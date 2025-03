Ak vám hrozí útok agresívneho psa, jedno slovo môže zachrániť situáciu

Predstava, že sa stanete obeťou napadnutia agresívnym psom, je pre väčšinu ľudí úplne vzdialená realite. Až kým sa to naozaj nestane. Hoci na takúto nebezpečnú situáciu neexistuje univerzálny „návod“, dôležité je byť čo najviac pripravený a poznať kroky, ktoré vám môžu zachrániť zdravie či dokonca život. Psy síce možno dôkladne vycvičiť, no stále sú to zvieratá riadené inštinktmi, takže ich reakcie môžu byť niekedy nepredvídateľné.

Kto sa stáva obeťou najčastejšie?

V mnohých prípadoch sa pes správa útočne v momente, keď to najmenej čakáme, či už ide o voľne pobehujúce zviera alebo psa, ktorý sa náhle vytrhol majiteľovi z vodidla. Svetové štatistiky hovoria až o 60-tisíc úmrtiach ročne v dôsledku psích útokov, čo je alarmujúce číslo. K najväčšiemu počtu týchto tragédií dochádza v oblastiach Afriky a Ázie, kde je stále rozšírená besnota a chýba primeraná zdravotná starostlivosť.

Ani Slovensko nie je voči útokom psov imúnne. Každý rok sa evidujú desiatky až stovky nahlásených prípadov, pričom obeťami sú často deti, seniori, no neraz aj dospelí ľudia, ktorí podcenia varovné signály v správaní psa. Zaujímavé však je, že štatisticky najohrozenejšou skupinou na Slovensku bývajú ľudia vo veku 50 až 59 rokov. Prečo práve táto veková kategória? Na jednej strane už nemajú také rýchle reflexy ako mladšia generácia, no zároveň si často neuvedomujú, že pri kontakte so silným či energickým plemenom môžu byť v jasnej nevýhode. Podceňujú rýchlosť psa, jeho potenciálnu silu a fakt, že v prípade ohrozenia či nervozity môže reagovať agresívne aj inak pokojné zviera.

Agresivita psov: Nie len „bojové“ plemená

Hoci v médiách sa často spomínajú útoky takzvaných „bojových“ plemien, ako sú bulteriéry, pitbully alebo stafordy, netreba zabúdať, že aj menšie psy môžu byť za určitých okolností rovnako nebezpečné. Malé plemená (napríklad jazvečíky či pudlíky) takisto disponujú inštinktívnou agresiou, obzvlášť ak sa cítia ohrozené alebo bránia svojho majiteľa, teritórium či krmivo. Preto je oveľa dôležitejšie sledovať, ako sa pes správa v konkrétnej situácii, než posudzovať iba jeho veľkosť alebo plemeno.

Ako zvládnuť stretnutie s rozrušeným alebo agresívnym psom

Ak sa ocitnete tvárou v tvár psovi, ktorý prejavuje známky agresie, najhoršie, čo môžete urobiť, je podliehať panike a bezhlavo utekať. Pes dokáže veľmi rýchlo vycítiť strach, a ak z vás vycíti slabosť či zmätok, môže to v ňom ešte viac povzbudiť útočné správanie. Aby ste zvýšili svoje šance na bezpečné zvládnutie tejto nebezpečnej situácie, skúste dodržať nasledujúce odporúčania:

Zachovajte pokoj a dýchajte zhlboka

Aj keď to môže znieť takmer nemožne, pokúste sa ovládnuť stres. Krik, panika a prudké gestá by mohli psa vyprovokovať. Zviera prirodzene reaguje na zmeny vo vašom postoji a hlasovom prejave. Postavte sa mierne bokom k psovi

Na jednej strane sa vyhnete priamemu pohľadu do jeho očí (čo môže pes vnímať ako výzvu) a zároveň mu neukazujete svoj chrbát, ktorý by vás staval do ešte zraniteľnejšej pozície. Bočný postoj pôsobí neutrálnejšie a menej ohrozujúco. Použite jedno pevné slovo, ktoré pes môže poznať

