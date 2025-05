Aj drobné skutky menia svet. Vysaďte stromy a vyzbierajte odpadky, vytvoríte zelenú oázu plnú života

Jar je obdobie, keď príroda konečne ožíva a potrebuje našu pomoc. Je to ideálny čas na to, aby sme sa aj my zapojili do aktivít, ktoré životnému prostrediu vrátia aspoň kúsok toho, čo nám každodenne poskytuje. Nemusia to byť veľké projekty, práve naopak – aj drobné gestá dokážu zmeniť svet okolo nás. Prinášame tipy, ako priložiť ruku k dielu a zároveň urobiť niečo skutočne zmysluplné pre prírodu.