Ak používate Gmail, túto zmenu by ste rozhodne nemali prehliadnuť?

Milióny ľudí používajú Gmail nielen ako primárnu e-mailovú adresu, ale aj ako nástroj na spravovanie viacerých ďalších schránok. Dlhé roky bolo možné pohodlne sťahovať poštu z iných služieb priamo do Gmailu a používať ho ako centrálnu e-mailovú platformu.
Google však oficiálne potvrdil, že tento spôsob fungovania sa od roku 2026 výrazne zmení.
Google ukončuje podporu pre POP3 aj Gmailify
Google oznámil, že funkcia „Check mail from other accounts“, ktorá umožňovala sťahovať e-maily z iných účtov pomocou protokolu POP3, prestane vo webovej verzii Gmailu fungovať.
Zároveň končí aj služba Gmailify, ktorá ponúkala prepojenie účtov ako Yahoo či Outlook so všetkými výhodami Gmailu (filtrovanie spamu, kategórie, vyhľadávanie).
Čo to znamená v praxi?
- Gmail už nebude automaticky načítavať novú poštu z externých účtov pripojených cez POP3.
- Ak ste mali iné e-mailové adresy prepojené s Gmailom, nové správy sa od 2026 prestanú zobrazovať.
- Funkcie Gmailify budú vypnuté, takže správy z externých služieb už neprejdú filtrami a inteligentnými nástrojmi Gmailu.
Dôležité je, že:
- všetky e-maily, ktoré Gmail už v minulosti stiahol, zostanú zachované
- jednorazový import pošty zo starého účtu bude naďalej možný — Google ho neruší
IMAP zostáva podporovaný, ale nenahrádza starý spôsob fungovania
Google odporúča používateľom prejsť na IMAP, modernejší protokol, ktorý synchronizuje e-maily medzi zariadeniami. Ten je vhodný najmä v mobilnej aplikácii Gmail alebo v externých klientoch.
Je však dôležité pochopiť, že:
- IMAP nenahrádza POP3 vo webovom Gmaile — Gmail stále nedokáže cez IMAP automaticky spravovať cudzie účty tak ako predtým.
- Externú schránku už nebude možné v Gmaile úplne integrovať.
- Prístup k iným účtom bude možný len oddelene (napr. cez telefónnu aplikáciu alebo externý e-mailový program).
Pre mnohých používateľov tak zostáva riešením nastaviť si preposielanie pošty priamo u svojho poskytovateľa e-mailu. Ide o jednoduchý spôsob, ako zabezpečiť, že nové správy budú naďalej prichádzať do Gmailu — aj keď už bez funkcií Gmailify.
Ako sa pripraviť, aby ste neprišli o dôležité e-maily
Google na svojom oficiálnom webe odporúča, aby si používatelia skontrolovali, či nemajú v nastaveniach Gmailu aktívne prepojené účty cez POP3.
Po vypnutí funkcie totiž Gmail neodošle žiadne upozornenie — jednoducho prestane sťahovať poštu.
To, čo určite zostáva:
- už importované správy v Gmaile sa nevymažú
- jednorazový import je možné použiť kedykoľvek aj po ukončení podpory POP3
Gmail sa tak postupne vracia k pôvodnej myšlienke — byť samostatnou e-mailovou schránkou, nie centrálnym agregátorom pre poštu z viacerých rôznych služieb.
Používatelia, ktorí sa na túto funkciu dlhodobo spoliehali, by mali zmeniť nastavenia čo najskôr, aby im dôležité správy neprestali chodiť bez toho, že si to všimnú.