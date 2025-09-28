Ak toto neurobíte na jeseň, na jar môžete nábytok rovno vyhodiť

Jeseň sa prehupne do chladných dní rýchlejšie, než by sme čakali. Prvé ranné mrazy prídu potichu a skôr, než si ich vôbec stihneme všimnúť. A zatiaľ čo záhrada sa pripravuje na zaslúžený odpočinok, váš záhradný nábytok zostáva vystavený dažďu, vetru aj snehu. Drevo v chlade praská, kov sa pod vplyvom vlhkosti mení na hrdzavý a plastové súpravy môžu zoslabnúť a stať sa krehkými. Pritom stačí len niekoľko jednoduchých krokov a na jar si budete môcť sadnúť na rovnaké pohodlné sedenie, ako počas leta.
Správne zazimovanie nie je žiadna veda, ale praktický zvyk, ktorý dokáže predĺžiť životnosť stoličiek, stolov či lehátok o mnoho rokov. A keďže opravy alebo kúpa nového vybavenia nebývajú lacné, venovať pár hodín jesennej starostlivosti sa rozhodne vyplatí.
Prečo sa oplatí pripraviť nábytok na zimu
Ak nábytok zostane bez ochrany, už po jednej zime môže vyzerať oveľa staršie, než v skutočnosti je. Drevo nasaje vlhkosť, začne sa krútiť a praskať, kovové časti podľahnú korózii a aj odolný plast postupne stráca pružnosť, farbu a môže sa lámať. Kto si však nábytok na jeseň ošetrí, ušetrí si na jar nielen peniaze, ale aj množstvo času, ktorý by inak musel venovať opravám či čisteniu.
Krok číslo jeden: dôkladné čistenie
Skôr než sa pustíte do samotného zazimovania, doprajte nábytku poriadnu očistu.
- Drevené časti umyte jemným kartáčom vo vode s trochou mydla a potom nechajte dosucha vyschnúť.
- Kovové konštrukcie stačí pretrieť vlhkou handričkou, no ak sa objavia stopy hrdze, ošetrite ich ešte pred uskladnením.
- Plastové kusy môžete umyť jemným čistiacim prostriedkom, aby ste odstránili usadeniny aj prach.
Najdôležitejšie je všetko dokonale vysušiť, pretože práve zvyšková vlhkosť je najväčším nepriateľom pri zimnom skladovaní.
Ako sa starať o jednotlivé materiály
Každý druh nábytku potrebuje inú ochranu:
- Drevo – ocení impregnačný olej alebo špeciálny prípravok, ktorý zabráni vysychaniu a sčerneniu. Pravidelná starostlivosť navyše zvýrazní štruktúru dreva.
- Kov – odporúča sa aplikovať antikorózny sprej a skontrolovať, či sa niekde nezačína tvoriť hrdza. Miesta s náznakom korózie ošetrite hneď, aby sa problém nezväčšil.
- Plast – postačí dôkladné umytie a ochranný obal. Ten ho chráni nielen pred mrazom, ale aj pred zimným slnkom, ktoré môže materiál časom poškodzovať.
Kde a ako nábytok uskladniť
Najlepším riešením je nábytok preniesť dovnútra – do garáže, pivnice alebo záhradného domčeka. Ak takúto možnosť nemáte, siahnite po kvalitných ochranných plachtách. Dôležité je, aby boli priedušné, inak sa pod nimi bude hromadiť vlhkosť a nábytok môže napadnúť pleseň.
Nezabúdajte na doplnky
Samostatnú starostlivosť si zaslúžia aj textílie – podušky, vankúše, prikrývky či deky. Pred uskladnením ich nechajte dobre preschnúť a uložte ich do sucha, ideálne do uzatvárateľných plastových boxov. Tak zostanú čisté, svieže a pripravené na okamžité použitie hneď, ako sa objavia prvé jarné lúče.
Zazimovanie záhradného nábytku je jednoduchý krok, ktorý vám môže ušetriť mnoho starostí. Na jar sa vám starostlivosť vráti v podobe okamžite použiteľného a zachovalého posedenia, ktoré nebude potrebovať zdĺhavé opravy. Stačí trochu času, trocha starostlivosti a váš nábytok bude pripravený vítať slnko aj o niekoľko sezón.