Ak nechávate kľúč v zámku z vnútra, nevedomky tým uľahčujete prácu zlodejov. Vedia to totiž šikovne využiť

Ak máte vo zvyku nechávať kľúč v zámku z vnútornej strany, pravdepodobne si myslíte, že tým zvyšujete svoju bezpečnosť. Opak je však pravdou – práve tento návyk môže zlodejom výrazne uľahčiť prácu. Mnohí z nich totiž presne vedia, ako túto drobnú chybu využiť vo svoj prospech.
Nenápadná medzera vo dverách môže byť problém
V mnohých starších rodinných domoch sa stále nachádzajú dvere so štrbinou určenou na poštu či reklamné letáky. Hoci sa to môže zdať praktické, pre skúseného zlodeja je to ideálna príležitosť. Ak si všimne, že kľúč zostal zasunutý v zámku z vnútornej strany, dokáže pomocou tenkého drôtu alebo háčika kľúč jednoducho vytiahnuť.
Potom mu už nič nebráni v tom, aby si dvere pohodlne odomkol a bez väčšieho hluku sa dostal dnu. Celý proces zaberie len pár sekúnd – a kým si to všimnete, vo vašom dome sa môže cudzí človek pohybovať ako doma.
Kľúč v zámku ako nečakané riziko aj pre vás
Okrem hrozby vlámania prináša tento zvyk aj iné nepríjemnosti. Určite sa vám už niekedy stalo, že ste si len na chvíľu odbehli na dvor alebo k susedom a dvere sa za vami zabuchli. Kľúč, samozrejme, zostal zastrčený zvnútra.
V takom prípade sa bez pomoci zámočníka nezaobídete. Ten síce problém vyrieši, ale pripraví vás o čas aj peniaze. V horšom scenári môže byť situácia oveľa vážnejšia – napríklad ak ste vo vnútri nechali zapnutý sporák, žehličku alebo potrebujete lieky. Vtedy už nezostáva nič iné, len volať hasičov, aby sa dostali dovnútra násilím.
Ako sa proti tomu chrániť
Základom bezpečného bývania je kvalitné vybavenie vchodových dverí. Najlepším riešením sú moderné bezpečnostné dvere s pevnou konštrukciou a certifikovanými zámkami. Tie dokážu odolať pokusom o vypáčenie aj vytiahnutie kľúča.
Ak máte doma staršie dvere, aspoň pravidelne kontrolujte, či nemajú zbytočné medzery alebo poškodenú poštovú schránku. V prípade potreby ju radšej natrvalo uzavrite.
Niektorí ľudia sa spoliehajú na kamerové systémy či alarmy – tie síce pomôžu pri odhalení páchateľa, no samotnému vlámaniu často nezabránia. Podobne aj strážny pes môže byť dobrým doplnkom, ale nie je riešením pre každého.
Malé zmeny, veľký rozdiel
Najjednoduchším a najlacnejším opatrením je jednoducho nenechávať kľúč v zámku zvnútra. Odložte ho na miesto, kde bude po ruke, no nie priamo v zámku. Ak chcete mať istotu, že sa do domu nedostane nikto nepovolaný, investujte aj do trezoru, kam budete ukladať hotovosť, šperky či dôležité dokumenty.
Aj drobná nepozornosť dokáže vytvoriť priestor pre zlodeja. Opatrnosť a pár jednoduchých návykov vám však môžu ušetriť nemalé starosti – a možno aj ochrániť to najcennejšie, čo doma máte.