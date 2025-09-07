Ak na morskej hladine uvidíte tento jav, okamžite sa vzdiaľte, môže ísť o pascu

Na prvý pohľad to môže vyzerať ako nádherný prírodný úkaz. Na morskej hladine sa zrazu začnú objavovať drobné bublinky, ktoré vytvoria prekvapivo presný kruh. Tento prstenec sa postupne zväčšuje a pôsobí, akoby sa pod vami prebúdza obrovský kotol. Pravda je však oveľa menej romantická – ide o znamenie, že pod hladinou prebieha premyslený lov.
Čo znamená kruh bublín?
Tento jav je typickým signálom prítomnosti vráskavcov dlhoplutvých – mohutných veľrýb, ktoré používajú špeciálnu loveckú techniku známu ako lov bublinovou sieťou. Bubliny, ktoré stúpajú k hladine, nie sú náhodné, ale presne cielené. Ak sa v tej chvíli nachádzate na nesprávnom mieste, môžete sa stať nechcenou súčasťou ich „úlovku“.
Video: takto vyzerá lov bublinovou sieťou
Pozri si krátky záznam, ktorý ukazuje, ako vráskavec dlhoplutvý vytvára bublinový kruh a vystreľuje k hladine s otvorenou tlamou:
Ako vyzerá lovecká pasca
Vráskavce v hĺbke vypúšťajú vzduch a bubliny obkľúčia celé hejno rýb. Tie sa ocitnú uväznené a nemajú kam uniknúť. V tom momente veľryby prudko vystrelia nahor s obrovskými otvorenými tlamami a naberú všetko, čo sa do nich zmestí.
Spolu s rybami sa im do úst dostáva aj more vody, ktorú následne vyfiltrujú cez kostice. Ryby zostanú zachytené vo vnútri a celý úlovok veľryba zhltne jediným sústom. Táto technika – bubble-net feeding – je obdivuhodná aj preto, že vráskavce pri nej spolupracujú ako dobre zohratý tím. Dokazuje to ich vysokú inteligenciu a schopnosť spoločného lovu.
Nebezpečenstvo pre človeka
Aj keď vráskavce ľudí nelovia, pre ne je človek v kruhu bublín iba ďalším objektom medzi rybami. Ak sa tam ocitne plavec, potápač alebo kajakár a nestihne ujsť, môže sa stať, že ho veľryba nechtiac pohltí spolu s hejnami rýb.
Presne to sa stalo vo februári tohto roka pri čilskej Patagónii. V zátoke Bahía El Águila sa na hladine pohyboval mladý muž na kajaku so svojím otcom, keď sa spod hladiny náhle vynoril obrovský vráskavec. Na pár sekúnd pohltil syna aj s loďkou. Otec, ktorý bol len pár metrov vedľa, celú dramatickú chvíľu natočil na video. Našťastie veľryba kajak po chvíli vypustila a muž vyviazol bez zranení, hoci v poriadnom šoku. Také šťastie však nemusí mať každý – náraz do čeľuste, tlak vody alebo panika môžu mať fatálne následky.
Čo robiť, ak spozorujete bubliny
Poučenie je jasné: kruh bublín na morskej hladine nie je neškodný úkaz ani ideálna príležitosť na fotografiu. Je to výstražné znamenie, že pod hladinou lovia obrovské morské cicavce. Ak niečo také spozorujete, okamžite sa vzdiaľte – najlepšie smerom k pevnine alebo aspoň ďalej od epicentra. Z bezpečnej vzdialenosti si tento prírodný jav môžete vychutnať bez rizika.
Kde sa s vráskavcami môžete stretnúť
Vráskavec dlhoplutvý žije prakticky vo všetkých oceánoch. Nájdete ho v teplých vodách Karibiku či pri Havaji, ale aj v ľadových vodách Severného Atlantiku alebo Antarktídy. Tieto veľryby sú známe svojimi neuveriteľne dlhými migračnými cestami – neraz preplávajú tisíce kilometrov, aby sa z chladných vôd presunuli do teplých oblastí, kde sa rozmnožujú a zároveň lovia.
Podobné techniky používajú aj iné druhy veľrýb, napríklad vráskavec myšok či vráskavec obrovský. Tie však väčšinou nelovia v tak veľkých skupinách. Tvorba bublinovej siete je typická najmä pre vráskavce dlhoplutvé a patrí medzi najunikátnejšie stratégie v živočíšnej ríši.
Ak teda niekedy na morskej hladine uvidíte prstence drobných bublín, nesnažte sa k nim priblížiť zo zvedavosti. Znamená to, že sa priamo pod vami odohráva dramatický súboj o prežitie – a vy by ste sa v ňom určite nechceli ocitnúť.