9 najčastejších chýb, pre ktoré vám v zime hynú bylinky na parapete. Vyhnite sa im a budú rásť aj v januári

Pestovanie byliniek počas zimných mesiacov si vyžaduje celkom iný prístup než v lete. Slnečného svetla je minimum, vzduch doma vysušuje kúrenie a rastliny prirodzene spomaľujú rast. Mnohí pestovatelia potom len nechápavo sledujú, ako im bazalka žltne, mäta zvädne alebo rozmarín opadáva. Dobrou správou je, že väčšine týchto problémov sa dá jednoducho vyhnúť – stačí poznať najčastejšie zimné chyby a prispôsobiť bylinkám podmienky, ktoré v tomto období potrebujú.
Zima je pre bylinky časom útlmu. Vyžadujú menej vody, iné umiestnenie a celkovo jemnejší režim starostlivosti. Ak svoje bežné „letné návyky“ neupravíte, môžu reagovať zastavením rastu, blednutím listov či oslabením výhonov. Pozrite sa, čo ich v zime ohrozuje najviac a ako im môžete pomôcť, aby prosperovali aj v najkratších a najtmavších dňoch roka.
1. Nedostatok svetla – zimný nepriateľ číslo jeden
Väčšina bežných kuchynských byliniek vrátane bazalky, tymianu či rozmarínu potrebuje naozaj veľa svetla. V decembri a januári je ho však tak málo, že rastliny reagujú vytiahnutými, oslabenými výhonmi, bledými listami alebo opadávaním.
Ako im pomôcť?
- umiestnite ich na juh alebo juhovýchod, kde je prirodzeného svetla najviac
- pravidelne s nimi otáčajte, aby rástli rovnomerne
- zvážte malé LED prisvetlenie – v zimných mesiacoch býva doslova záchranou
2. Príliš suchý vzduch z radiátora
Teplý vzduch z kúrenia dokáže pôdu aj samotné listy vysušiť neuveriteľne rýchlo. Bylinkám sa navyše nepozdáva ani prudká zmena teplôt.
Čomu sa vyhnúť a čo pomáha:
- kvetináče nedávajte priamo nad radiátor
- zvyšujte vlhkosť vzduchu – miska s vodou, zvlhčovač, vlhký keramzit pod črepníkom
- sledujte pôdu – v suchom byte presychá oveľa rýchlejšie, než by ste čakali
3. Zimné prelievanie – častý a nenápadný problém
Menej svetla = pomalší rast. A pomalší rast = minimálna spotreba vody. Mnohí pestovatelia však zalievajú rovnako ako v lete, čo vedie k premokreniu koreňov.
Správna zimná zálievka:
- zalievajte až vtedy, keď vrchná vrstva pôdy úplne preschne
- používajte črepníky s drenážou, aby sa voda nezadržiavala
- kontrolujte vlhkosť substrátu častejšie, nie však samotnú rastlinu prelievaním
4. Nevhodné umiestnenie – nie každé okno je dobré
Severné alebo veľmi zatienené okná v zime bývajú pre bylinky takmer nepoužiteľné. Svetlo, ktoré im tam dopadne, je slabé a krátke.
Najlepšie zimné miesto pre bylinky:
- svetlá kuchyňa alebo obývačka s oknom orientovaným na juh či juhovýchod
- pravidelné, ale krátke vetranie, ktoré znižuje riziko plesní
- pozor však na studený prievan – ten im škodí rovnako ako nedostatok svetla
5. Výber nevhodného druhu – nie všetky bylinky zvládnu zimu v byte
Niektoré rastliny sú na zimné podmienky vyslovene citlivé. Typickým príkladom je bazalka – zle znáša chlad, slabé svetlo aj suchý vzduch, preto v zime často stagnuje.
Ktoré bylinky sú na zimu ideálne?
- tymian
- rozmarín
- pažítka
- mäta
Tie zvládajú chladnejší parapet aj kolísanie podmienok oveľa lepšie. Citlivejšie druhy je vhodné prisvietiť alebo ich nechať zotaviť do jari.
6. Prehnojenie – rastliny v zime takmer „nejedia“
Zimný rast je pomalší, a tým pádom klesá aj potreba živín. Ak ich budete hnojiť ako v lete, skôr im uškodíte. Prebytok hnojiva môže poškodiť korene a spôsobiť žltnutie listov.
Odporúčaný režim:
- hnojenie maximálne raz za mesiac
- ideálne jemné, organické hnojivo, ktoré rastliny nezaťaží
- pri oslabených rastlinách hnojenie dočasne vynechajte úplne
7. Nesprávny spôsob zberu a strihania
V zime rastliny dorastajú pomalšie, takže potrebujú viac času na regeneráciu. Ak z nich odtrhnete priveľa alebo nesprávnym spôsobom, môže ich to oslabiť.
Ako zbierať bylinky v zime:
- strihajte len vrchné časti stoniek
- vyhnite sa radikálnemu skracovaniu
- pri bazalke nikdy neodtrhávajte len spodné listy – rastlina sa tým vyčerpáva. Vždy zoberte celú špičku výhonku
8. Nedostatočné vetranie a vznik plesní
Keď sa v zime menej vetrá, drží sa v byte vlhkosť a stojatý vzduch – a presne to vytvára ideálne podmienky pre plesne na pôde či listoch.
Ako vetrať správne:
- krátko, ale intenzívne
- tak, aby na rastliny nefúkal priamo studený vzduch
- ideálne každý deň aspoň na pár minút
Keď pochopíte zimné potreby byliniek, prežijú aj najtemnejšie mesiace
Zimné pestovanie nie je o tom, aby rastliny rástli rýchlo, ale aby prežili a udržali si kondíciu do jari. Keď im doprajete viac svetla, menej vody, jemné zaobchádzanie a správne miesto, môžu vám robiť radosť celú zimu – a to pokojne aj vo forme čerstvej bazalky v januárovom šaláte či voňavej mäty v horúcom čaji.