Ak necháte zemiaky pred výsadbou naklíčiť, úrodu budete zbierať medzi prvými!

Plánujete si tento rok dopestovať vlastné zemiaky? Poradíme vám, ako na to, aby bola úroda bohatá a čo najskoršia.
Práve teraz nastáva ideálne obdobie na ich predklíčenie – krok, ktorý by ste rozhodne nemali vynechať.
Ak vám nechutia zemiaky z obchodu, riešením je vlastná úroda. Ich pestovanie nie je náročné a zvládne ho aj začiatočník.
Nepotrebujete pritom iba klasický záhon – zemiaky sa dajú úspešne pestovať aj na terase či balkóne. Základom je kvalitná sadba.
Ak ju navyše necháte pred výsadbou naklíčiť, môžete počítať s výrazne skorším zberom. Pri veľmi skorých odrodách sa úrody dočkáte už v júni.
Všetko o pestovaní zemiakov si môžete pozrieť aj v tomto videu:
Začnite už vo februári
Ak túžite po skorom zbere, s predklíčovaním sadbových zemiakov začnite už vo februári, najneskôr začiatkom marca. Najvhodnejšie sú skoré a veľmi skoré odrody.
Veľmi skoré odrody majú vegetačnú dobu do 90 dní. Medzi známe patria napríklad Anuschka, Impala, Corinna či Colette.
Skoré odrody dozrievajú približne do 110 dní a vybrať si môžete napríklad Adélu, Belanu, Marabel, Esmee alebo Vysočinu.
Predklíčenie je kľúčové
Pripravte si plytkú debničku alebo nízku prepravku. Na dno nasypte tenkú vrstvu navlhčenej rašeliny alebo perlitu.
Zemiaky ukladajte tak, aby strana s väčším počtom očiek smerovala nahor. Väčšie hľuzy môžete rozrezať na polovicu, pričom každá časť musí obsahovať dostatok očiek.
Svetlo a správna teplota rozhodujú
Hľuzy umiestnite na svetlé miesto. Dostatočné osvetlenie je nevyhnutné na vytvorenie silných a pevných klíčkov.
V tme alebo šere by sa výhonky príliš naťahovali a boli by slabé. Ideálna teplota počas predklíčovania je približne 14 °C. Substrát udržiavajte mierne vlhký, najlepšie jemným rosením.
Približne týždeň pred plánovanou výsadbou je vhodné teplotu znížiť asi na 7 °C. Hľuzy sa tak lepšie prispôsobia podmienkam v pôde.
Klíčky sa objavia zhruba po troch až štyroch týždňoch v závislosti od odrody. Mali by byť pevné, približne 2 cm dlhé a na báze by mali mať malé hrbolčeky – základy budúcich koreňov.
Každá odroda vytvára špecifický typ klíčkov, ktoré sa odlišujú farbou, veľkosťou, tvarom či jemným ochlpením.
Ak si nechávate klíčiť viac odrôd naraz, podľa klíčkov ich pred výsadbou ľahko rozlíšite. Sadiť je najlepšie počas mierneho a suchého počasia do prekyprenej a odburinenej pôdy.
Praktický tip: obaly od vajíčok
Na predklíčenie môžete využiť aj použité papierové obaly od vajec.
Postup je rovnaký ako pri debničke a výhodou je, že hľuzy môžete s obalom priamo vložiť do pripraveného záhonu alebo truhlíka. Aj tu platí, že očká musia smerovať nahor.
Naklíčené zemiaky môžete aj zakoreniť
Ak chcete úrodu ešte viac urýchliť, nechajte hľuzy pred výsadbou zakoreniť. Postupujte však opatrne, aby ste nepoškodili klíčky.
Asi desať dní pred sadením ich zasypte kvalitným substrátom alebo preosiatym, dobre vyzretým kompostom. Hľuzy si v ňom rýchlo vytvoria korienky.
Predklíčené zemiaky môžete umiestniť aj do kvetináčov či plastových pohárov s otvorom na dne.
Zasypte ich vlhšou zeminou alebo rašelinou. Už po piatich až siedmich dňoch sa vytvoria bohaté korene a základy budúcich stoniek.
Ak dodržíte tieto kroky, prvých vlastných zemiakov sa dočkáte podstatne skôr – a ich chuť vám potvrdí, že príprava stála za to.