8 akčných plemien psov, s ktorými sa pohyb stane prirodzenou súčasťou vášho chudnutia

Milujete psov, no zároveň hľadáte také plemeno, ktoré sa hodí k vášmu aktívnemu životnému štýlu? Pokiaľ si radi vybehnete na dlhšiu túru, venčíte vo veľkom alebo pravidelne športujete a máte možnosť poskytnúť psovi dostatok priestoru na pohyb, zbystrite pozornosť. Existuje niekoľko plemien, ktoré priam milujú akciu a môžu vám pomôcť s motiváciou, ak práve zvažujete, že zhodíte pár nadbytočných kíl.

Hneď na úvod však treba zdôrazniť jednu dôležitú vec: zaobstarať si psa výhradne preto, aby ste schudli, nie je najlepší nápad. Pes je živý tvor s vlastnými potrebami a starostlivosť o neho vás bude sprevádzať dlhé roky. Okrem lásky a pozornosti vyžaduje každodennú starostlivosť, pravidelné prechádzky, kvalitnú stravu a vhodné životné podmienky. Ak už ale skúsenosti so psami máte, viete, čo taká výchova obnáša, a zároveň hľadáte parťáka, ktorý vám bude vďačne sekundovať pri športe, nasledujúce plemená patria medzi najaktívnejšie a dokážu vás motivovať, aby ste zostali v pohybe.

1. Belgický ovčiak

Belgický ovčiak patrí medzi mimoriadne dynamické a pracovité psy, avšak rozhodne to nie je plemeno, ktoré by ste odporúčali úplnému začiatočníkovi. Je známy svojou húževnatosťou, inteligenciou a často aj tvrdohlavosťou. Aby bol spokojný, potrebuje každý deň naozaj výdatnú porciu pohybu – u dospelého psa sa odporúča aspoň dve hodiny intenzívnej aktivity denne.

Toto plemeno vám bez problémov bude asistovať pri bicyklovaní, dlhom behu, horskej turistike či iných outdoorových aktivitách. Belgický ovčiak je navyše priateľský a k rodine sa správa ochranársky, preto sa vie stať nielen športovým parťákom, ale aj dobrým strážcom. Pretože ide o veľmi bystrého a energického psa, je nevyhnutné zabezpečiť mu dostatok mentálnej stimulácie. Dobre mu ide agility, rôzne psie športy a čokoľvek, pri čom sa môže pohybovať a využívať svoj rozum.

2. Pointer

Pointer je okúzľujúce plemeno, ktoré sa už na prvý pohľad javí ako stelesnenie elegancie a rýchlosti. V minulosti (a dodnes) bol využívaný predovšetkým ako lovecký pes, čo sa prejavuje v jeho vrodenej túžbe pracovať a nasledovať pachy. Takéto predpoklady ho priam predurčujú na to, aby každý deň potreboval dlhé prechádzky, beh či psie športy, ako je napríklad agility alebo dogdancing.

Tento pes je zvyknutý na náročný tréning, preto ak hľadáte spoločníka pri behaní na dlhšie trate, môže byť Pointer presne to pravé plemeno. Je to typ psa, ktorý svojej rodine rád prejavuje náklonnosť a vyhľadáva aktívnu zábavu v podobe aportovania či hier na dvore. Jeho energická povaha si však vyžaduje skúseného majiteľa, ktorý má na psa dostatok času a bude mu vedieť poskytnúť pohybový aj duševný rozvoj.

3. Pudel

Možno vás to prekvapí, ale pudlovia sú veľmi inteligentné psy, ktoré sa rýchlo učia a radi predvádzajú, čo všetko dokážu. Bez ohľadu na to, či ide o kráľovského alebo malého toy pudla, tieto psy majú spoločné to, že potrebujú a obľubujú pohyb. Hoci sú niekedy stereotypne považované za „salónne psy“, dokážu vynikajúco bežať, zvládajú dlhšie prechádzky a mnohé z nich vynikajú vo výkonových disciplínach typu agility.

