Ak si ráno na vankúši všimnete túto zdanlivo nevinnú vec, zbystrite pozornosť. Môže ísť o varovanie tela

Prepotený vankúš alebo mokré pyžamo po prebudení si mnohí ľudia spájajú len s teplom v spálni či nekvalitnou posteľnou bielizňou. Nočné potenie je však symptóm, ktorý má desiatky možných príčin – od úplne banálnych až po tie, ktoré si vyžadujú lekárske vyšetrenie.

Dôležité je vedieť, kedy ide o bežnú reakciu organizmu a kedy už o signál, ktorý by nemal zostať bez povšimnutia.

Nočné potenie je časté a väčšinou neškodné

Potenie je prirodzený mechanizmus, ktorým si telo reguluje telesnú teplotu. V noci sa môžeme potiť napríklad v dôsledku:

  • vyššej teploty v miestnosti
  • nevhodnej prikrývky alebo syntetickej posteľnej bielizne
  • stresu a úzkosti
  • fyzickej námahy pred spaním
  • konzumácie alkoholu alebo pikantných jedál
  • hormonálnych zmien (najmä u žien počas menopauzy)
  • bežných infekcií, ako je chrípka alebo viróza
  • vedľajších účinkov niektorých liekov (napr. antidepresív)

V týchto prípadoch ide o dočasný jav, ktorý po odstránení príčiny zvyčajne sám ustúpi.

Kedy už nočné potenie stojí za konzultáciu s lekárom?

Z medicínskeho hľadiska sa za potenciálne varovné považuje najmä silné a opakované nočné potenie, ktoré:

  • pretrváva niekoľko týždňov
  • objavuje sa bez zjavnej príčiny (nie je teplo, nemenili sa lieky)
  • je také výrazné, že si musíte prezliekať pyžamo alebo meniť posteľnú bielizeň

Lekári v takýchto prípadoch odporúčajú vyšetrenie, nie preto, že by automaticky išlo o rakovinu, ale preto, že telo dlhodobo reaguje neštandardne.

Súvislosť medzi nočným potením a rakovinou: čo hovoria fakty

Je pravda, že nočné potenie patrí medzi tzv. „B symptómy“, ktoré sa môžu vyskytovať pri niektorých onkologických ochoreniach – predovšetkým pri lymfómoch a leukémiách.

Zároveň však platí niekoľko dôležitých faktov:

  • nočné potenie nikdy nie je samostatným dôkazom rakoviny
  • pri nádorových ochoreniach sa takmer vždy objavuje spolu s ďalšími príznakmi
  • väčšina ľudí s nočným potením rakovinu nemá

Podľa klinických údajov sa tento symptóm najčastejšie spája s niektorými krvnými ochoreniami, kde súčasne dochádza k dlhodobej horúčke, chudnutiu a výraznej únave.

Pri ktorých ochoreniach sa môže nočné potenie objaviť ako jeden z príznakov?

Nočné potenie sa môže vyskytnúť napríklad pri:

  • Hodgkinovom a non-Hodgkinovom lymfóme – často spolu s opuchom lymfatických uzlín, únavou a horúčkou
  • chronickej lymfatickej leukémii – najmä v kombinácii s opakovanými infekciami a slabosťou
  • niektorých infekčných ochoreniach (napr. tuberkulóza)
  • hormonálnych poruchách, najmä ochoreniach štítnej žľazy

Dôležité je zdôrazniť, že iné typy rakoviny (napr. prostaty či obličiek) sa nočným potením prejavujú len zriedkavo a nepatrí to medzi ich typické príznaky.

Kedy určite vyhľadať lekára

Lekársku konzultáciu neodkladajte, ak sa nočné potenie objavuje spolu s týmito príznakmi:

  • neúmyselný úbytok hmotnosti
  • dlhodobá horúčka bez infekcie
  • zväčšené lymfatické uzliny
  • pretrvávajúca extrémna únava
  • dlhodobý kašeľ alebo nevysvetliteľné bolesti

V takom prípade nejde o paniku, ale o zodpovedný prístup k vlastnému zdraviu.

Záver: potenie samo o sebe neznamená chorobu, ignorovanie príznakov však nie je riešenie

Odborné zdroje sa zhodujú, že väčšina prípadov nočného potenia má neškodnú príčinu. Zároveň však platí, že ak telo vysiela signály dlhodobo a bez zjavného dôvodu, je rozumné nechať sa vyšetriť.

Nie preto, že by každý prepotený vankúš znamenal vážnu diagnózu, ale preto, že prevencia a včasné zachytenie problémov sú vždy tou lepšou cestou.

