Ak na záhrade zbadáte tieto zvláštne otlačky, spozornite. Zver máte za rohom

Možno ste si ráno všimli v blate, snehu alebo na záhone zvláštne otlačky. Nie sú to len „šmuhy“ v zemi – stopy vám vedia veľa prezradiť o tom, kto sa vám prechádza po pozemku, keď spíte. Z ich tvaru a rozloženia sa dá pomerne spoľahlivo odhadnúť, aké zviera tadiaľ prešlo, a včas sa pripraviť na možné škody.
Treba však mať na pamäti jedno:
z jednej jedinej nejasnej stopy sa druh zvieraťa určuje ťažko. Ide vždy o pravdepodobný odhad, ktorý je najistejší vtedy, keď spojíte viac znakov – stopy, trus, poškodené rastliny a prostredie, v ktorom žijete (blízkosť lesa, polí, vody).
Ak si chcete pozrieť, ako sa ježko pohybuje a čo po ňom v teréne zostáva, môžete si pustiť aj krátke video na YouTube:
Ako stopy správne „zdokumentovať“
Ak chcete stopy využiť na niečo viac než len zvedavé „aha“:
- odfoťte ich zvrchu mobilom
- k stope položte predmet pre mierku – mincu, kľúč, zapaľovač
- skúste zachytiť celú líniu stôp, nielen jednu jedinú
- obzrite si aj okolie – trus, obhryzené vetvičky, rozhrabanú pôdu
Pomôcť môžu aj mobilné aplikácie na rozpoznávanie rastlín a živočíchov – niektoré dokážu pracovať aj so stopami. Ich výsledok však berte skôr ako tip, nie ako neomylnú pravdu.
Kto to tu chodil? Mačka, pes alebo líška
Stopy šeliem so štyrmi prstami (mačka, pes, líška) si sú v mnohom podobné. Rozdiely sú najmä v tvare stopy a v tom, ako sú stopy usporiadané za sebou.
Mačka – mäkký krok bez pazúrov
Typická stopa domácej mačky:
- je malá a skôr okrúhla
- vidno 4 prsty a vankúšik labky
- pazúry zvyčajne nevidno, pretože mačka ich pri chôdzi sťahuje
Stopy bývajú pomerne úhľadné, blízko pri sebe. Nájdete ich pri dome, pri miske s jedlom, pri komposte alebo v záhonoch, kde si mačky rady robia toaletu.
Pes – širšia a drsnejšia stopa
Psie stopy sa líšia podľa veľkosti plemena, ale spoločné majú:
- širší, „hranatejší“ tvar v porovnaní s líškou
- 4 prsty s dobre viditeľnými pazúrmi
- menej „upratanú“ líniu – pes často pobehuje, zastavuje, otáča sa
Na trávniku či v snehu je často vidieť, že pes chodil sem a tam, stopy nie sú v jednej rovnej línii ako u líšky.
Líška – úzka stopa v dokonalej línii
Líščie stopy pôsobia oveľa „organizovanejšie“:
- stopa je užšia, dlhšia a oválna
- prsty sú natlačené bližšie k sebe
- líška sa pohybuje takmer rovno, stopy idú za sebou v jednej „šnúre“
Pazúry môžu byť na stope viditeľné, takže rozdiel medzi psom a líškou hľadajte skôr v tvare stopy a celkovej línii chôdze než len v pazúroch.
Malí nocľažníci: ježko, myš a zajac
Ježko – užitočný pomocník s rozmazanými stopami
Ježkove stopy nie sú vždy ľahko čitateľné. Na mäkkej pôde splývajú:
- vyzerajú ako krátke pásiky drobných odtlačkov
- podrobnosti sa v blate alebo snehu často stratia
Oveľa viac ho prezradí trus – tmavé valčeky, často so zvyškami hmyzu. Ježka máte v záhrade skôr za spojenca: živí sa slimákmi a hmyzom, takže pomáha rastlinám.
Myši a hraboše – drobné ťapky a dierky v zemi
U malých hlodavcov je pre bežného človeka ťažké rozoznať konkrétny druh. Na orientáciu stačí vedieť:
- stopy sú veľmi drobné, blízko pri sebe
- niekedy vidno aj jemnú čiaru po chvoste, najmä v snehu alebo prachu
- v okolí môžu byť dierky v zemi, podkopaná tráva, ohryzené korene a zelenina
Ak vám mizne úroda od koreňov alebo máte pod trávnikom „tunely“, veľmi pravdepodobne ide o myši alebo hraboše.
