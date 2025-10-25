Ak jete pred spaním tieto potraviny, nevyspíte sa. Čo (ne)jesť večer?

Mnohí z nás podceňujú, aký vplyv má jedlo a pitie na naše telo — a tým aj na spánok.
Možno už tušíte, že nie všetko je vhodné konzumovať večer, no viete presne, čo vám môže spánok pokaziť?
Odborníčka na výživu hovorí, že každý organizmus reaguje trochu inak, no väčšinu z nás ovplyvňujú potraviny veľmi podobne.
Spíte dobre?
Máte problém zaspať alebo sa v noci často budíte? Namiesto tabletiek skúste najskôr upraviť svoj jedálniček.
To, čo jeme a pijeme, má zásadný vplyv nielen na rýchlosť zaspávania, ale aj na kvalitu samotného spánku.
Biochemička Michaela Bébová sa v relácii Desať plus jedna otázok podelila o zaujímavé fakty o tom, čo by sme pred spaním rozhodne jesť nemali.
Krátke, ale výstižné video si môžete pozrieť tu:
Kvalitný spánok nemá každý
Je známe, že potreba spánku je u každého iná. Niektorí zaspia hneď, iní sa prehadzujú celé hodiny. Aj keď sa počet potrebných hodín líši, kvalita spánku je kľúčová pre každého.
Spánok ovplyvňuje množstvo faktorov — od stresu, svetla, prostredia až po to, čo jeme vo večerných hodinách.
Ak chcete zlepšiť svoj spánok, oplatí sa pozrieť aj na večerné stravovacie návyky.
Chemické procesy v tele totiž priamo reagujú na látky obsiahnuté v jedle a nápojoch, čo sa môže odraziť nielen na kvalite spánku, ale aj na tom, ako sa cítite počas dňa.
Čomu sa pred spaním radšej vyhnúť
Medzi najproblematickejšie potraviny patria jedlá s vysokým obsahom cukru. Sladké pochúťky, dezerty či dosladzované mliečne výrobky môžu spôsobovať nepokojný spánok.
Aj keď sú jogurty, tvaroh alebo mlieko v zásade vhodné na večer (vďaka aminokyseline tryptofán), platí to len pre neochutené a nesladené varianty.
Ak však trpíte intoleranciou laktózy alebo alergiou na mliečne produkty, je lepšie sa im pred spaním úplne vyhnúť.
Ďalším nepriateľom dobrého spánku je kofeín. Niektorým ľuďom neprekáža ani večerná káva, iným stačí šálka poobede a noc majú bez spánku.
Pre predstavu:
- šálka kávy obsahuje približne 100 mg kofeínu,
- čaj maté okolo 85 mg,
- matcha približne 70 mg,
- čierny čaj asi 48 mg,
- zelený čaj približne 40 mg.
Ak chcete spať pokojne, siahnite radšej po bylinkových čajoch bez kofeínu. Skvelou voľbou je medovka, ktorá má mierne upokojujúce účinky a je vhodná aj pre deti.
Pomáha aj valeriána lekárska (kozlík), harmanček či levanduľa. V lekárňach a na internete dnes nájdete množstvo zmesí bylín určených priamo na spánok.
Pozor na alkohol a „ťažké“ jedlá
Večerný pohárik síce môže navodiť ospalosť, no alkohol zhoršuje kvalitu spánku – spôsobuje časté budenie, smäd či nutkanie ísť na toaletu.
Nevhodné sú tiež pálivé, nadúvajúce alebo veľmi slané jedlá, ktoré môžu zaťažiť trávenie či spôsobiť dehydratáciu.
Je vhodné piť pred spaním?
S pitím to večer netreba preháňať – príliš veľa tekutín môže viesť k prerušovanému spánku.
Na druhej strane, ísť spať hladný tiež nie je dobré.
Posledné väčšie jedlo by ste si mali dať najneskôr 2 až 2,5 hodiny pred spaním, no ak vás neskôr prepadne hlad, doprajte si malé sústo — napríklad pár lyžičiek bieleho jogurtu, kúsok tvarohu alebo hrsť orechov.
Takéto ľahké jedlo neovplyvní kvalitu spánku a pomôže zaspať pohodlnejšie.
Zhrnutie:
Ak chcete spať pokojne a bez prebúdzania, vyhnite sa sladkostiam, kofeínu, alkoholu a ťažkým jedlám. Stavte radšej na ľahké bielkoviny, bylinkový čaj a pokojný večer bez stresu.