Aj vaša záhrada si žiada jarné upratovanie. Trávnik a hriadky čakajú, nezabudnite na ne

Jar je tu a s ňou prichádzajú príjemné slnečné dni, ktoré nás lákajú tráviť viac času vonku. Pre každého záhradkára to znamená jedno dôležité obdobie – veľké jarné upratovanie. Skôr než sa však pustíte do sadenia nových rastlín či trhania buriny, je vhodné pripraviť celú záhradu a odstrániť zvyšky z minuloročnej sezóny. Práve teraz nastal ideálny čas, aby ste sa pustili do poriadnej revízie a zabezpečili, že všetko bude dokonale pripravené na nový rast.