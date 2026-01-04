AI už dokáže hľadať aj „biele zlato“. V Kanade sa rysuje obrovské ložisko lítia

Na severe provincie Quebec prebieha prieskum, ktorý v posledných mesiacoch púta pozornosť geologickej i ťažobnej komunity. Projekt Cisco v oblasti James Bay naznačuje, že moderné technológie dokážu výrazne zrýchliť a spresniť hľadanie strategických surovín. Nejde o náhradu klasickej geológie, ale o nástroj, ktorý ju dokáže významne podporiť.
Ťažba lítia v Quebece na videu
Do pôvodného článku patrilo aj video, ktoré zachytáva tému ťažby lítia v Quebece. Tu je ponechané v pôvodnej podobe:
Spoločnosť Q2 Metals, ktorá má projekt na starosti, v roku 2025 oznámila viacero výsledkov z vŕtania, ktoré potvrdzujú prítomnosť lítia vo viacerých širokých mineralizovaných zónach. Medzi najvýraznejšie patrí vrt CS25-036 s intervalom mineralizácie v dĺžke viac než 270 metrov a priemerným obsahom približne 1,6 % oxidu lítneho (Li₂O). Ide o údaj vychádzajúci priamo z nameraných hodnôt, pričom ložisko zostáva otvorené smerom do hĺbky aj bočne – to znamená, že jeho presné rozmery zatiaľ nie sú definované a ďalšie vŕtanie bude nevyhnutné.
Odhady nie sú potvrdené zásoby
Na základe dosiaľ zrealizovaných vrtov pracuje Q2 Metals s orientačným exploration targetom v rozsahu 215 až 329 miliónov ton rudy s obsahom 1,0 až 1,38 % Li₂O. Tento údaj nie je potvrdenou zásobou, ale len rámcovým odhadom potenciálu. Na rozdiel od oficiálnej kategorizácie podľa štandardu NI 43-101 nejde o číslo, ktoré by bolo možné považovať za garantované.
Dôležité je aj to, že odhad sa vzťahuje len na časť preskúmaného územia. Ďalšie oblasti s výskytom pegmatitov zatiaľ nie sú zahrnuté do hodnotení, pretože na ich preskúmanie bude potrebné pokračovať v prieskumných prácach.
Ako sa využíva AI a satelitné dáta
K rýchlejšiemu postupu prieskumu prispieva technológia ExoSphere od spoločnosti Fleet Space Technologies. Tá využíva malé satelity a pozemné senzory, ktoré snímajú prirodzené vibrácie hornín. Vďaka tomu je možné vytvoriť trojrozmerný obraz geologického prostredia bez potreby výbušnín alebo rozsiahlých zásahov do terénu.
Umelá inteligencia potom porovnáva získané dáta s geologickými modelmi známych ložísk. Nejde o systém, ktorý by „nachádzal ložiská“, ale o nástroj, ktorý pomáha geológom lepšie určiť najperspektívnejšie miesta na vŕtanie. Modely sa priebežne aktualizujú podľa výsledkov každého nového vrtu. Vďaka tomu mohla spoločnosť rozšíriť prieskum a nasadiť ďalšiu vrtnú súpravu.
Prečo je lítium dôležité
Lítium je kľúčovým prvkom pri výrobe batérií pre elektromobily, energetické úložiská aj spotrebnú elektroniku. Očakávaný rast výroby batériových technológií zvyšuje dopyt po tejto surovine na celom svete.
Proces od objavenia potenciálneho ložiska až po začiatok ťažby je však dlhodobý a môže trvať približne desať rokov. Práve preto je každé zrýchlenie prieskumného procesu pre výrobcov aj vlády dôležité.
Kanada a jej prístup k strategickým surovinám
Kanada v roku 2025 zaradila lítium a ďalšie kritické nerastné suroviny medzi strategické materiály dôležité pre národnú ekonomiku a bezpečnosť. Cieľom je znížiť závislosť od zahraničných dodávateľov a podporiť rozvoj domácich projektov. Zároveň prebiehajú diskusie so štátmi skupiny G7 o užšej spolupráci pri investovaní do ťažby a spracovania týchto surovín.
Quebec má v tomto smere výhodu – disponuje rozsiahlymi zdrojmi nízkouhlíkovej vodnej energie, fungujúcou infraštruktúrou a stabilným regulačným prostredím. Ak sa ložisko Cisco v ďalších fázach prieskumu potvrdí, mohlo by v budúcnosti ponúknuť lítium s nízkou uhlíkovou stopou, čo je pre výrobcov batérií čoraz podstatnejší parameter.
Projekt je stále v prieskumnej fáze
Napriek vzbudenej pozornosti je potrebné zdôrazniť, že projekt Cisco sa nachádza v rannej fáze prieskumu. Exploration target nie je zárukou budúcej ťažby a pred začiatkom komerčnej produkcie bude nevyhnutné prejsť viacerými krokmi – od overovania geologických výsledkov až po získanie potrebných povolení.
Súčasné výsledky však ukazujú, ako sa mení spôsob, akým sa dnes pristupuje k prieskumu nerastov. Kombinácia geológie, satelitných meraní a umelej inteligencie môže prieskum urýchliť a zvýšiť pravdepodobnosť úspešného objavenia nových zdrojov.