Ak je pes zvyknutý na akékoľvek jednoduché povely, mohlo by pomôcť slovíčko „nie“, „stoj“ alebo „dosť“. Dôležitý je pritom nielen samotný význam, ale aj nekompromisný, autoritatívny tón. Pes musí vnímať, že situáciu máte (aspoň navonok) pod kontrolou. Odveďte jeho pozornosť vhodným predmetom

Ak držíte tašku, vetrovku alebo niečo, čím by ste dokázali zakryť či dočasne odpútať psovu pozornosť, môže to byť pre vás strategická výhoda. Dajte však pozor, aby ste nepôsobili, že psa chcete napadnúť: ak zdvihnete palicu či kameň, niektorí psi to môžu vnímať ako ohrozenie a zareagovať ešte agresívnejšie. Využite okolie na svoju ochranu

Pokiaľ máte možnosť ustúpiť k pevným dverám, plotu alebo inej bariére, pomaly sa presúvajte do bezpečnejšieho priestoru. Napriek tomu sa snažte zachovať pokojné tempo a nevyvolávať v psovi dojem, že utekáte.

Video tip na zvládnutie útoku

Ak si chcete pozrieť praktické ukážky, ako by mohol vyzerať konflikt so psom a ako naň reagovať, pozrite si napríklad toto video:

Ako čeliť útoku psa

Čo robiť, ak už došlo ku kontaktu a pes pohryzie?

Niekedy, aj pri najlepšej snahe, môže dôjsť k priamej konfrontácii a pes vás pohryzie. Ak k tomu dôjde, je dôležité zachovať chladnú hlavu a podniknúť patričné kroky:

Okamžite vyhľadajte pomoc

Ak je vo vašom okolí niekto, kto môže pomôcť, upozornite ho, čo sa stalo. V prípade vážnej rany zavolajte záchrannú službu, alebo požiadajte o odvoz na pohotovosť. Kontaktujte príslušné úrady alebo políciu

Útok psa by ste mali nahlásiť, aby sa situácia prešetrila a zabránilo sa možnému opakovaniu. Nie všetci majitelia psov si svoju zodpovednosť uvedomujú a v niektorých prípadoch môže ísť aj o túlavé psy. Zistite, či bol pes očkovaný proti besnote

Ak pes ušiel alebo ak sa nepoznáte s jeho majiteľom, vyhľadajte neodkladnú zdravotnú starostlivosť. V prípade, že nie je jasné, či bol pes proti besnote očkovaný, je potrebné podstúpiť preventívne očkovanie. Ranu vyčistite a dezinfikujte

Opláchnite ju čistou vodou a použite vhodný dezinfekčný prostriedok. Hoci môže rana vyzerať len ako malé škrabnutie, v skutočnosti môže byť hlbšia a existuje riziko infekcie. Lekárske vyšetrenie je takmer vždy nutné.

Dôležité ponaučenie

Psy sú spoločenské zvieratá a väčšinou sa s nami delia o životný priestor harmonicky. Napriek tomu môže vždy nastať situácia, kedy ich inštinkty a strach prevezmú kontrolu, najmä ak sa cítia ohrozené alebo bránia svoje územie. Kľúčom k zvládnutiu takýchto stretnutí je pripravenosť, sebaovládanie a rozumné čítanie reči tela psa. Vďaka tomu môžete výrazne znížiť pravdepodobnosť, že sa situácia vyostrí na život ohrozujúci konflikt.

Je dôležité si uvedomiť, že prevencia je vždy jednoduchšia ako riešenie následkov útoku. Pri prechádzkach v oblastiach s voľne pobehujúcimi psami buďte obozretní, nepribližujte sa k neznámym zvieratám, najmä ak pri nich nie je majiteľ, a učte aj deti, ako správne komunikovať a pristupovať ku psom. Správne informácie a ostražitosť môžu predísť mnohým nešťastným udalostiam.

Pamätajte: Jednoduché, pevne vyslovené slovo so sebavedomým postojom môže v kritickej chvíli rozhodnúť o vašej bezpečnosti – a niekedy naozaj stačí jediný povel, aby sa situácia neobrátila vo váš neprospech.