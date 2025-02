Ak na konci vykurovacej sezóny zanedbáte radiátory, účty za teplo vás môžu nemilo zaskočiť

Vyčkajte, kým radiátory vychladnú

Ešte predtým, než sa pustíte do samotného odvzdušnenia, odporúča sa vypnúť kúrenie a počkať, kým radiátory úplne vychladnú. Ak by ste ich odvzdušňovali, keď sú horúce, mohli by ste riskovať, že sa do systému dostane vzduch znova, a navyše by mohla vytekať horúca voda.