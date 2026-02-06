8 fatálnych chýb pri praní bielizne, ktoré robí väčšina z nás. Nerobíte ich aj vy?

Krásne farby, svieža vôňa a dokonale čistá bielizeň bez škvŕn? O to sa nepostará len prací prostriedok či moderná práčka, ale predovšetkým naša pozornosť a správne návyky.
Práčka je nenahraditeľným pomocníkom v domácnosti. Čím je novšia, tým viac funkcií ponúka.
Ani tá najmodernejšia technológia však nedokáže zachrániť bielizeň, ak zanedbáme základné pravidlá prania. Ktorým chybám by sme sa mali pred praním a počas neho vyhnúť?
1. Netriedenie bielizne
Vďaka moderným práčkam a možnosti prania pri nízkych teplotách už síce nehrozí zafarbenie tak ako kedysi, no triedenie je stále dôležité. Základom je oddeliť biele, svetlé a tmavé kúsky.
V domácnostiach, kde žije viac žien alebo dievčat, sa často oplatí vytvoriť aj samostatnú kôpku na ružové, červené či fialové oblečenie.
Okrem farieb by sme mali rozdeľovať aj materiály – pevné látky zvlášť, jemné textílie zvlášť. Syntetické vlákna je vhodné prať oddelene od prírodných. Samostatnú kategóriu tvorí vlna a hodváb, ktoré do bežnej práčky väčšinou vôbec nepatria.
Pri triedení sa oplatí sledovať aj symboly na štítkoch, pretože každý materiál má iné nároky na starostlivosť.
2. Ignorovanie symbolov na štítkoch
Výrobcovia štítky nepridávajú náhodou. Ak sa nimi riadime, máme napoly vyhraté. Dnes už ani nemusíme poznať význam každého symbolu naspamäť – často sú pokyny uvedené aj slovne.
Treba pamätať na to, že uvedená teplota je maximálna. Oblečenie teda bez problémov znesie aj pranie pri nižšej teplote, čo môže byť k látke šetrnejšie.
3. Zabudnuté vrecká
Prehľadávanie vreciek môže pôsobiť nepríjemne alebo zbytočne, no ich obsah do práčky rozhodne nepatrí.
Papierové vreckovky, bločky, mince, kamienky či iné drobnosti môžu znečistiť celú várku alebo dokonca poškodiť práčku. Krátka kontrola vreciek je malá námaha v porovnaní s možnými následkami.
4. Nevenovanie pozornosti škvrnám
Aj keď moderné pracie prostriedky dokážu veľa, niektoré škvrny sú jednoducho odolné. Predpieranie má stále svoje opodstatnenie.
Či už použijeme žlčové mydlo alebo špeciálny prípravok, záleží na nás.
Platí niekoľko základných pravidiel: červené víno pomáha odstrániť soľ, krv treba vymývať výhradne v studenej vode a hlina sa v práčke často len prichytí na ďalšie oblečenie. Preto je lepšie škvrny ošetriť ešte pred praním.
5. Nevyužívanie čerstvého vzduchu
Džínsy, vlnené svetre, funkčné tričká, kabáty či bundy netreba prať po každom nosení, pokiaľ nie sú viditeľne znečistené.
Často stačí zavesiť ich cez noc alebo na celý deň von. Zápach sa vyvetrá a samotný materiál tým trpí menej, než keby sme ho pravidelne prali.
6. Preplnená práčka
Ak je bubon príliš plný, bielizeň sa nemá ako pohybovať a voda s pracím prostriedkom sa nedostane všade. Je preto dôležité dodržiavať odporúčanú hmotnosť náplne, ktorá sa môže líšiť podľa programu.
Rovnako dôležité je správne dávkovanie pracieho prostriedku. Príliš malé množstvo škvrny neodstráni, no nadbytok môže zanechať biele mapy na oblečení a zanášať vnútro práčky.
To platí aj vtedy, keď používame kapsuly a perieme len malé množstvo bielizne.
7. Odkladanie sušenia
Ak necháme vypranú bielizeň v práčke, už po hodine môže začať zapáchať. Tento zatuchnutý zápach sa často nepodarí odstrániť ani opakovaným praním.
Ideálne je bielizeň vybrať hneď po skončení cyklu. Sušiť ju najlepšie na čerstvom vzduchu alebo v dobre vetranej a vykúrenej miestnosti.
Sušičku je vhodné používať skôr výnimočne a na väčšie objemy, pretože nie všetky materiály do nej patria a aj bavlna v nej časom stráca tvar.
Navyše vôňa prádla sušeného vonku sa nedá nahradiť ani tou najdrahšou avivážou.
8. Využívanie len jedného programu
Moderné práčky ponúkajú množstvo programov – a nie náhodou. Každá domácnosť má iné potreby: rodiny s malými deťmi perú inak než majitelia domácich zvierat, mladí ľudia inak než seniori.
Hoci v praxi využívame len časť programov, oplatí sa oboznámiť sa s ich ponukou.
Správne zvolený program dokáže výrazne predĺžiť životnosť oblečenia, napríklad vhodnými otáčkami alebo intenzitou prania a plákania.
Skutočne užitočné programy v práčke
- Program s množstevnou automatikou, vďaka ktorému sa netreba obávať menšej náplne. Stačí prispôsobiť dávku pracieho prostriedku.
- Program na bavlnu pri 60 °C, ideálny na uteráky, posteľnú bielizeň a podobné textílie.
- Rýchly program, ktorý trvá 30 až 45 minút. Často má kratšie a slabšie odstreďovanie, preto sa oplatí pridať samostatné žmýkanie – zaberie len pár minút a bielizeň uschne rýchlejšie.
- Osviežovací program na oblečenie, ktoré nie je špinavé ani zapáchajúce, no nemáme možnosť ho vyvetrať.
- Program na športové oblečenie, ktorý je šetrnejší, s nižšími otáčkami. Funkčné materiály menej nasiaknu vodu a rýchlejšie schnú, preto nie je potrebné silné žmýkanie. Odporúča sa použiť menšie množstvo pracieho prostriedku.
- Antialergický program, určený pre citlivých ľudí. Nemusí prať pri vyššej teplote, často využíva napríklad horúcu paru.
- Pranie v studenej vode, vhodné pre jemnú alebo málo znečistenú bielizeň. Oproti vyšším teplotám dokáže ušetriť až 60 % energie na jeden cyklus.