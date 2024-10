Ak túžite po čo najpestrejšej záhrade, vysaďte tieto rastliny a budúci rok bude vaša záhrada žiariť farbami

Pripravte sa na úchvatnú jesennú prehliadku farieb vo vašej záhrade! Vďaka farebným stromom a kríkom získa vaša záhrada nielen krásny pohľad na sfarbené listy, ale aj útočisko pre vtáky a ďalší život. Vyberte si niektoré z nasledujúcich rastlín a vytvorte si záhradu, ktorá bude žiariť nielen na jeseň, ale aj počas zimy.

Jesenné záhrady môžu byť rovnako očarujúce ako tie letné – stačí len správne zvoliť rastliny. Zoznámte sa s naším výberom stromov a kríkov, ktoré do vašej záhrady prinesú život, farby a jedinečnú atmosféru.

Stromy a kríky s úchvatnými jesennými farbami

1. Dráč (Berberis)

Dráč je perfektnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú nenáročné kríky s výraznými farbami. Na jeseň vás jeho listy očaria purpurovo-červeným odtieňom, zatiaľ čo malé červené bobule poslúžia ako potrava pre vtáky. Odrody ako ‚Atropurpurea‘ a ‚Aurea‘ zaručene dodajú vašej záhrade na elegancii.

2. Bršlen európsky (Euonymus europaeus)

Tento krík, ktorý si zamilujú nielen vtáci, ale aj záhradníci, ponúka na jeseň krásne ružové a oranžové plody, ktoré skvele kontrastujú so žiarivo žltými listami. Je prispôsobivý rôznym podmienkam a ideálny na vytvorenie živého plota.

3. Muchovník (Amelanchier)

Muchovník vyniká na jar bielymi kvetmi a na jeseň svojimi červenými listami. Jeho relatívne nízky vzrast, do šiestich metrov, ho robí vhodným do menších záhrad. Ak ho skombinujete s inými jesennými rastlinami, dosiahnete maximálny farebný efekt.

4. Javor dlaňolistý (Acer palmatum)

Javor dlaňolistý, známy aj ako japonský javor, vás na jeseň poteší intenzívne červenými listami. Dorastá do výšky päť až sedem metrov a je skvelý ako solitér. Tento druh je citlivý na mráz, preto ocení slnečné a chránené miesto.

5. Temnoplodec (Aronia melanocarpa)

Arónia ponúka nielen estetickú hodnotu, ale aj chutné plody plné vitamínu C. Na jeseň sa jej listy sfarbia do červena, čím záhrade dodajú ohnivý nádych. Je vhodná do menších záhrad a znáša slnečné aj polotienisté miesta.

6. Vilín (Hamamelis)

Vilín kvitne v zime, no na jeseň vás prekvapí jasne červenými listami. Tento nenáročný krík si nevyžaduje veľkú starostlivosť a dobre sa prispôsobuje kyprým pôdam. Je skvelou voľbou pre tých, ktorí chcú v záhrade okrasnú rastlinu s celoročným efektom.