Aké vetvičky si narezať na Barborku: Tieto rozkvitnú najspoľahlivejšie a majú najkrajšie kvety!

Dodržiavate adventné a vianočné tradície? Ak áno, nesmiete zabudnúť, že práve dnes je ideálny čas priniesť si domov barborky – čerstvo odrezané vetvičky, ktoré pri troche starostlivosti rozkvitnú presne na Štedrý večer a krásne ozdobia sviatočný stôl.
Kde sa vzala tradícia barborek?
Korene tejto milej zvyklosti siahajú hlboko do minulosti, až do roku 300 pred n. l. Podľa legendy sv. Barbora z Nikodémie prijala kresťanskú vieru a za to mala byť odsúdená na smrť.
Keď ju viedli do väzenia, do šiat sa jej mala zachytiť vetvička čerešne. Vo svojej cele ju vložila do nádoby s vodou a v deň popravy vraj vykvitla.
Od tých čias ľudia pripomínajú svätú Barboru práve vetvičkami, ktoré režú počas adventu.
Tradícia však časom získala aj iný rozmer – slobodným dievčatám mala rozkvitnutá barborka prezradiť, či sa do roka vydajú.
A ešte jedna povera: deň, v ktorý vetvička rozkvitne, vraj naznačuje, kedy sa jej majiteľovi bude v nasledujúcom mesiaci dariť.
Hľadajte puky – veľa poupat znamená veľa kvetov
Na sviatok sv. Barbory, 4. decembra, vezmite nožnice a vyberte sa von. Určite nájdete nejakú čerešňu.
Vyberajte vetvičky s množstvom pukov – sú širšie než listové pupeny a menej špicaté. Ak sa pomýlite, namiesto kvetov sa objavia iba listy. Vetvičku odstrihnite šikmo.
Ak nie čerešňa, tak drín, zlatovka či slivka
Ak vo vašom okolí čerešne nerastú, nič nie je stratené. Pekne vám rozkvitnú aj mnohé iné dreviny.
- Zlatovka (forzýtia) vykvitne už po 8–12 dňoch.
- Drín so svojimi žltými jarnými kvetmi je tiež výbornou náhradou za tradičné čerešne.
- Do vázy si môžete dať aj kalinu, vilíny, trnku, tamaryšek či rôzne ovocné stromy – hrušku, jabloň, slivku alebo marhuľu.
- Mimoriadne pôsobivé sú aj kvety mandle, hoci tieto stromy sú u nás zatiaľ pomerne vzácne.
Ako zabezpečiť, aby vetvičky určite rozkvitli
Vetvičky zakvitnú len vtedy, ak predtým prešli mrazom. Ak sú u vás teploty dlhodobo nad nulou, dá sa tomu pomôcť.
Narezné barborky vložte na jednu až dve hodiny do mrazničky. Potom ich ponorte do vlažnej vody a umiestnite do chladnej miestnosti, aby si postupne zvykli na zmenu teploty.
Na druhý deň ich môžete premiestniť na svetlé a teplé miesto, kde sa začnú prebúdzať.