Aká je ideálna teplota prania, aby ste zlikvidovali roztoče? Nie je to ani 40 °C, ani 90 °C

Ideálna teplota pri praní, ktorá roztoče spoľahlivo zneškodní, nemusí byť taká zrejmá, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Mnohí z nás automaticky volia teplotu 40 °C, pretože je šetrná k oblečeniu, alebo naopak 90 °C, keď máme pocit, že potrebujeme skutočne silný „sterilizujúci“ efekt. Pravda je však niekde uprostred. Nasledujúce tipy a rady vám pomôžu lepšie pochopiť, prečo je 60 °C optimálna voľba, ako aj to, čo môžete urobiť, aby ste sa doma týchto neželaných mikroskopických návštevníkov zbavili čo najefektívnejšie.

Roztoče v našej spálni: neviditeľná, no reálna hrozba

Ak vás trápi svrbenie pokožky, často sa budíte so zapchatým nosom alebo kýchate hneď po prebudení, možno máte v spálni nepozvaných hostí: roztoče. Sú to drobné mikroorganizmy, ktoré síce voľným okom nespozorujete (merajú len okolo 0,3 mm), no vedia narobiť poriadnu šarapatu. Sú príbuzné pavúkom a kliešťom, čo znie samo osebe dosť nepríjemne. Najviac sa im darí vo vlhkom a teplom prostredí, aké človek vytvára v posteli – kombinácia tepla, potu a odumretých kožných buniek je pre ne dokonalým „bufetom“.

Problémom nie je len ich samotná prítomnosť, ale najmä ich výlučky a zvyšky tiel, ktoré sa rozpadajú a stávajú sa silnými alergénmi. To znamená, že ak máte alergické prejavy v podobe ekzémov, svrbenia či upchatého nosa, tieto mikroskopické organizmy môžu byť hlavným dôvodom vášho nepohodlia.

Dôležitosť odstraňovania roztočov: viac než len estetika

Roztoče dokážu vyvolať celý rad zdravotných ťažkostí. Popri alergiách, prejavujúcich sa upchatým nosom a kýchaním, môžu prispieť k zhoršeniu astmy, spôsobovať podráždenie pokožky či dokonca vyvolávať pocity únavy a bolesti hlavy. Podceňovať ich prítomnosť sa preto rozhodne neoplatí. Nejde len o čistotu a estetiku, ale hlavne o zdravie a komfort v domácnosti.

Prečo práve 60 °C?

Mnohí sa pýtajú, prečo nie 40 °C alebo dokonca 90 °C. Odpoveď je jednoduchá:

Pri 40 °C síce zničíte niektoré nečistoty, no roztoče a ich vajíčka dokážu pri takejto teplote často prežiť.

Pri 90 °C zas riskujete poškodenie textílií, čo môže viesť k vyblednutiu farieb a rýchlejšiemu opotrebeniu materiálu.

Zlatým stredom je preto 60 °C, ktorá spoľahlivo zlikviduje roztoče aj väčšinu ich alergénnych pozostatkov. Zároveň ostáva dostatočne šetrná k väčšine bežných textílií, aby ste sa nemuseli báť, že si posteľnú bielizeň alebo obľúbené obliečky zničíte.

Ako často prať posteľné prádlo a prečo?

Aby ste výhody prania pri 60 °C maximálne využili, mali by ste posteľné prádlo pravidelne meniť a prať aspoň raz týždenne. Počas noci sa v ňom hromadí pot, odumreté kožné bunky a množstvo mikročastíc, ktoré sú ideálnou živnou pôdou pre roztoče. Vhodným pracím prostriedkom a voľbou teploty 60 °C dosiahnete nielen čistotu, ale aj sterilnejšie prostredie na spánok.

Prírodné riešenia, ktoré pomáhajú

Ak nechcete preháňať s používáním silných chemických prostriedkov, môžete si pomôcť domácimi prírodnými metódami:

Ocot: Stačí pridať menšie množstvo octu do práčky počas prania. Má dezinfekčné vlastnosti a zjemňuje textílie, čo je praktické najmä pri uterákoch a posteľných obliečkach. Eukalyptový olej: Niekoľko kvapiek pridajte do pracieho cyklu alebo do aviváže. Roztočom tento olej rozhodne nevonia a navyše vaša bielizeň získa sviežu prírodnú vôňu.

Žehlenie: tajná zbraň pri odolných parazitoch

Aj keď je 60 °C dostatočne vysoká teplota na likvidáciu veľkej väčšiny roztočov, niektoré veľmi odolné alebo skryté jedince (či ich vajíčka) môžu prežiť. Ideálnym doplnkom je teda žehlenie. Pri ňom sa textílie dostanú do kontaktu s ešte vyššou teplotou, čo zabezpečí spoľahlivú elimináciu zvyškových mikroorganizmov. Navyše sa tak zbavíte ďalších baktérií, ktoré by v prádle mohli zostať.

Video inšpirácia:

Ak sa chcete dozvedieť viac praktických tipov, môžete si pozrieť aj video na odkaze:

Ďalšie kroky, ako udržať vašu spálňu „roztočovzdornú“

Pravidelné vysávanie a utieranie prachu: Každý týždeň dôkladne vysajte podlahu a matrac, najmä ak máte koberce alebo textilné rohože. Pomôže vám vysávač so špeciálnym HEPA filtrom, ktorý zachytáva aj mikroskopické častice. Protiroztočové povlaky: Ak trpíte silnými alergiami, zvažujte investíciu do špeciálnych bariérových povlakov na matrace a vankúše. Tieto povlaky sú vyvinuté tak, aby k roztočom nepustili dostatok potravy ani vhodné životné podmienky. Menej textílií v spálni: Dlhé závesy, ťažké koberce či plyšové hračky – to všetko sú miesta, kde sa roztoče rady ukrývajú. Ak máte možnosť, zvážte ich obmedzenie na minimum alebo aspoň častejšiu údržbu. Vetranie: Roztoče milujú vlhkosť. Ak budete izbu pravidelne vetrať, zabezpečíte výmenu vzduchu a slnečné lúče pomôžu vysušiť prípadné nahromadené teplo a vlhkosť v matracoch či vankúšoch. Odvlhčovač vzduchu: V oblastiach s vyššou vlhkosťou vzduchu môže byť praktickým riešením. Zníži vlhkosť v miestnosti, čím zhorší prostredie vhodné na rozmnožovanie roztočov.

Zhrnutie na záver

Začať môžete jednoduchým krokom – nastaviť práčku na 60 °C, k čomu pridáte buď ocot, eukalyptový olej alebo bežný prací prostriedok. Vyhnete sa tak zbytočnému ničeniu vašej obľúbenej posteľnej bielizne, zároveň však spoľahlivo zlikvidujete väčšinu roztočov. Pokiaľ k tomu pridáte dôkladné žehlenie a pravidelné vetranie spálne, urobíte maximum pre zdravé a čisté prostredie. Dlhodobé dodržiavanie týchto rád vám nielenže pomôže k lepšiemu spánku, ale aj ochráni vaše zdravie pred nepriaznivými účinkami týchto malých votrelcov.