Ich učenlivosť je obrovskou výhodou, pretože príkazy chápu rýchlo a nadšene spolupracujú pri tréningu. Pre tých, ktorí sa chcú viac hýbať, môže byť pudel výborným partnerom na svižné prechádzky, či už v mestskom parku, alebo na kratšie nenáročné túry. Zároveň ocení pozornosť a dlhšiu hru, ktorú dokáže využiť na spotrebovanie svojej energie. Netreba zabúdať na mentálnu stimuláciu, pretože pudel bez dostatočného vyťaženia mozgu a tela môže začať vymýšľať vlastnú „zábavu“.

4. Saluki

Ak ste už videli eleganciu chrtov v plnom šprinte, potom vás Saluki uchváti dvojnásobne. Ide o jedného z najrýchlejších a najvytrvalejších chrtov vôbec. Túto rýchlosť a vytrvalosť si priniesol aj do rodinného prostredia, kde neskrýva túžbu po rýchlom behu. Pre majiteľa, ktorý miluje bicykel či dlhé a svižné prechádzky, je Saluki výbornou voľbou, no pripraviť sa treba naozaj na minimálne dve hodiny aktívneho pohybu denne.

Saluki potrebuje priestor, aby mohol naplno rozvinúť svoje schopnosti. Jeho krátka srsť môže byť výhodná pri údržbe, ale treba mať na pamäti, že tento chrt je citlivý nielen na chlad, ale aj na hrubšie zaobchádzanie. Pri správnej socializácii a dostatku aktivít však bude zdravo šťastný a ochotne vás bude sprevádzať pri behu či inom športe.

5. Dalmatín

Dalmatín je plemeno, ktoré v poslednej dobe zaznamenáva nárast popularity. Pod svojimi typickými čiernymi alebo hnedými bodkami skrýva nielen pôvab, ale aj veľkú dávku energie. Denne potrebuje aspoň hodinu a pol až dve hodiny aktívneho pohybu, či už ide o dlhé prechádzky, zábavné hry alebo beh popri majiteľovi.

Výhodou dalmatína je jeho priateľská povaha a veľká náklonnosť k ľuďom. Miluje spoločnosť rodiny, je veľmi spoločenský a vždy pripravený na rôzne dobrodružstvá. Ak mu však nedoprajete dostatok fyzickej a mentálnej stimulácie, môže sa začať nudiť, čo sa niekedy môže prejaviť deštruktívnym správaním. Pri správnom vedení však spravidla rastie v milujúceho a oddaného spoločníka.

6. Jack Russell teriér

Hoci je Jack Russell teriér pes menšieho vzrastu, jeho energetická zásoba je priam obdivuhodná. Zaraďuje sa k loveckým plemenám a vďaka svojej výbušnosti a hravosti dokáže poriadne „nakaziť“ pohybom i svojich majiteľov. Každý deň by mal dostať minimálne hodinu a pol až dve hodiny aktívneho pohybu, ktorý môže spočívať v rôznych hrách, aportovaní, dlhých prechádzkach či krátkych behoch.

Nemali by ste od neho očakávať, že s vami odbehne dlhé maratóny či bude silou stačiť pri rýchlej jazde na bicykli, jeho malé telo nie je na to stavané. Dokáže však so zanietením behávať vedľa vás pri kratších výletoch či počas iných športových aktivít. Je veľmi učenlivý, no občas tvrdohlavý, preto potrebuje dôslednú výchovu a dostatok pozornosti. Jeho veľkou devízou je, že miluje interaktívne hry, pri ktorých sa zábava spája s učením povelov.

7. Maďarský stavač

Toto plemeno, často označované ako „Vizsla“, je dokonalým príkladom športovo založeného psa. Má obrovský elán, je inteligentný a veľmi túži byť v neustálom kontakte so svojím pánom. Miluje lov, beh a dlhé prechádzky – v podstate ho nadchne každá aktivita, pri ktorej mu doprajete poriadnu porciu pohybu a zábavy.

