Ak šúpete zemiaky, šupky nevyhadzujte. Tento trik do rúry vás prekvapí

Väčšina z nás dá šupky zo zemiakov rovno do koša alebo na kompost. No existuje jednoduchý spôsob, ako ich ešte využiť – a to priamo v kuchyni, pri čistení rúry. Tento postup sa objavil na sociálnych sieťach a hoci nepôsobí veľmi bežne, má svoje racionálne vysvetlenie.
Ako šupky fungujú v rúre
Zemiaky obsahujú škrob a vodu. Ak dáte čerstvé šupky do ešte teplej, ale už vypnutej rúry, začnú sa z nich postupne uvoľňovať para. Tá zvlhčí vnútorné steny a zaschnuté nečistoty či mastnota sa tak ľahšie uvoľnia.
Nejde o čistiaci zázrak, ale o pomocný krok – podobne, ako keď niekto nechá v rúre misku s horúcou vodou, citrónom alebo octom.
Video tip: šupky ako pochúťka
Okrem čistenia rúry sa šupky dajú využiť aj inak – môžete si z nich pripraviť jednoduché chrumkavé chipsy. Postup ukazuje aj „škótska kráľovná“ vo svojom videu na YouTube:
Škrob ako prirodzený čistiaci pomocník
Škrob má mierne lepkavé a absorpčné vlastnosti. Ak vezmete vlhké šupky a rúru nimi povytierate, dokážu na seba naviazať časť mastnoty. Potom už stačí dočistiť vnútro handričkou alebo hubkou namočenou vo vode.
Kedy to funguje a kedy nie
- Funguje dobre pri ľahkých zvyškoch mastnoty alebo keď rúru čistíte pravidelne.
- Nepomôže pri hrubých nánosoch pripálenej špiny. V takých prípadoch je potrebné použiť bežné čistiace prostriedky alebo špeciálne odmasťovače.
Alternatívy: citrón a ocot
Podobný efekt majú aj kyslé ingrediencie. Ak do horúcej rúry vložíte misku s rozrezaným citrónom alebo trochou octu, para sa rozptýli po celom priestore a pomôže uvoľniť mastnotu aj neutralizovať pachy. Následné čistenie je potom jednoduchšie.
Zemiakové šupky môžu poslúžiť ako lacný a ekologický pomocník, ktorý uľahčí čistenie rúry. Netreba však očakávať, že vyriešia silno znečistený spotrebič – na to budete potrebovať aj klasické čistiace prostriedky. Ako doplnkový trik sú však šikovným spôsobom, ako využiť niečo, čo by inak skončilo v odpade.