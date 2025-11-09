Aké práce v záhrade by ste mali stihnúť v novembri? Závisí to od počasia!

Hoci sa november ešte často nesie v znamení slnečných dní a zvyškov babieho leta, záhradu už netreba ďalej odkladať – prichádza čas pripraviť ju na zimu.
Aj keď sa môže zdať, že sezóna je za nami, práve teraz je potrebné urobiť množstvo dôležitých úkonov, kým naplno udrú mrazy.
Nezabúdajte na trávnik
Trávnik potrebuje starostlivosť aj v závere sezóny. Pravidelne z neho odstraňujte opadané lístie, ktoré by mohlo pod snehom spôsobiť vznik škvŕn či plesne.
Pred zimou ho naposledy pokoste – tentoraz však nechajte steblá o niečo dlhšie. Kratko pokosený trávnik by mohol v mraze utrpieť.
Vylepšite pôdu
Ak má vaša pôda nedostatok vápnika, november je ideálny čas na vápnenie. Vápnik zlepšuje drobivosť pôdy a napomáha jej prevzdušneniu.
Výsledkom bude kvalitnejšia listová aj koreňová zelenina a prospeje to aj okrasným drevinám, ktoré obľubujú mierne zásaditú pôdu.
Dôležité je však pamätať, že pôdu nikdy nevápnite tam, kde pestujete rastliny milujúce kyslé prostredie – tým by ste mohli uškodiť.
Zazimujte rastliny
S príchodom chladnejších dní je nutné ochrániť všetky citlivejšie rastliny. Trvalky, ruže, okrasné dreviny, dvojročné rastliny aj skalničky prikryte čečinou alebo iným vhodným materiálom.
Ochránite ich pred snehom, vetrom a prudkými mrazmi.
Takto zakryté rastliny budú v bezpečí a na jar vás opäť potešia zdravým rastom.
Pozor na sneh a vietor
Sneh síce pôsobí ako prirodzená izolácia, no jeho veľké množstvo môže byť pre rastliny nebezpečné. Ťažký mokrý sneh často láme konáre alebo rozštiepi celé kríky.
Preto je vhodné väčšie rastliny zviazať povrázkom alebo záhradným lýkom. Ak napadne viac snehu, opatrne ho zo stromov a kríkov striasajte.
Ľad sa, naopak, nemusíte obávať – ten rastliny chráni pred mrazivým vetrom. Na zakrytie možno použiť aj bielu netkanú textíliu, bublinkovú fóliu či jutovinu.
Vyhnite sa však tmavým materiálom – najmä čiernym, ktoré by sa počas slnečných dní prehrievali. Ochranný obal by mal zároveň prepúšťať aspoň trochu svetla, aby mohla prebiehať fotosyntéza.
Nezabudnite na vtáky
V zime to majú ťažké aj naši operení priatelia. Záhradné krmítko im poskytne potravu, a vám prinesie radosť z pozorovania ich zimného ruchu.
Krmítko umiestnite aspoň 150 cm nad zem, aby sa k nemu nedostali predátori. Plňte ho semienkami, lojom alebo tukom – vtáky vám to na jar určite oplatia.