Zajac – skokan, ktorého prezradí rozostup
Zajac má typické „skáčuce“ stopy:
- pri jednom skoku vidno dva väčšie otlačky vpredu (zadné nohy)
a dva menšie vzadu (predné labky)
- medzi jednotlivými stopami sú väčšie rozostupy
- línia stôp vedie často cez otvorený priestor – trávnik, pole, lúku
Často si to všimnete až v snehu, kde zajačie „osmičky“ a skoky krásne vyniknú.
Srnka a kuna: nežný spáč a hlučný sused
Srnčia zver – obrátené srdiečko v blate
Ak vám cez pozemok prešla srnka, v mäkkej pôde to zvyčajne neprehliadnete:
- stopa je tvorená dvomi úzkymi kopýtkami
- tvar pripomína obrátené srdce
- pri pokojnej chôdzi idú stopy pekne za sebou v takmer rovnej línii
Pri skoku alebo v mäkkom snehu môžu byť viditeľné aj malé prídavné kopýtka za hlavnou stopou. Srnky často prichádzajú do záhrad v zime a skoro na jar, keď je málo prirodzenej potravy.
Kuna – skokan, ktorý môže narobiť veľa škody
V okolí domov sa najčastejšie objavuje kuna skalná. Má rada podkrovia, kôlne a motorové priestory áut.
Jej stopy:
- sú päťprsté
- predné a zadné labky bývajú v pároch blízko pri sebe
- kuna sa pohybuje sériou krátkych skokov, takže stopy sú v dvojiciach
Typický je aj trus – tmavý, podlhovastý, často skrútený, so zvyškami potravy. Kuny ho nechávajú na viditeľných miestach, pretože si tak značia teritórium.
Sú tieto zvieratá pre človeka nebezpečné?
Pri bežnom stretnutí v záhrade:
- mačky, psy, srnky, zajace, ježkovia, kuny ani malé hlodavce
zvyčajne človeka cielene nenapádajú
- môžu sa však brániť, ak sa cítia zahnané do kúta – preto nie je dobrý nápad chytať divé zviera holými rukami
- niektoré druhy môžu prenášať parazity a choroby, preto sa oplatí pri upratovaní trusu alebo mŕtvych zvierat používať rukavice a dodržiavať hygienu
Najčastejším problémom nie je priame nebezpečenstvo pre človeka, ale škody na záhrade a majetku.
Aké škody môžu na pozemku urobiť
- Srnky a zajace – ohrýzajú kôru mladých stromčekov, živé ploty a okrasné kríky, najmä v zime.
- Myši a hraboše – poškodzujú korene a podzemné časti rastlín, podkopávajú pôdu, ničia úrodu zeleniny.
- Kuny – vedia narobiť veľmi nepríjemné škody:
- v podkroví zničia izoláciu, zanechajú zápach a neporiadok
- v izolácii domu môžu vyhrýzť tunely
- v motorovom priestore auta prehryzú káble a hadičky
Ježko je naopak skôr vítaný hosť – živí sa hmyzom a slimákmi, takže rastlinám skôr pomáha, než škodí.
Ako záhradu rozumne ochrániť
Zver úplne „odstrihnúť“ od záhrady sa väčšinou nedá, no dá sa výrazne obmedziť škody.
Chráňte najmä mladé stromy a kríky
- použite plastové alebo kovové chrániče na kmene
- v lokalitách so srnčou zverou obložte kmene aj pletivom
- priebežne kontrolujte, či ochrana nie je pod snehom alebo poškodená
Myslite na vtáčie krmítka
Vtáky sú v záhrade vítané, ale:
- krmítko zaveste vyššie od zeme
- pod ním pravidelne upratujte spadnuté zrno, aby nelákalo myši a potkany
- neumiestňujte krmítko tak, aby k nemu kuny ľahko vyliezli po konároch či konštrukcii
Svetlo a zvuk ako doplnok
Niektoré zvieratá môže odradiť:
- svetlo so senzorom pohyb
- malé blikajúce LED svetlá
- rádio v kôlni alebo altánku, ktoré hrá potichu
Tieto riešenia však nie sú všeliekom – zvieratá si môžu časom zvyknúť. Najlepšie fungujú v kombinácii s fyzickou ochranou (pletivo, chrániče, zabezpečený kurník či podkrovie).
Na záver
Stopy v blate alebo snehu nie sú len zaujímavý detail, ale aj praktický „záznam“ nočného života vašej záhrady. Keď si ich začnete všímať, veľmi rýchlo zistíte, či vám po pozemku chodí skôr srnčia zver, zajac, kuny, mačky alebo len susedov pes.
Neposkytnú vám síce krištáľovo presnú diagnózu v každej situácii, ale v kombinácii s trusom, poškodenými rastlinami a prostredím, v ktorom žijete, sú výbornou pomôckou, ako včas zistiť, čo a koho treba v záhrade chrániť.