99 % ľudí vkladá riad do umývačky nesprávne a postupne ho ničí. Nerobíte to aj vy?

V dnešnej dobe je umývačka riadu bežnou súčasťou takmer každej domácnosti. Šetrí čas, energiu aj vodu a pomáha udržiavať kuchyňu upratanú.
Napriek tomu však mnoho ľudí robí jednu zásadnú chybu – vkladá do nej riad, ktorý tam vôbec nepatrí. Výsledkom je jeho postupné poškodzovanie a kratšia životnosť.
Aby vám kuchynské vybavenie vydržalo čo najdlhšie, mali by ste vedieť, ktoré materiály je lepšie umývať ručne.
Ostré nože a náčinie, ktoré sa môže otupiť
Ak dávate do umývačky ostré nože, strúhadlá alebo škrabky, mali by ste s tým prestať.
Hoci budú po umytí vyzerať čisto, vysoké teploty počas oplachovania (až okolo 85 °C) spôsobujú postupné tupenie ostria. Neskôr sa potom horšie brúsi.
Problémom bývajú aj rukoväte – najmä tie drevené alebo lepené, ktoré sa môžu časom rozlepiť či popraskávať. Najlepším riešením je ručné umývanie.
Drevo neznesie vlhko a teplo
Drevené dosky, varešky či misky by ste mali umývať výhradne ručne.
Drevo veľmi rýchlo nasáva vodu, mení farbu, deformuje sa a môže praskať.
Okrem toho do seba zachytáva pachy z čistiacich prostriedkov, čo ovplyvňuje jeho kvalitu aj vôňu.
Stačí ich opláchnuť pod tečúcou vodou, jemne očistiť a nechať dôkladne vyschnúť.
Sklo len vtedy, ak je určené do umývačky
Nie každý pohár alebo sklenený riad zvládne umývačku. Ak nie je výslovne označený ako vhodný na strojové umývanie, môžu sa na ňom vytvoriť šmuhy, stratí lesk alebo sa časom zmatní.
Príčinou býva vysoká teplota aj nekvalitný čistiaci prostriedok. Ak už sklo do umývačky dávate, použite špeciálny program na sklo, ktorým disponuje väčšina moderných spotrebičov.
Zdobené a kovové riady
Riad zdobený zlatom, striebrom alebo inými kovovými ornamentmi by sa do umývačky nemal vôbec dostávať.
Dekorácie sa môžu poškodiť, stratia lesk a na povrchu vzniknú sivé škvrny.
Rovnako sa neodporúča umývať v umývačke hliník, meď, pozinkované predmety či strieborný riad.
Jemné plasty
Nie všetky plastové nádoby sú vhodné do umývačky. Jemné plasty sa pod vplyvom tepla môžu deformovať, krútiť alebo dokonca uvoľňovať škodlivé látky.
Do umývačky patrí len plast označený ako odolný voči vysokým teplotám.
Pozor na teflónové povrchy
Teflónové panvice, hrnce či misy by ste mali čistiť ručne.
Silné prúdy horúcej vody a agresívne čistiace prostriedky môžu postupne narušiť povrch, ktorý sa začne uvoľňovať alebo odlupovať.
Na bežnú údržbu stačí vlhká handrička a papierová utierka. Niektorí výrobcovia síce ponúkajú teflónový riad vhodný do umývačky, preto sa vždy riaďte informáciami na obale.
Keramika v umývačke trpí
Keramický riad, glazovaný aj neglazovaný, je lepšie umývať ručne. V umývačke môže časom dochádzať k narušeniu povrchu a vzniku drobných prasklín.
Pri pekáčoch a formách na pečenie je navyše problém v tom, že čistiace prostriedky ich príliš odmastia, a jedlo sa potom horšie vyklápa.
Nádoby s tesniacim uzáverom
Obľúbené dózy s gumičkovým alebo vákuovým uzáverom tiež nepatria do umývačky. Horúca voda môže poškodiť tesnenie, čím nádoba stratí svoju izolačnú schopnosť a prestane správne fungovať.
Najlepšie je ich umývať ručne v mierne teplej vode.
Záver
Hoci je umývačka riadu veľkým pomocníkom v domácnosti, nie všetko do nej patrí. Nesprávnym používaním môžete postupne ničiť nože, drevo, sklo, plasty aj špeciálne povrchy.
Ak chcete, aby vám kuchynské vybavenie vydržalo čo najdlhšie, vždy si overte, či je vhodné na umývanie v umývačke.
V mnohých prípadoch je totiž ručné umývanie tou lepšou a šetrnejšou voľbou.