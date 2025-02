Ak chcete urobiť dobrý skutok, nechajte v zime v záhrade aspoň jednu vec. Dokážete tým naozaj veľa pomôcť

Zima je obdobím, ktoré dokáže poriadne potrápiť nielen nás ľudí, ale predovšetkým voľne žijúce zvieratá. Aj keď sa môže zdať, že zimy sú v posledných rokoch miernejšie, populácia vtáctva naďalej klesá. Vtáky negatívne ovplyvňuje nielen nedostatok potravy v prírode, ale aj použitie pesticídov v poľnohospodárstve, strata prirodzeného prostredia a zmeny klímy. Ak sa teda chcete zapojiť do pomoci prírode, jedným z jednoduchých krokov je pravidelné prikrmovanie vtáctva. Tento zimný dobrý skutok môže byť veľmi užitočný a váš dvor či predzáhradka sa vďaka tomu stane miestom, kde vtákom poskytnete takú malú „oázu“ v nehostinných podmienkach.

Prečo prikrmovať vtáky, aj keď zimy už nie sú také tuhé?

Prikrmovanie vtákov bývalo v minulosti samozrejmosťou počas dlhých a chladných zím, keď vrstva snehu komplikovala voľne žijúcim vtákom prístup k potrave. Dnes však často pozorujeme, že i vo februári sa náhle oteplí a snehu je pomenej. Možno sa pýtate, či vtákom naozaj stále hrozí nedostatok potravy, keď je vonku relatívne teplo. Odpoveď znie: áno, hrozí.

Zmeny klímy nenápadne, ale vytrvalo menia prírodné prostredie. Niektorým vtáčím druhom ublížia výkyvy počasia, iné trpia tým, že sa vytrácajú ich prirodzené zdroje obživy (napríklad hmyz). K tomu sa pridáva fakt, že priemyselné poľnohospodárstvo znižuje biodiverzitu. A tak aj počas miernejších zím môže vtákom občas výrazne chýbať kvalitná a dostatočná potrava. Prikrmovanie je teda stále aktuálne – pomôžete vtáčím spoločenstvám prežiť a zároveň si môžete užívať pohľad na život v krmítku.

Ako začať? Základom je krmítko a vhodné miesto

Prvé, čo by ste mali zvážiť, je umiestnenie krmítka alebo inej kŕmnej stanice. Ak máte záhradu, vyberte si miesto, kde bude vtákom poskytovaná určitá ochrana pred predátormi (napríklad pred mačkami či kunami). Zároveň by ste však mali mať možnosť krmítko ľahko kontrolovať a dopĺňať.

Dnes na trhu nájdete rôzne typy krmítok – od malých závesných modelov až po veľké drevené domčeky. Ak nechcete investovať, môžete byť kreatívni a vyrobiť si krmítko napríklad z pomarančovej kôry. Stačí, ak si polovicu pomaranča ošúpete tak, aby ste ľupku nepoškodili. Následne do kríža prepichnite slupku dvoma špajľami a k ich vyčnievajúcim koncom priviažte povrázky na zavesenie. Vznikne tak prírodná mištička, ktorú môžete naplniť zobom.

Tip:

Ak vás zaujímajú ďalšie inšpirácie alebo rady na prikrmovanie, pozrite si napríklad kanál Domácí zahradník na YouTube, kde nájdete praktické video k tejto téme.

Čo môžu vtáky jesť? Lojové gule, semená aj niektoré zvyšky z kuchyne

Pri predstave, že začnete prikrmovať vtáky, zrejme najskôr siahnete po osvedčených lojových guľkách, ktoré bežne dostať v obchodoch. Sú pre vtáky skvelým zdrojom energie, no pri častej ponuke tohto jediného druhu krmiva môže dôjsť k istej „potravinovej jednotvárnosti“. Vtákom preto môžete ponúknuť aj rôzne zmesi semien – napríklad slnečnicové semienka, proso, repku, prípadne aj drvené orechy. Rôzne druhy vtákov preferujú odlišné krmivo, a tak je dobré mať v krmítku menšiu zmes, aby si každé z krídelných návštevníkov mohlo nájsť to svoje.

Ovocie a zelenina

Niektoré druhy vtáctva ocenia aj čerstvé či sušené ovocie. Ak vám doma ostali jablká, hrušky alebo bobule hrozna, pokojne ich nakrájajte na malé kúsky a položte do krmítka. Vtáky ich dokážu ozobať aj vcelku, ale menšie kúsky pre ne predstavujú ľahšiu a rýchlejšiu konzumáciu. Zo zeleniny zvážte napríklad mrkvu, ktorú môžete takisto nakrájať na kúsky alebo nastrúhať. Takýto doplnok je vítanou zmenou a obsahuje aj vitamíny, ktoré vtákom prospejú.

Zvyšky z kuchyne

Mnohé vtáky s radosťou zobú aj nevarené ovsené vločky, ktoré má doma takmer každý. Sú bohaté na sacharidy, čím im dodajú energiu. Rovnako môžete skúsiť sušené ovocie (napríklad hrozienka či sušené brusnice), ktoré vtákom dodajú rýchly cukor na zahriatie a pohyb.

