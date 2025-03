Ak chcete ušetriť na vykurovaní, netopte v krbe. Objavilo sa nečakané zistenie, Slováci prichádzajú o nemalé peniaze

V súčasnosti, keď ceny elektriny a plynu prudko rastú, mnoho ľudí hľadá alternatívne spôsoby kúrenia, aby znížili svoje mesačné výdavky. Niektorí sa spoliehajú na uhlie, iní uprednostňujú drevo a čoraz častejšie sa do popredia dostáva aj kúrenie v krbe, ktoré na prvý pohľad pôsobí ako lacnejšie a pomerne jednoduché riešenie. Tento dojem sa však ukazuje byť často klamlivý, a práve z tohto dôvodu je dôležité poznať všetky súvislosti, skôr ako sa definitívne rozhodnete pre krb ako svoj primárny zdroj tepla.

Krb dokáže vyčariť príjemnú atmosféru

Nejedna rodina žijúca v rodinnom dome alebo na chate už krb vlastní, a tak sa zdá prirodzené, že sa v časoch drahej elektriny či plynu obráti práve na kúrenie drevom. Veľa ľudí navyše oceňuje čaro plápolajúceho ohňa, ktoré dokáže vytvoriť výnimočnú a útulnú atmosféru počas dlhých zimných večerov. Existuje početná skupina presvedčených milovníkov krbov, ktorí tvrdia, že nič nemôže byť lepšie, než si sadnúť a vychutnávať teplo sálajúce z ohniska.

Aktuálna situácia s rastúcimi cenami energií však naznačuje, že by sme mali kúrenie v krbe dôkladne zvážiť z finančného hľadiska. Napriek tomu, že krb môže na prvý pohľad pomôcť znižovať náklady, nie vždy sa to v praxi potvrdí. V niektorých prípadoch sa môže stať presný opak a rodinný rozpočet dokonca ešte viac zaťažíte.

Prečo kúrenie krbom môže paradoxne zvýšiť náklady

Možno to znie nelogicky, no ak sa na to pozrieme detailnejšie, všetko do seba zapadne. Vo väčšine domácností je termostat inštalovaný v obývacej izbe, kde sa zvyčajne krb aj nachádza. Hneď ako v krbe zakúrite, teplota v tejto miestnosti sa dokáže v krátkom čase zvýšiť o niekoľko stupňov. Termostat to vyhodnotí tak, že v dome je už dostatočne teplo, a automaticky vypne hlavné kúrenie v ostatných častiach objektu.

Problém nastáva vtedy, keď sa teplo z krbu nedostáva do zvyšku domu. Ten následne pomerne rýchlo vychladne, lebo radiátory alebo iné zdroje tepla prestanú hriať. V dôsledku toho môže byť v izbách mimo obývačky pocitovo omnoho chladnejšie, ako by ste očakávali. Ľudia bývajú následne nepríjemne prekvapení, keď zistia, že musia znova pustiť hlavné vykurovanie na vyšší výkon, aby ostatné miestnosti vyhriali na prijateľnú teplotu.

Prechod medzi vyhriatou obývačkou a chladnejšími miestnosťami je často nepríjemný. Navyše, ak termostat vykoná radikálnu zmenu po náhlom ochladení, spotreba energie rapídne stúpne, pretože vykurovacie telesá musia bežať na plné obrátky. Namiesto plynulého a úsporného temperovania sa celé kúrenie rozkolíše, čo dlhodobo nie je ekonomicky výhodné.

Pretrvávajúce riziko neefektívneho vykurovania

Keď sa v zimnom období spoliehate na krb, ktorý vás zahreje prakticky len v jednej miestnosti, ľahko sa môže stať, že zvyšok domu či chaty zostane nepohodlne chladný. Rozdiel teplôt medzi obývačkou a ostatnými izbami môže byť natoľko výrazný, že sa nakoniec rozhodnete pre opakované zapnutie hlavného vykurovania na maximálny výkon. A práve silné a nárazové vykurovanie stojí veľa peňazí.

Účty za energie tak môžu na konci mesiaca narásť viac, ako keby ste nechali celý dom vykurovať plynulo a rovnomerne počas celého dňa. Udržiavať stabilnú teplotu je z dlhodobého hľadiska efektívnejšie a spotrebuje sa pri tom menej energie, než pri opakovaných výrazných teplotných výkyvoch. Mnohí ľudia si neuvedomujú, že zdanlivá úspora pri lokálnom vykurovaní môže viesť k ešte väčším nákladom, najmä keď sa dohrievajú chladné miestnosti.

Preto je vhodné, aby ste si pred rozhodnutím kúriť krbom dôkladne spočítali, ako presne regulujete teplo vo svojej domácnosti. Skontrolujte umiestnenie termostatu a porovnajte, aká teplota sa udržiava v jednotlivých miestnostiach. V niektorých prípadoch stačí urobiť menšie zmeny v rozmiestnení termostatov alebo zaviesť zónovú reguláciu, aby ste zabránili zbytočnému vychladnutiu ostatných častí domu.

Záver

Krb môže byť vynikajúcim doplnkom pre vytvorenie útulnej atmosféry, no pri súčasných cenách energií sa nemusí vždy vyplatiť. Ak vás láka kúrenie drevom, zamyslite sa nad tým, ako máte rozmiestnené termostaty a akým spôsobom sa v dome šíri teplo. Nečakaným dôsledkom totiž môže byť zvyšovanie nákladov na vykurovanie, ktoré pohltia všetku prípadnú úsporu. Udržiavať rovnomernú teplotu v celom objekte je často efektívnejšie, ako sa spoliehať na nárazové prikurovanie v krbe, nech už je jeho atmosféra akokoľvek príjemná.