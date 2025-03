Ak si teraz na jar trúfnete ostrihať ibištek, odmení sa vám v lete väčšími a pôsobivejšími kvetmi. Zistite, ako na to

Ibištek síce môžete ostrihať na jar, ale nie je to vyslovene povinné. Ak však zvolíte vhodný spôsob rezu, táto okrasná drevina sa vám v letnom období odvďačí veľkolepými kvetmi. Prečo je pre niektorých záhradkárov rez ibišteka nevyhnutnosť a aké má výhody či nevýhody?

Ibištek sýrsky – nádherný, no trochu oneskorený ker

Ibištek sýrsky (Hibiscus syriacus) dorastá do výšky približne 2 až 3 metre a jeho rast je pomerne rýchly. V porovnaní s inými krami začína pučať o niečo neskôr, čo vie spôsobiť obavy, či vôbec prežil zimu. Avšak koncom jari začnú na konároch vyrastať lístky a už od júla až do septembra ibištek predvádza okúzľujúce predstavenie kvetov. Každý kvet sa otvára počas dňa a na noc sa zatvára. Hoci ich životnosť nie je dlhá, nový kvet nahrádza ten predchádzajúci a ker sa takto vytrvalo skvie celé dva mesiace. Len máloktorý iný okrasný ker dokáže ponúknuť takú dlhú a súvislú parádu.

Rez ibišteka: Áno či nie?

Názory na strihanie ibišteka sa rôznia. Niektorí záhradkári ho nechávajú rásť voľne, pretože jeho prirodzený vzrast je sám o sebe veľmi pekný a zbytočný zásah môže vzhľad narušiť. Iní pestovatelia však odporúčajú každoročné strihanie, aby sa vytvorili silné nové výhonky s výraznejšími kvetmi. Keďže ibištek kvitne práve na mladých letorastoch, pri pravidelnom reze sa spravidla dočkáte väčších, bohatších kvetov. Niektorí dokonca preferujú aj výraznejší zásah, ktorý dodá krajšiu a kompaktnejšiu siluetu.

Ibištek vo všeobecnosti znáša aj radikálnejší rez, kedy môžete zrezať konáre až o 80 %, teda na približne 30 – 40 centimetrov nad zemou. Treba však rátať s tým, že pri takomto extrémnom skracovaní môže ker rok či dva bojkotovať kvitnutie. Ak sa aj napriek tomu rozhodnete pre radikálny rez, najvhodnejší čas je skoro na jar, ešte pred tým, ako rastlina naplno vyženie nové výhonky.

Správne rezanie ibišteka

Ako rezať ibištek sýrsky

Mladé kry : U mladších jedincov zvyčajne postačí jemné prestrihanie, ktoré podporí hustejší a krajší rast.

: U mladších jedincov zvyčajne postačí jemné prestrihanie, ktoré podporí hustejší a krajší rast. Staršie exempláre: Vyžadujú výraznejšie odstránenie niektorých konárov, najmä tých, ktoré sú suché, poškodené alebo rastú dovnútra kra.

Pred samotným strihaním si odstúpte ďalej a prezrite si tvar ibišteka ako celku. Sledujte, ktoré konáre sa navzájom križujú alebo bránia prúdeniu vzduchu. Dlhé, tenké výhonky, ktoré už odkvitli, skráťte len na niekoľko pukov. Ak spozorujete koncové časti husté s mnohými drobnými výhonkami, neváhajte zrezať až po staršie, dvojročné drevo, aby ste ker „prevzdušnili“.

Suché a poškodené konáre odstrihnite ostrými nožnicami vždy tesne nad miestom, kde ešte vidíte zdravé drevo. Tým podporíte ich regeneráciu a rast nových výhonkov.

Prečo až na jar?

Ibištek kvitne neraz až do septembra, a preto by ste sa do strihania nemali púšťať počas jesene. Rez vtedy stimuluje tvorbu nových, mladých výhonkov, ktoré do zimy nestihnú vyzrieť a ľahko ich poškodí mráz. Ak naopak počkáte s radikálnejšími zásahmi do jari, konáre počas zimy slúžia ako prirodzená ochrana kmeňa, a tie, ktoré zimu neprežijú, jednoducho ostriháte, keď sa oteplí.

Vďaka správnemu rezu dokážete ibištek nielen udržať v optimálnej kondícii, ale aj výrazne ovplyvniť veľkosť a bohatosť jeho kvetov. Rozhodnutie, či a ako často budete ibištek strihať, závisí od vašich preferencií a od toho, aký vzhľad si predstavujete vo vašej záhrade. Ak mu doprajete vhodnú starostlivosť, tento nádherný ker s bujnou korunou plnou pestrofarebných kvetov vás bude tešiť veľkú časť leta.