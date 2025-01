Aby hortenzie na jar rozkvitli do plnej krásy.Tento jednoduchý krok je kľúčový už teraz

Hortenzie sú jedným z najkrajších okrasných kríkov, ktoré dokážu obohatiť každú záhradu a premeniť ju na pestrofarebný raj plný kvetov. Aby na jar skutočne ohromili, je nevyhnutné sa o ne starať už v zimných mesiacoch. Možno sa vám zdá, že záhrada v zime spí, ale práve teraz rozhodujete o tom, či sa vaše hortenzie v jari rozkvitnú do svojej plnej krásy a stanú sa stredobodom pozornosti.

Začnime pri koreňoch. Hortenzie sú síce odolné voči chladom, ale ich korene potrebujú ochranu pred mrazom. Ak na jeseň zabudnete na ich prípravu, mráz môže vážne poškodiť ich korene, čo by malo neblahý vplyv na rast a kvitnutie. Aby ste tomu zabránili, vytvorte okolo rastliny ochranný obal zo suchých listov, posekanej slamy, kôry alebo iného prírodného materiálu. Tento obal zabezpečí, že korene budú chránené pred prudkými teplotnými výkyvmi, ktoré môžu nastať počas zimy, a zároveň udrží pôdu vlhkú. Vlaha je pre hortenzie veľmi dôležitá, pretože zabezpečuje ich zdravý rast a vývoj.

Ďalším krokom je starostlivosť o samotné vetvy. Je dôležité, aby ste ich počas zimy chránili pred možnými poškodením vetrom a mrazom. Na to môžete použiť netkanú textíliu, ktorá je priedušná, a zabezpečí tak, že rastlina bude schopná dýchať. Ak nemáte netkanú textíliu, skvelým riešením je aj použitie chvojí, ktoré je prirodzenou ochrannou vrstvou. Dbajte však na to, aby ste rastlinu nezabalili príliš tesne. Ak by sa do vnútra dostala vlhkosť a nemohla by sa odparovať, mohla by sa vytvoriť ideálna pôda pre plesne a iné hubové ochorenia. Preto je dôležité, aby ochranný materiál nebol príliš stiahnutý, ale aby medzi ním a rastlinou zostal priestor na cirkuláciu vzduchu.

Ďalej je tu otázka orezávania. Na tento krok by ste sa mali pripraviť podľa toho, aký typ hortenzií máte. Ak vlastníte odrody, ktoré kvitnú na starom dreve, určite ich neorezávajte. Tieto rastliny vytvárajú svoje púčiky už v zime, a preto by ste ich rezaním mohli odstrániť potrebné základy pre jarné kvitnutie. Nechajte ich teda tak, aby si uchovali všetky púčiky. Naopak, ak máte odrody kvitnúce na novom dreve, môžete odstrániť staré a poškodené vetvy. Tento postup je potrebné vykonávať opatrne, najlepšie počas teplejších zimných dní, keď teplota nepadá pod nulu.

Hortenzia v zime

Pre zdravý a silný rast hortenzií na jar je vhodné im už teraz dodať potrebné živiny. V zime je najvhodnejšie použiť hnojivo s vysokým obsahom draslíka. Tento prvok posilňuje rastlinu a pripravuje ju na nadchádzajúcu vegetačnú sezónu. Naopak, hnojivá s vysokým obsahom dusíka by sa mali vyhnúť, pretože môžu podporiť rast v nevhodnom období, keď rastlina ešte nie je pripravená na intenzívny vývoj.

Aj počas zimy je dôležité nezabúdať na občasnú zálievku. Ak nie sú teploty príliš nízke a pôda je suchá, hortenzie určite ocenia trochu vody, ktorá im pomôže prežiť zimné mesiace. Vyhnite sa však zálievke počas mrazov, pretože by voda mohla zamrznúť v koreňoch, čo by mohlo poškodiť rastlinu. Zálievku preto dávajte len vtedy, keď teploty sú nad nulou a pôda je suchá, nie však počas silných mrazov.

Ako sa zima pomaly končí a blíži sa jar, určite uvidíte výsledky všetkej starostlivosti, ktorú ste do hortenzií vložili. Tieto nádherné kríky vás odmenia svojimi veľkými, farebnými kvetmi, ktoré budú zdobiť vašu záhradu a priťahovať pohľady všetkých, ktorí ju navštívia. Pri troche úsilia a starostlivosti budú vaše hortenzie vyzerať ako z profesionálneho záhradníckeho časopisu. Nezabúdajte teda, že práve teraz, v zimnom období, sa rozhoduje o tom, aké nádherné budú vaše rastliny v nadchádzajúcej sezóne.