Ak Vizsla nedostane aspoň dve hodiny aktívnych prechádzok či behu denne, môže sa začať nudiť a hľadať „vlastný program“. Neraz to môže viesť k rozhrabávaniu záhrady alebo demolovaniu domova. Je to však vynikajúci pes pre skúsenejších majiteľov, ktorí chcú spoločníka na športové aktivity. Vďaka svojej oddanosti a potrebe robiť radosť svojmu pánovi je aj vynikajúcim rodinným psom, pokiaľ má dostatok aktivít a kontaktu s ľuďmi.

8. Americký stafordšírsky teriér

Silný, sebavedomý a odolný – presne taký je americký stafordšírsky teriér. Vyžaduje pravidelný tréning, dostatok fyzickej aktivity a zároveň nezanedbateľnú dávku mentálnej stimulácie. Vďaka svojim fyzickým predpokladom môže byť skvelým parťákom na dlhšie prechádzky a rôzne druhy športu, napríklad canicross (beh so psom), turistiku alebo iné aktivity, kde uplatní svoju výdrž.

Pre jeho povahu je veľmi dôležitá socializácia a dôsledná výchova už od šteňacieho veku. Toto plemeno je známe aj svojou lojálnosťou a nebojácnosťou, vďaka čomu býva výborným strážcom rodiny. No práve pre silný charakter sa neodporúča pre ľudí, ktorí so psami ešte len začínajú. Skúsený majiteľ vie oceniť jeho oddanosť, tréningové možnosti a radosť z pohybu, ktorú tento pes prejavuje.

V závere majte na pamäti:

Každý pes je originál. Aj keď si vyberiete plemeno, ktoré je všeobecne považované za aktívne, vždy sa môžu nájsť jedinci s odlišným temperamentom. Aktivitu psa ovplyvňuje jeho vek, zdravotný stav, pohlavie, ale aj prostredie, v ktorom vyrastá.

Aj keď si vyberiete plemeno, ktoré je všeobecne považované za aktívne, vždy sa môžu nájsť jedinci s odlišným temperamentom. Aktivitu psa ovplyvňuje jeho vek, zdravotný stav, pohlavie, ale aj prostredie, v ktorom vyrastá. Nezanedbávajte základné potreby. Správna výživa, pravidelné veterinárne kontroly a primeraná socializácia sú neoddeliteľnou súčasťou každodennej starostlivosti o psa.

Správna výživa, pravidelné veterinárne kontroly a primeraná socializácia sú neoddeliteľnou súčasťou každodennej starostlivosti o psa. Pohyb je prospešný nielen pre vás, ale aj pre psa. Vzájomné športovanie dokáže posilniť vzťah medzi majiteľom a psom, zlepšiť psychickú pohodu a udržiavať oboch v kondícii.

Vzájomné športovanie dokáže posilniť vzťah medzi majiteľom a psom, zlepšiť psychickú pohodu a udržiavať oboch v kondícii. Zodpovednosť a láska na prvom mieste. Pes nie je nástroj na chudnutie, ale životný partner. Ak ho vediete k aktívnemu životu s dostatkom tréningu, môžete sa tešiť nielen na zlepšenie svojej postavy, ale aj na úžasné spoločné chvíle plné radosti a pohybu.

Pokiaľ si teda vyberáte psa, ktorý vás bude motivovať k pravidelnej aktivite, rozhodne zvážte jedno z vyššie uvedených plemien. Vždy však predtým starostlivo zhodnoťte svoje možnosti – časové, priestorové i finančné – a uistite sa, že psovi dokážete zabezpečiť adekvátne podmienky a dostatok lásky. Každé z týchto športovejších plemien bude rado zdieľať vašu vášeň k pohybu a spoločne môžete objavovať nové formy aktívnej zábavy. A popri tom možno ozaj zhodíte pár kíl, no najdôležitejšie je, že si vytvoríte hlboké puto so svojím štvornohým priateľom.