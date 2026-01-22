Ak túto funkciu nevypnete, Google môže čítať vaše e-maily. Slúžia mu na trénovanie umelej inteligencie

V posledných mesiacoch sa na internete objavilo množstvo tvrdení, podľa ktorých má Google používať obsah súkromných e-mailov na tréning svojej umelej inteligencie. Mnohí používatelia sa zľakli, že služba Gmail odosiela ich komunikáciu do veľkých dátových balíkov, na ktorých sa následne učí model Gemini. Realita je však od týchto predstáv odlišná.
Pozrite sa, aké ďalšie informácie o vás Google vie a na čo ich využíva:
Google nevyužíva obsah súkromných e-mailov na tréning generatívnej umelej inteligencie
Google opakovane potvrdil, že obsah e-mailov z Gmailu neslúži na tréning modelov typu Gemini či iných generatívnych AI systémov. Spoločnosť tieto obavy odmietla a vysvetlila, že vznikli najmä kvôli nesprávnej interpretácii niektorých nastavení v účte používateľa.
To však neznamená, že Gmail nepracuje s obsahom správ vôbec. Pracuje — ale iba v rámci vášho účtu, aby mohli fungovať niektoré praktické nástroje.
Čo Gmail analyzuje a prečo?
Gmail už roky využíva automatizované spracovanie textu e-mailov na poskytovanie určitých funkcií. Toto spracovanie sa deje iba v rámci vášho účtu a neslúži na budovanie veľkých verejných tréningových datasetov.
Gmail analyzuje e-maily napríklad na to, aby:
- triedil správy do kategórií (Doručené, Reklamy, Fóra)
- zobrazoval návrhy odpovedí (Smart Reply)
- ponúkal návrhy textu pri písaní správy (Smart Compose)
- upozornil na spam alebo podozrivé správy
- umožnil vyhľadávanie v pošte
Ide o bežné formy strojového učenia, ktoré prebiehajú lokálne v ekosystéme Gmailu a neslúžia ako materiál na tréning generatívnej AI.
Google zároveň uvádza, že tieto dáta nepredáva a nevyužíva mimo účtov používateľov.
Kde vznikol chaos: predvolené „chytré funkcie“
Zdroje upozornili, že v minulosti boli u mnohých používateľov predvolene aktivované tzv. „smart features“ – inteligentné funkcie Gmailu a ďalších aplikácií Google Workspace.
Tieto funkcie síce pracujú s obsahom e-mailov, ale len v rámci služieb Google a nie pre potreby všeobecného trénovania veľkých AI modelov.
Z tohto dôvodu vznikol na sociálnych sieťach dojem, že Google „posiela e-maily do tréningovej AI“, čo sa následne začalo masívne šíriť ako nepresná informácia.
Je pravda, že Google zhromažďuje údaje? Áno. Ale nie spôsobom, ktorý sa tvrdí v niektorých článkoch
Google spracúva rôzne údaje o používateľoch – napríklad informácie o aktivite, používaných zariadeniach, histórii vyhľadávania či polohy, pokiaľ je súhlas udelený.
Tieto dáta slúžia na:
- personalizáciu služieb
- bezpečnostné funkcie
- zlepšovanie produktov
To však nezahŕňa používanie obsahu Gmailu na tréning generatívnej AI, čo Google výslovne odmietol.
Ako môžete chrániť svoje súkromie v Gmaile a účte Google
Hoci Google nepoužíva e-maily na tréning AI modelov, je dobré mať kontrolu nad tým, aké funkcie sú zapnuté.
Skontrolujte tieto nastavenia:
- Personalizácia služieb Google – určíte, či môže Google používať vaše údaje na zlepšovanie funkcií.
- Smart features v Gmaile, Mete a Chate – môžete ich vypnúť, ak nechcete, aby systém spracovával obsah e-mailov pre lokálne funkcie.
- Aktivita na internete a v aplikáciách – spravujete, či Google zaznamenáva vašu aktivitu.
- Nastavenia zdieľania v rámci Google Workspace – najmä pri pracovných účtoch môže mať dodatočné pravidlá organizácia.
Ak chcete, môžem pre teba pripraviť aj konkrétny návod krok za krokom, kde presne kliknúť.
Gemini Deep Research – k dátam pristupuje iba so súhlasom používateľa
Pokročilá funkcia Gemini Deep Research, ktorá dokáže pracovať s e-mailami, dokumentmi či kalendárom, sa aktivuje len vtedy, ak ju používateľ výslovne povolí.
Bez vášho súhlasu k týmto dátam nepristupuje.
Ide o doplnok, ktorý môže využiť informácie uložené vo vašom účte na analýzy a návrhy, no nie je povolený automaticky.
Záverečné zhrnutie: čo je dôležité vedieť
- ❗ Google nepoužíva obsah Gmailu na trénovanie generatívnej AI (Gemini).
- ✔ Gmail však analyzuje e-maily v rámci účtu, aby mohol poskytovať svoje inteligentné funkcie.
- ✔ Niektoré funkcie sú predvolene zapnuté, najmä v USA, čo spôsobilo nejasnosti.
- ✔ Google tvrdí, že dáta sú spracovávané bezpečne a nepredávajú sa tretím stranám.
- ✔ Funkciu Gemini Deep Research možno používať len po výslovnom súhlase používateľa.