Kuchynské zvyšky ako suché omrvinky z pečiva môžete v malom množstve primiešať do krmiva, no musia byť nesolené a nesladené. Akonáhle je pečivo slané, korenené alebo plnené (napríklad džemom či makom), pre vtáky sa nehodí. V žiadnom prípade nepoužívajte plesnivé či inak pokazené jedlo.

Ďalšie zvyšky, ako sú varené cestoviny, zemiaky alebo ryža, taktiež nie sú veľmi vhodné, a to najmä preto, že ich väčšinou solíme. Soľ je totiž pre vtáky toxická – ak vtáky konzumujú príliš slané potraviny, môže to mať pre ne vážne zdravotné následky.

Dbajte aj na vodu

Pri kŕmení vtákov v zime sa často zabúda na jeden dôležitý fakt: voda je rovnako dôležitá ako jedlo. Mnohé vtáky, aj keď si dokážu nájsť nejakú potravu, môžu mať problém dostať sa k nezamrznutej vode. V prírode môže byť jazierko pokryté ľadom alebo potôčik takmer vyschnutý. Keď je zima suchá a mrazivá, vtáky občas zápasia s nedostatkom zdrojov vody.

Ak im teda umiestnite na záhrade či terase malú misku s čerstvou vodou, uľahčíte im život. Dôležité je priebežne kontrolovať, či voda nezamrzla a podľa potreby ju doplniť alebo nahradiť teplejšou (nie však horúcou) vodou. V ideálnom prípade by mala mať nádoba dostatočne široké dno, aby sa v nej vtáky mohli bezpečne napiť, no zároveň by nemala byť príliš hlboká.

Prikrmovanie vás spojí s prírodou

Okrem toho, že pomôžete vtákom prečkať náročné zimné obdobie, môže byť prikrmovanie aj veľmi príjemnou aktivitou pre celú rodinu. Deti sa tak naučia viac o živočíchoch vo svojom okolí, spoznajú rôzne druhy vtákov a možno sa zapoja do jednoduchých pozorovaní či vytvárania záznamov o vtáčích návštevách. Niektorí nadšenci dokonca fotia či filmujú vtáctvo v krmítkach, vďaka čomu zisťujú, ktoré druhy k nim najčastejšie prilietajú.

Dôležité odporúčania na záver

Pravidelnosť: Ak sa rozhodnete vtáky prikrmovať, snažte sa v tom pokračovať pravidelne, aspoň kým teploty neklesajú príliš nízko a prírodné zdroje potravy sú obmedzené. Vtáky si zvyknú na miesto, kde nachádzajú jedlo, a môžu sa sem vracať.

Ak sa rozhodnete vtáky prikrmovať, snažte sa v tom pokračovať pravidelne, aspoň kým teploty neklesajú príliš nízko a prírodné zdroje potravy sú obmedzené. Vtáky si zvyknú na miesto, kde nachádzajú jedlo, a môžu sa sem vracať. Čistota: Krmítko pravidelne čistite od starých zvyškov, ktoré by mohli podliehať plesniam alebo iným nebezpečným procesom. Znečistené krmítko by mohlo vtákom skôr uškodiť než pomôcť.

Krmítko pravidelne čistite od starých zvyškov, ktoré by mohli podliehať plesniam alebo iným nebezpečným procesom. Znečistené krmítko by mohlo vtákom skôr uškodiť než pomôcť. Rôznorodosť potravy: Snažte sa ponúkať rôzne druhy semien, jadier, orieškov alebo sušeného ovocia, aby ste pokryli potreby viacerých druhov vtákov. Nie všetky vtáky milujú lojové guľky, takže je dobré mať možnosť výberu.

Snažte sa ponúkať rôzne druhy semien, jadier, orieškov alebo sušeného ovocia, aby ste pokryli potreby viacerých druhov vtákov. Nie všetky vtáky milujú lojové guľky, takže je dobré mať možnosť výberu. Ochrana pred predátormi: Ak viete, že sa vo vašom okolí pohybujú mačky alebo iné zvieratá, zaveste krmítko dostatočne vysoko či ďalej od stromov, z ktorých by mohli mačky na vtáky číhať.

Ak viete, že sa vo vašom okolí pohybujú mačky alebo iné zvieratá, zaveste krmítko dostatočne vysoko či ďalej od stromov, z ktorých by mohli mačky na vtáky číhať. Voda: Nezabudnite na misku s vodou a pravidelne ju dopĺňajte a kontrolujte. Aj menšie množstvo vody môže vtákom značne uľahčiť život.

Prikrmovanie vtákov je jednoduché, finančne nenáročné a môže mať v rámci zimného obdobia veľký význam. Vtáky sa odvďačia svojou prítomnosťou, spevom a aktívnym životom, ktorý dokáže oživiť každú záhradu či predzáhradku. Navyše, sledovanie vtáčieho ruchu prináša radosť a upokojenie v uponáhľanom svete. A hoci nás už nepotešia výdatné snehové nádielky tak často ako v minulosti, pre vtáky je dôvod na prikrmovanie stále rovnaký: zabezpečiť si dostatok výživy na prežitie. Vyskúšajte aj vy túto príjemnú formu pomoci, a možno sa presvedčíte, aký bohatý život sa môže v zime odohrávať priamo pred vašimi oknami.