Aká lavička sa hodí práve vám? Premeňte svoju záhradu na oázu oddychu

Premýšľate, ako vdýchnuť záhrade ešte viac pohody a príjemnej atmosféry? Stačí pridať jeden kúsok nábytku – záhradnú lavičku. Možno sa to zdá ako maličkosť, ale práve lavička dokáže zo záhrady vytvoriť miesto, kde budete radi tráviť voľný čas.
Prečo by lavička v záhrade nemala chýbať?
Záhrada bez lavičky je ako obývačka bez pohovky. Kam si sadnete, keď chcete na chvíľu vypnúť, pozorovať kvety, sledovať západ slnka alebo len počúvať praskanie ohňa? Lavička dáva priestoru dušu a pridáva pocit domova.
Nemusíte sa pritom obmedziť iba na jednu. Menšia lavička môže stáť v tieni stromu, ďalšia pri ohnisku, kde sa stretnete s priateľmi, a ďalšia pri stole, aby ste si užili spoločné rodinné obedy. Aj v tom spočíva čaro lavičiek – sú praktické, ale aj dekoratívne.
A čo ak ešte nemáte v záhrade útulný kútik? Vytvorte si ho! Stačí pár detailov – kvetináče, lampáš, možno malá pergola – a aj obyčajná lavička sa razom stane centrom relaxu.
Kúpiť či vyrobiť vlastnú?
Ten, kto už pozeral na ceny v obchodoch, vie, že kvalitná lavička nie je lacná záležitosť. Preto stojí za zváženie, či si kúpiť hotový výrobok, alebo sa pustiť do vlastnej tvorby.
- Domáca výroba – jednoduchá drevená lavička sa dá zvládnuť aj bez veľkých skúseností. Výhodou je nízka cena a možnosť prispôsobiť si ju podľa vlastných predstáv.
- Kupovaná lavička – tie z obchodu bývajú pohodlnejšie, elegantnejšie a odolnejšie, no treba počítať s vyššou investíciou.
Rozhodnutie teda závisí od vášho rozpočtu, času aj od toho, či chcete skôr rýchle riešenie alebo originálny kúsok vlastnej výroby.
Typy lavičiek, ktoré môžete mať v záhrade
1. Jednoduchá lavička z dosiek
Najzákladnejšia varianta – dve kratšie dosky ako nohy a jedna dlhšia ako sedadlo. Alebo môžete dosku položiť na špalky či betónové tvárnice. Praktické, lacné a zvládne to aj úplný začiatočník.
2. Klasická parková lavička
Určite si spomeniete na tie s liatinovými bočnicami a dlhými drevenými doskami. Sú ťažké, elegantné a pôsobia veľmi reprezentatívne. Hodí sa najmä do upravených záhrad s pravidelnými chodníkmi či altánkom.
3. „Zálesácka“ lavička z guľatiny
Drsná, prírodná a trochu divoká. Skvele ladí s ohniskom alebo priestorom na táborenie. Nie je to kúsok do luxusnej záhrady, ale atmosféru lesa vám navodí dokonale.
4. Lavička okolo stromu
Kruhová lavička, ktorá obopína kmeň stromu, vyzerá na prvý pohľad rozprávkovo. Praktickosť je však otázna – často nemáte možnosť oprieť si chrbát a pri sedení vo viacerých sa ľudia nevidia do tváre.
5. Masívna kamenná lavička
Rustikálny a odolný kúsok, ktorý vydrží celé generácie. Je síce chladná na dotyk, no nepodľahne dažďu ani snehu. Ak ju doplníte tenkým matracom či podsedákom, premení sa na štýlový a pohodlný doplnok.
6. Veľká celodrevená lavička
Široká, zdobená a pevná. Hodí sa ako dominanta záhrady. Cena býva vyššia, no odmenou je dlhá životnosť. S trochou starostlivosti vám bude slúžiť nielen roky, ale aj ďalším generáciám.
7. Kovová lavička alebo leňoška
Zdobené kovové lavičky pôsobia veľmi originálne a slúžia nielen na sedenie, ale aj ako dizajnový prvok. Pohodlie však nebýva ich silná stránka. Preto sa oplatí pridať podušky alebo mäkké vankúše.
8. Praktická lavička so stolom
Dve lavičky spojené stolíkom, niekedy dokonca so strieškou, sú ideálne tam, kde chcete šetriť priestor. Na romantiku to síce nie je, ale na rýchle posedenie pri káve či grilovačke funguje perfektne.
Ako si vybrať tú pravú?
Pri výbere si položte jednoduchú otázku: Na čo chcem lavičku používať?
- Ak snívate o romantických večeroch vo dvojici, vyberte lavičku v tieni stromu alebo pri jazierku.
- Pre rodinné obedy je praktickejšia robustná lavička so stolom.
- A ak chcete len miesto, kde si na chvíľu vydýchnete pri práci v záhrade, postačí jednoduchý kúsok z dreva.
Nech už si zvolíte akýkoľvek typ, jedno je isté – s lavičkou sa záhrada mení na miesto, kde sa budete radi zdržiavať. Nie iba kvôli práci, ale aj pre chvíle pokoja a oddychu.