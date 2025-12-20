Aké ovocie a zeleninu sa v zime neoplatí kupovať. Nie sú chutné a nemajú pre nás žiadny prínos

ovocie a zelenina
ovocie a zelenina Foto: depositphotos.com

Zima je obdobím, keď máme k dispozícii široký výber ovocia a zeleniny z celého sveta. Vďaka modernému poľnohospodárstvu a logistike si dnes môžeme kúpiť paradajky, jahody či melóny prakticky počas celého roka. To však neznamená, že všetky tieto potraviny sú v zimných mesiacoch rovnako chutné alebo nutrične hodnotné ako v čase ich prirodzenej sezóny.

Ak chcete vidieť vysvetlenie k sezónnosti, skladovaniu a tomu, prečo sa chuť plodín môže líšiť, môžete si pozrieť aj video od Českej akadémie poľnohospodárskych vied na YouTube:

Rozhodovanie o tom, čo si v zime kúpiť, by preto nemalo vychádzať len z vzhľadu, ale aj zo spôsobu pestovania, zrelosti pri zbere a dĺžky skladovania.

Prečo môžu mať niektoré zimné plody slabšiu chuť

Ovocie a zelenina, ktoré prirodzene dozrievajú v lete, sa v zime väčšinou dovážajú z veľkých vzdialeností alebo pochádzajú zo skleníkov. Aby prežili prepravu, často sa zbierajú ešte pred plnou zrelosťou. Chuťové látky – najmä aromatické zlúčeniny – sa však vyvíjajú práve v poslednej fáze dozrievania.

To znamená, že paradajky, papriky, jahody či melóny môžu:

  • vyzerať pekne
  • mať dostatok vody
  • ale chuťovo pôsobiť nevýrazne

Nejde o to, že by boli „nezdravé“ alebo „bez vitamínov“, ale ich senzorická kvalita býva nižšia v porovnaní s plodmi zo sezóny.

Nutričná hodnota: menej extrémov, viac reality

Je dôležité zdôrazniť jednu vec:
Ovocie a zelenina si väčšinu základných živín zachováva aj mimo sezóny.

Vitamíny, minerály a vláknina sú v plodoch prítomné aj v zime. Avšak:

  • niektoré vitamíny (najmä vitamín C) sa môžu postupne znižovať počas dlhého skladovania
  • dlhá preprava a skladovanie môžu mierne ovplyvniť obsah antioxidantov

Rozdiely však nie sú dramatické a rozhodne neznamenajú, že zimná zelenina „nemá žiadny prínos“.

Ktoré letné plodiny sú v zime často chuťovo slabšie

Z hľadiska chuti a arómy bývajú v zime menej výrazné najmä:

  • paradajky
  • papriky
  • uhorky
  • jahody a iné bobuľové ovocie
  • melóny

Tieto potraviny nie sú škodlivé, ale ich chuť zvyčajne nedosahuje kvalitu sezónnych plodov.

Čo je v zime stabilnou a spoľahlivou voľbou

Existujú plodiny, ktoré sú pre zimné obdobie prirodzene vhodné a dobre sa skladujú bez výraznej straty kvality:

  • koreňová zelenina (mrkva, petržlen, zeler, červená repa)
  • kapusta a iné hlúboviny
  • jablká
  • citrusy (pomaranče, citróny, mandarínky)

Tieto potraviny si udržujú chuť aj výživové hodnoty a sú výborným základom zimného jedálnička.

Farmárske produkty a mrazenie ako rozumná alternatíva

Zimná zelenina a ovocie od lokálnych pestovateľov, ktoré boli zozbierané v sezóne a správne skladované, často chutia lepšie než dovážané plody.

Veľmi dobrou možnosťou je aj mrazené ovocie a zelenina – tie sa zvyčajne mrazia krátko po zbere, vďaka čomu si dokážu zachovať vysokú nutričnú hodnotu.

Záver: nie zákaz, ale vedomý výber

Zima nie je dôvodom vyhýbať sa ovociu a zelenine. Skôr ide o to uvedomovať si rozdiel medzi dostupnosťou a prirodzenou kvalitou.

Letné plodiny v zime nie sú škodlivé, ale často neponúknu chuťový zážitok, aký majú v sezóne. Ak sa zameriate na plodiny, ktoré sú pre zimné mesiace prirodzene vhodné, vaša strava bude nielen vyvážená, ale aj chutnejšia.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať