9 najčastejších chýb, pre ktoré vám v zime hynú bylinky na parapete. Vyhnite sa im a budú rásť aj v januári

bylinky na parapete
bylinky na parapete Foto: depositphotos.com

Pestovanie byliniek počas zimných mesiacov si vyžaduje celkom iný prístup než v lete. Slnečného svetla je minimum, vzduch doma vysušuje kúrenie a rastliny prirodzene spomaľujú rast. Mnohí pestovatelia potom len nechápavo sledujú, ako im bazalka žltne, mäta zvädne alebo rozmarín opadáva. Dobrou správou je, že väčšine týchto problémov sa dá jednoducho vyhnúť – stačí poznať najčastejšie zimné chyby a prispôsobiť bylinkám podmienky, ktoré v tomto období potrebujú.

Zima je pre bylinky časom útlmu. Vyžadujú menej vody, iné umiestnenie a celkovo jemnejší režim starostlivosti. Ak svoje bežné „letné návyky“ neupravíte, môžu reagovať zastavením rastu, blednutím listov či oslabením výhonov. Pozrite sa, čo ich v zime ohrozuje najviac a ako im môžete pomôcť, aby prosperovali aj v najkratších a najtmavších dňoch roka.

1. Nedostatok svetla – zimný nepriateľ číslo jeden

Väčšina bežných kuchynských byliniek vrátane bazalky, tymianu či rozmarínu potrebuje naozaj veľa svetla. V decembri a januári je ho však tak málo, že rastliny reagujú vytiahnutými, oslabenými výhonmi, bledými listami alebo opadávaním.

Ako im pomôcť?

  • umiestnite ich na juh alebo juhovýchod, kde je prirodzeného svetla najviac
  • pravidelne s nimi otáčajte, aby rástli rovnomerne
  • zvážte malé LED prisvetlenie – v zimných mesiacoch býva doslova záchranou

2. Príliš suchý vzduch z radiátora

Teplý vzduch z kúrenia dokáže pôdu aj samotné listy vysušiť neuveriteľne rýchlo. Bylinkám sa navyše nepozdáva ani prudká zmena teplôt.

Čomu sa vyhnúť a čo pomáha:

  • kvetináče nedávajte priamo nad radiátor
  • zvyšujte vlhkosť vzduchu – miska s vodou, zvlhčovač, vlhký keramzit pod črepníkom
  • sledujte pôdu – v suchom byte presychá oveľa rýchlejšie, než by ste čakali

3. Zimné prelievanie – častý a nenápadný problém

Menej svetla = pomalší rast. A pomalší rast = minimálna spotreba vody. Mnohí pestovatelia však zalievajú rovnako ako v lete, čo vedie k premokreniu koreňov.

Správna zimná zálievka:

  • zalievajte až vtedy, keď vrchná vrstva pôdy úplne preschne
  • používajte črepníky s drenážou, aby sa voda nezadržiavala
  • kontrolujte vlhkosť substrátu častejšie, nie však samotnú rastlinu prelievaním

4. Nevhodné umiestnenie – nie každé okno je dobré

Severné alebo veľmi zatienené okná v zime bývajú pre bylinky takmer nepoužiteľné. Svetlo, ktoré im tam dopadne, je slabé a krátke.

Najlepšie zimné miesto pre bylinky:

  • svetlá kuchyňa alebo obývačka s oknom orientovaným na juh či juhovýchod
  • pravidelné, ale krátke vetranie, ktoré znižuje riziko plesní
  • pozor však na studený prievan – ten im škodí rovnako ako nedostatok svetla

5. Výber nevhodného druhu – nie všetky bylinky zvládnu zimu v byte

Niektoré rastliny sú na zimné podmienky vyslovene citlivé. Typickým príkladom je bazalka – zle znáša chlad, slabé svetlo aj suchý vzduch, preto v zime často stagnuje.

Ktoré bylinky sú na zimu ideálne?

  • tymian
  • rozmarín
  • pažítka
  • mäta

Tie zvládajú chladnejší parapet aj kolísanie podmienok oveľa lepšie. Citlivejšie druhy je vhodné prisvietiť alebo ich nechať zotaviť do jari.

6. Prehnojenie – rastliny v zime takmer „nejedia“

Zimný rast je pomalší, a tým pádom klesá aj potreba živín. Ak ich budete hnojiť ako v lete, skôr im uškodíte. Prebytok hnojiva môže poškodiť korene a spôsobiť žltnutie listov.

Odporúčaný režim:

  • hnojenie maximálne raz za mesiac
  • ideálne jemné, organické hnojivo, ktoré rastliny nezaťaží
  • pri oslabených rastlinách hnojenie dočasne vynechajte úplne

7. Nesprávny spôsob zberu a strihania

V zime rastliny dorastajú pomalšie, takže potrebujú viac času na regeneráciu. Ak z nich odtrhnete priveľa alebo nesprávnym spôsobom, môže ich to oslabiť.

Ako zbierať bylinky v zime:

  • strihajte len vrchné časti stoniek
  • vyhnite sa radikálnemu skracovaniu
  • pri bazalke nikdy neodtrhávajte len spodné listy – rastlina sa tým vyčerpáva. Vždy zoberte celú špičku výhonku

8. Nedostatočné vetranie a vznik plesní

Keď sa v zime menej vetrá, drží sa v byte vlhkosť a stojatý vzduch – a presne to vytvára ideálne podmienky pre plesne na pôde či listoch.

Ako vetrať správne:

  • krátko, ale intenzívne
  • tak, aby na rastliny nefúkal priamo studený vzduch
  • ideálne každý deň aspoň na pár minút

Keď pochopíte zimné potreby byliniek, prežijú aj najtemnejšie mesiace

Zimné pestovanie nie je o tom, aby rastliny rástli rýchlo, ale aby prežili a udržali si kondíciu do jari. Keď im doprajete viac svetla, menej vody, jemné zaobchádzanie a správne miesto, môžu vám robiť radosť celú zimu – a to pokojne aj vo forme čerstvej bazalky v januárovom šaláte či voňavej mäty v horúcom čaji.

