Ako anglické gazdinky čistia WC kefu: Tento spôsob vám rozhodne nebude nepríjemný!

Ak vás zaujíma, ako sa správne a dôkladne starať o WC kefu, existuje niekoľko jednoduchých a účinných postupov, vďaka ktorým to zvládnete rýchlo, bez zbytočnej námahy a s minimálnym kontaktom s nečistotami.
Čistá toaleta je vizitkou každej domácnosti. Nejde však len o samotnú misu, ale aj o nenápadného pomocníka – WC kefu.
Práve tá býva častým zdrojom baktérií, ktoré sa v nej ľahko množia a môžu spôsobovať nepríjemný zápach. Ako sa o ňu starať tak, aby vydržala čo najdlhšie hygienická a v dobrom stave?
Inšpirovať sa môžete aj vo videu:
Zastavte baktérie včas
WC kefa je zvyčajne uložená v stojane, kde vlhko a tma vytvárajú ideálne podmienky pre množenie baktérií.
Väčšina stojanov nemá uzatvárateľný kryt, takže sa baktérie môžu ľahko šíriť vzduchom do okolia a následne po celej domácnosti. Práve preto by starostlivosť o WC kefu nemala byť zanedbávaná.
Ako minimalizovať hygienické riziká
Najlepšou obranou je prevencia. Po každom použití je vhodné WC kefu dôkladne opláchnuť počas splachovania v dezinfikovanej vode a následne ju nechať úplne vyschnúť ešte predtým, než ju vložíte späť do stojana.
Ak tento postup dodržiavate pravidelne, postačí hĺbkové čistenie približne raz za mesiac. V opačnom prípade by ste ju mali čistiť aspoň raz týždenne. Nezabúdajte ani na stojan – zachytenú vodu je ideálne vylievať každý deň.
Jednoduchá dezinfekcia bez drhnutia
Ak sa chcete vyhnúť zdĺhavému čisteniu, siahnite po rýchlom riešení. Každé dva dni môžete WC kefu nastriekať dezinfekčným sprejom, peroxidom vodíka, liehom alebo vysokopercentným alkoholom.
Potom ju položte na okraj misy a nechajte minimálne 10 minút odkvapkávať. Následne štetiny opláchnite horúcou vodou, znovu nechajte odkvapkať a úplne vyschnúť.
Overený trik anglických gazdiniek
Ak túžite po dôkladnej, no zároveň takmer bezpracnej metóde, vyskúšajte kombináciu dvoch osvedčených prírodných pomocníkov – octu a jedlej sódy. Výhodou je, že jedným postupom vyčistíte nielen WC kefu, ale aj samotnú toaletu.
Na vnútorné steny misy nasypte jedlú sódu a následne ju zalejte octom. Vznikne penivá reakcia, ktorá účinne likviduje baktérie.
Práve do tohto roztoku vložte WC kefu a nechajte ju pôsobiť aspoň 20 minút. Nakoniec s ňou vyčistite aj misu a kefu nechajte dôkladne vyschnúť.
Výmena je niekedy nevyhnutná
Ak WC kefa už nie je v dobrom stave, neváhajte ju vymeniť. Myslieť môžete aj ekologicky – namiesto plastovej verzie si dnes môžete zaobstarať kefu z prírodných materiálov.
Drevená rukoväť a rastlinné štetiny umožňujú jej ekologickú likvidáciu, napríklad aj v komposte, ak ho máte k dispozícii.
Pravidelná starostlivosť o WC kefu sa vám vráti v podobe čistejšej, zdravšej a príjemnejšej domácnosti.