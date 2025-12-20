Aké veľké sú vaše tepelné straty? Ako im predchádzať a ako ich riešiť!

Kúrite naplno, no doma stále necítite príjemné teplo? Príčinou môže byť vysoká tepelná strata domu alebo bytu.
V takom prípade uniká vyrobené teplo von a vy zbytočne platíte viac za energie. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, kadiaľ teplo najčastejšie uniká, ako tepelnú stratu odhaliť a akými spôsobmi ju môžete znížiť.
Kadiaľ teplo z domácnosti uniká
Zima veľmi rýchlo odhalí slabé miesta každej nehnuteľnosti. Či už ide o nedostatočnú izoláciu, alebo o prirodzené opotrebovanie stavby.
Kým v minulosti ste si možno chladné miesta jednoducho „dokúrili“, dnes pri prudkom raste cien energií hľadá úspory takmer každý.
Aj keď sú od januára 2023 ceny elektriny a plynu zastropované, stále sú výrazne vyššie než pred niekoľkými rokmi. Práve preto sa oplatí venovať pozornosť tomu, kde a prečo vám teplo uniká.
Najčastejšie ide o:
- zle izolované steny, stropy a podlahy,
- strechu a fasádu,
- základy domu,
- okná a dvere, cez ktoré môže prefukovať.
Práve okná a dvere patria medzi miesta, kde sa tepelné straty odhaľujú najjednoduchšie.
Ako zistiť tepelnú stratu
Únik tepla cez stavebnú konštrukciu domu sa len pocitovo určuje ťažko. Ak však intenzívne kúrite a steny či podlaha sú stále chladné, je veľmi pravdepodobné, že izolácia nie je dostatočná.
Celkovú tepelnú stratu môžete zistiť tromi spôsobmi:
Termovízne meranie
Termovízia pomocou farebného zobrazenia ukáže miesta, kadiaľ teplo uniká najviac. Zároveň odhalí najchladnejšie časti domu alebo miestnosti, ktoré zbytočne prekurovate.
Vlastný výpočet
Tepelnú stratu si môžete vypočítať aj sami. Ide o technicky náročnejší postup, no zvládnuteľný najmä pre technicky zdatných ľudí. Na presnejší výpočet je potrebné poznať:
- objem miestností alebo celej budovy,
- celkovú plochu objektu a podlahy,
- trvalé tepelné zisky,
- typ muriva obvodových aj vnútorných stien,
- tepelnú priepustnosť okien,
- konštrukciu strechy vrátane hrúbky a izolácie,
- typ dverí a ich tepelnú priepustnosť.
Odborné posúdenie
Najistejšou, hoci finančne náročnejšou možnosťou je osloviť odborníka.
Ten vykoná presný výpočet a zároveň vám poradí, kde má zmysel investovať, aby ste tepelné straty minimalizovali a vykurovanie bolo efektívnejšie.
Jednoduchá kontrola okien a dverí
Únik tepla cez okná a dvere sa dá overiť veľmi jednoducho. Príčinou býva najčastejšie opotrebované alebo poškodené tesnenie.
Chladný vzduch môžete cítiť priamo, všimnúť si ho na plameni sviečky alebo použiť papierový test – vložte papier medzi krídlo a rám okna.
Ak ho po zatvorení ľahko vytiahnete, tesnenie už neplní svoju funkciu. Rovnaký postup platí aj pri dverách.
Ako tepelným stratám predchádzať
Pri rekonštrukciách sa izolácia často podceňuje, hoci práve ona má zásadný vplyv na budúce náklady. Správne zaizolované steny, podlahy či stropy dokážu v dlhodobom horizonte ušetriť výrazné sumy.
Ak plánujete novostavbu, nezabudnite na kvalitnú izoláciu fasády a strechy. Teplý vzduch prirodzene stúpa nahor a pri zle izolovanej streche môže unikať až tretina tepla.
Dôležitý je aj výber moderných plastových okien s izolačnými dvojsklami.
Tip: Na zateplenie rodinného domu môžete získať finančnú podporu.
V rámci dotačného programu Nová zelená úsporám štát prispieva na zateplenie obvodových stien, striech, stropov, podláh aj na výmenu okien a dverí – až do výšky 650 000 Kč.
Zníženie tepelných strát nemusí byť drahé
Ak sa nechcete púšťať do rozsiahlej rekonštrukcie, existujú aj jednoduchšie a cenovo dostupnejšie riešenia.
Zateplenie povaly alebo strechy
Strop je možné zaizolovať doskami z penového polyesteru položenými na podlahu povaly. Na strechu sa dá použiť aj fúkaná izolácia, ktorá sa aplikuje bez nutnosti demontáže strešnej krytiny.
Eliminácia prievanu pri oknách a dverách
Opotrebované tesnenie v oknách sa dá vymeniť bez nutnosti výmeny celých okien. Keďže cez sklá dochádza aj k ochladzovaniu, pomôžu rolety, žalúzie alebo závesy.
Pri dverách možno vymeniť tesnenie alebo použiť prídavné lišty so štetinami, ktoré sa prispôsobia podlahe a zabránia prievanu.