Adventný veniec z vetvičiek a imela za pár eur. Hotový do hodiny a farba sviečok má svoj význam

Advent v tomto roku začína už v nedeľu 30. novembra, keď zapálime prvú sviečku na adventnom venci. Tento symbol predvianočného obdobia však nie je iba pekná dekorácia. Je spojený s bohatou kresťanskou tradíciou, pripomína duchovnú prípravu na Vianoce a odvádza pozornosť od zhonu, ktorý nás pred sviatkami často pohlcuje.
Ak si chcete vytvoriť svoj vlastný veniec, nemusíte siahať po drahej verzii z obchodu. S trochou šikovnosti si ho vyrobíte doma aj za pár eur — stačí zopár vetvičiek, imelo, drôtik a štyri sviece.
Advent – obdobie so symbolikou a tradíciami
Advent patrí medzi najdôležitejšie obdobia v kresťanskom roku. Predchádza Vianociam a veriacich vedie k zamysleniu, stíšeniu a duchovnej príprave na slávenie narodenia Ježiša Krista. Tieto štyri adventné týždne sa tradične odpočítavajú zapálením sviec na adventnom venci.
Kde sa vzal prvý adventný veniec
Hoci zelené vence ako zimná výzdoba existovali aj v dávnejších kultúrach, adventný veniec v podobe, akú poznáme dnes, má konkrétny začiatok.
V roku 1839 ho vytvoril Johann Hinrich Wichern, nemecký evanjelický teológ z Hamburgu, ktorý viedol detský domov. Aby deťom uľahčil čakanie na Vianoce, zavesil veľký drevený kruh (pôvodne z kolesa) a osadil ho 23 sviečkami –
- 19 malých červených pre všedné dni
- 4 veľké biele pre adventné nedele
Každý deň zapálili jednu sviecu a malé svetielko tak symbolicky približovalo Štedrý deň.
Tradícia sa postupne zjednodušila — v domácnostiach sa prestalo denne zapaľovať a ustálila sa podoba so štyrmi sviecami, ktoré predstavujú štyri adventné nedele. V niektorých kresťanských spoločenstvách sa používa aj piata biela svieca uprostred venca, ktorá sa zapaľuje na Štedrý deň alebo počas vianočného obdobia.
Ako si vyrobiť vlastný adventný veniec – jednoduché 3 kroky
Obchodné vence bývajú krásne, no často predražené. Pritom výroba domáceho venca je veľmi jednoduchá a výsledok bude presne podľa vášho vkusu.
1. Vyberte si základný kruh
Použiť môžete:
- drôtený základ
- drevený alebo prútený kruh
- polystyrénový kruh
- alebo si vyrobiť vlastný kartónový základ: vystrihnete niekoľko rovnakých kruhov s otvorom uprostred, zlepíte dokopy a vznikne pevný tvar
2. Upevnenie vetvičiek
Zelené vetvičky z ihličnanov alebo čerstvé imelo rozdeľte na menšie časti. Postupne ich pomocou tenkého drôtika pripevňujte po obvode základného kruhu. Po pár minútach získate pekný, hustý zelený veniec.
3. Ozdobenie a umiestnenie sviec
Základ z vetvičiek je sám o sebe krásny, ale môžete ho doplniť:
- škoricovými paličkami
- šiškami
- stužkami
- sušenými plodmi
Na záver pripevnite štyri sviece – ideálne stabilne, aby pevne držali.
Aké farby sviec sú tradičné a čo symbolizujú
Aj farba adventných sviec nesie svoj význam, no tradície sa líšia podľa cirkví a regiónov. Neexistuje jedna „oficiálna“ verzia, ale najznámejšie tradície sú tieto:
Katolícka tradícia
Najrozšírenejšia na Slovensku.
- Tri fialové sviece – farba pokánia, ticha a duchovnej prípravy.
- Jedna ružová svieca – zapáli sa na tretiu adventnú nedeľu, nazývanú Gaudete. Táto svieca symbolizuje radosť.
Poradie zapálenia:
- nedeľa – fialová
- nedeľa – fialová
- nedeľa – ružová
- nedeľa – fialová
Protestantské a severské tradície
- Niekde sa používajú červené alebo modré sviece.
- V niektorých krajinách prevláda veniec s trojicou tmavých sviec a jednou bielou.
Dnes mnohí ľudia volia farby podľa estetiky, no liturgické významy zostávajú.
Ako bezpečne používať adventný veniec
Hotový veniec položte na stabilné a nehorľavé miesto. V niektorých krajinách je tradícia zavesiť veniec pod strop, no v tom prípade treba dbať na mimoriadnu opatrnosť pri zapaľovaní.
Pri sviečkach platí niekoľko základných pravidiel:
- nikdy ich nenechávajte horieť bez dozoru
- držte veniec ďalej od záclon, dekorácií či papierov
- používajte stabilné podložky pod sviece
Nech sú vaše sviece akejkoľvek farby či veľkosti, samotné zapaľovanie môže byť chvíľou, ktorú si vyhradíte len pre seba. Je to príležitosť zastaviť sa, nadýchnuť sa a pripomenúť si, že podstata Vianoc nie je v nákupoch, ale v pokoji a radosti.