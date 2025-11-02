Aj psy môžu dostať nádchu. Takto im posilníte imunitu

Keď sa dni skracujú a teploty vonku klesajú, ľudia čoraz častejšie zápasia s prechladnutím či vírusovými infekciami. No náchylní na ochorenia môžu byť aj naši štvornohí spoločníci. Psy síce nedostávajú „ľudskú nádchu“ spôsobenú bežnými ľudskými vírusmi, no existujú ich vlastné infekcie dýchacích ciest, ktoré majú podobné príznaky. Preto sa oplatí vedieť, ako ich telo v jesennom a zimnom období správne podporiť.
Ak ste si práve domov priniesli šteňa, jeho imunitný systém sa ešte len formuje. Aby ste mu uľahčili adaptáciu na nové prostredie, pozrite si krátke video „Príchod šteniatka do nového domova“, ktoré ponúka praktické rady pre prvé dni s novým členom rodiny:
Prečo imunita psov oslabuje
Imunitný systém psa je komplexný mechanizmus, ktorý chráni organizmus pred baktériami, vírusmi a parazitmi. Rovnako ako u ľudí, jeho sila závisí od viacerých faktorov – genetiky, výživy, pohybu, psychickej pohody či starostlivosti.
Hoci genetické predispozície neovplyvníte, ostatné faktory sú vo vašich rukách. Pes, ktorý dostáva kvalitné krmivo, má dostatok pohybu, je chránený pred stresom a má pravidelnú veterinárnu starostlivosť, býva voči ochoreniam oveľa odolnejší.
Základy silnej imunity u psov
1. Vyvážená strava – základ zdravia
Najdôležitejším pilierom imunity je kvalitná výživa. Krmivo by malo obsahovať vysoký podiel mäsa ako zdroja bielkovín a esenciálnych aminokyselín, ktoré sú nevyhnutné pre tvorbu imunitných buniek.
Dôležité sú aj vitamíny a minerály:
- Vitamíny E a C pôsobia ako antioxidanty, ktoré chránia bunky pred oxidačným stresom.
- Zinok a selén podporujú imunitné reakcie a zdravie pokožky.
Niektoré druhy ovocia a zeleniny môžu byť pre psov prospešné, ale len v malom množstve – napríklad varené kúsky mrkvy, tekvice, cukety či niekoľko kúskov jablka bez jadier. Ovocie s vysokým obsahom kyselín (napr. pomaranče alebo citrusy) by sa malo podávať len výnimočne.
Veterinárne výskumy potvrdzujú, že nutrične vyvážená strava s dostatkom mikroživín prispieva k silnejšiemu imunitnému systému a lepšiemu celkovému zdraviu psa.
2. Doplnky výživy – užitočné, no nie nevyhnutné
Niektoré doplnky môžu imunitu psa podporiť, ale nemali by nahrádzať pestrú stravu.
- Betaglukány (napr. z hlivy ustricovej) môžu jemne stimulovať imunitné bunky.
- Omega-3 mastné kyseliny z lososového oleja pomáhajú znižovať zápalové procesy a udržiavať zdravú pokožku a srsť.
- Probiotiká podporujú črevný mikrobióm, ktorý ovplyvňuje aj obranyschopnosť.
Tieto doplnky by však mal odporučiť veterinár – najmä ak pes užíva lieky, má zdravotné ťažkosti alebo špeciálne diéty.
3. Pohyb a adaptácia na chlad
Pravidelný pohyb podporuje krvný obeh, trávenie aj psychickú pohodu psa. Ak sa pes väčšinu času zdržiava v byte, chladné počasie môže byť pre neho šokom. Preto ho treba na nižšie teploty postupne zvykať.
Menšie alebo krátkosrsté plemená ocenia teplé oblečenie, ktorý ich ochráni pred chladom a vlhkosťou. Pohyb na čerstvom vzduchu je dôležitý aj počas zimy, no prechádzky by mali byť kratšie, ak je vonku silný mráz.
4. Prevencia u veterinára
Pravidelné veterinárne kontroly sú základom dobrej prevencie. Veterinár vie včas odhaliť problémy, odporučiť očkovania a prípadne aj výživové doplnky podľa individuálnych potrieb psa.
Ak má pes problémy s kĺbmi (napr. artrózu), mal by mať doma teplé miesto na oddych a v chladných dňoch nosiť oblečenie. Kĺbová výživa môže pomôcť zmierniť bolesti a zlepšiť pohyblivosť.
Potraviny, ktoré môžu psom prospieť
Nasledujúce potraviny patria medzi bezpečné a zároveň výživné pre väčšinu psov (v primeranom množstve):
- Kuracie mäso a ryby – zdroj bielkovín a zinku.
- Jogurt bez cukru – obsahuje probiotiká podporujúce trávenie.
- Zelená zelenina – napr. brokolica alebo špenát v malom množstve dodajú vitamíny a antioxidanty.
- Mrkva a tekvica – bohaté na betakarotén, z ktorého telo vytvára vitamín A.
- Čučoriedky a brusnice – obsahujú polyfenoly a antioxidanty, ktoré môžu pomáhať chrániť bunky.
- Jablko (bez jadier) – zdroj vlákniny a vitamínu C.
- Med – má antibakteriálne vlastnosti, no len v malom množstve a nie pre šteňatá mladšie ako 1 rok.
- Morské riasy – môžu byť zdrojom minerálov ako vápnik, horčík a železo, no len ak sú súčasťou schválených doplnkov pre psy.
Ochrana pred parazitmi a starostlivosť o tlapky
Kliešte, blchy a iné parazity môžu byť aktívne aj počas miernych zím, preto je dôležité neprestávať s ochranou. Veterinár vám pomôže vybrať vhodný antiparazitný prípravok.
Počas zimy sa tiež oplatí kontrolovať labky psa – posypová soľ a mráz ich môžu podráždiť. Pomôcť môže špeciálny balzam alebo ochranné topánky.
Psychická pohoda je súčasťou zdravia
Silná imunita nesúvisí len s výživou, ale aj s psychickým stavom. Pes, ktorý sa cíti v bezpečí, má dostatok hier, kontaktu s majiteľom a pravidelný režim, býva odolnejší voči chorobám. Chronický stres naopak oslabuje imunitu.
Preto platí stará pravda: šťastný pes je zdravý pes.
Zhrnutie
Ak chcete, aby váš pes zvládol jeseň a zimu v zdraví:
- doprajte mu vyváženú stravu s dostatkom živín
- udržiavajte ho v pohybe a primerane ho chráňte pred chladom
- nezanedbávajte veterinárne prehliadky
- a nezabúdajte na jeho psychickú pohodu
Tak sa váš štvornohý priateľ vyhne väčšine zdravotných ťažkostí a zostane plný energie aj počas chladných mesiacov.