmi dôležitú úlohu. Chráni ho pred škodlivými vonkajšími vplyvmi, pred vysušením, reaguje na zmeny teploty a pomocou receptorov vníma bolesť či tlak.
Povrch kože je pokrytý lipidovou vrstvou zloženou z tukov a bielkovín, známou ako kožný maz. Táto vrstva slúži ako prirodzená ochrana.
Ak psa kúpeľom vystavujete príliš často alebo používate nevhodné a nekvalitné prípravky, môžete túto ochrannú vrstvu narušiť.
Následkom býva začervenanie pokožky a nepríjemné svrbenie, kvôli ktorému sa pes neustále škriabe. Ak sa problém nerieši, môže viesť až k bakteriálnemu zápalu kože alebo k vzniku lysín.
Správny postup pri kúpaní psa
Pred kúpaním psa vždy dôkladne vyčešte. Odstránite tým väčšie nečistoty, uvoľnenú srsť a zabezpečíte, že sa šampón dostane až ku koži.
Na šampóne pre psa nešetrite a po umytí ho dôkladne opláchnite, aby na pokožke nezostali zvyšky peny.
Teplotu vody si skontrolujte predlaktím – mala by byť príjemná, nie horúca ani studená.
Väčšina psov nemá rada striekajúcu vodu a kúpanie ich môže stresovať, preto buďte opatrní a postupujte jemne.
Umývanie začnite od labiek, pokračujte smerom k hrudníku a bruchu, následne prejdite na chrbát a krk.
Hlavu umývajte až nakoniec, keďže ide o najcitlivejšiu časť. Dávajte pozor, aby sa psovi voda nedostala do očí.
Správna frekvencia kúpeľa a šetrný postup sú základom toho, aby bol pes čistý, zdravý a spokojný – bez zbytočných kožných problémov.