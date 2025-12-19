Ako brúsiť nože: profesionálny postup krok za krokom!

Máte doma nože, ktoré už viac trhajú než režú? Potom je najvyšší čas ich poriadne nabrúsiť. Správne ostrý nôž by mal bez problémov prerezať obyčajný list papiera. Zvládnu to aj tie vaše?
Dobre nabrúsený nôž však nie je len otázkou pohodlia, ale aj bezpečnosti.
Tupé ostrie sa môže po povrchu potraviny ľahko pošmyknúť, čo často končí nepríjemným poranením prstov.
S ostrým nožom nakrájate suroviny rovnomerne, presne a bez zbytočnej námahy, čo má vplyv aj na kvalitu pripraveného jedla.
Preto sme pre vás pripravili prehľad osvedčených spôsobov, ako nože nabrúsiť správne a efektívne.
Brúsenie nožov na brúsnom kameni
Ak chcete vidieť celý postup názorne, pozrite si video, ktoré vysvetľuje brúsenie nožov aj ich správnu údržbu:
Na trhu nájdete prírodné aj syntetické brúsne kamene. Pre začiatočníkov je zvyčajne lepšou voľbou syntetický variant, pretože má rovnomernejší povrch.
Väčšinou je obojstranný – jedna strana je hrubšia a slúži na základné obnovenie ostria, druhá jemnejšia je určená na finálne doostrenie.
Pred samotným brúsením je dôležité namočiť brúsny kameň do vody. Pri brúsení držte nôž pod uhlom približne 15 až 20 stupňov.
Celú čepeľ ťahajte rovnomerne po kameni a dbajte na to, aby ste urobili rovnaký počet ťahov z oboch strán. Po základnom brúsení prejdite na jemnejšiu stranu kameňa, kde ostrie doladíte.
Ocílka: pomocník pre skúsenejších
Ocílka neslúži primárne na brúsenie tupých nožov, ale na udržiavanie už ostrého ostria. Aj tu je kľúčové dodržať správny uhol, približne 15 stupňov.
Ocílku držte zvisle, jej hrot pevne oprený o pracovnú dosku.
Nôž priložte ostrím pri rukoväti, špičku mierne smerujte nahor a s jemným tlakom potiahnite celú čepeľ smerom nadol až po špičku. Tento pohyb zopakujte 4 až 5-krát z každej strany.
Jednoduché brúsenie pomocou brúsku
Ak máte doma ručný alebo elektrický brúsok, brúsenie je veľmi rýchle a nenáročné.
Pri ručnom brúsku stačí vložiť nôž medzi brúsne kamene a s miernym tlakom niekoľkokrát plynule pretiahnuť celú čepeľ. Postup opakujte, kým nedosiahnete požadovanú ostrosť.
Pri elektrickom brúsku je postup ešte jednoduchší – ostrie noža pomaly a rovnomerne prevlečiete pripravenými drážkami.
Ako nabrúsiť nôž aj bez brúsku
Ak potrebujete nôž nabrúsiť narýchlo a bez špeciálneho náradia, existujú aj improvizované riešenia.
Poslúžiť môže napríklad spodná neglazovaná časť keramického hrnčeka. Nôž po nej ťahajte naplocho pod uhlom približne 20 stupňov, kým sa ostrie nezlepší.
Podobne funguje aj spodok keramického taniera alebo hrnca.
V krajnom prípade môžete využiť aj kamenný či betónový schod. Nôž držte vodorovne k hrane schodu a niekoľkokrát po nej prejdite.
Po takomto brúsení je vhodné ostrie ešte jemne doostriť ocílkou a nôž opláchnuť vo vode.