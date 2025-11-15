7× viac vápnika než mlieko: Pripravte si tento domáci elixír a chrbát vás prestane bolieť!

Nie, mlieko naozaj nie je najlepším zdrojom vápnika, ako sme si roky mysleli.
Existujú bežné potraviny, ktoré ho obsahujú omnoho viac – a pritom ich nájdete aj vo svojej kuchyni!
Vyskúšajte jednoduchú domácu zmes z arašidov a sezamových semienok. Je bohatá na vápnik a môže pomôcť uľaviť od bolesti chrbta aj kĺbov.
Domáci recept z arašidov a sezamu
Chcete si pripraviť jednoduchý, ale účinný prírodný prostriedok, ktorý podporí vaše kosti a pomôže pri bolestiach chrbta?
Táto zmes sa dá užívať vnútorným spôsobom, no v prípade akútnych bolestí ju môžete použiť aj zvonku ako obklad.
Autorka receptu Tanja predstavila tento postup na svojom YouTube kanáli „My kitchen Tanja“:
Prírodné zdroje vápnika
Vápnik je základným minerálom pre zdravé kosti a zuby.
Dlhé roky sa považovalo mlieko za jeho hlavný zdroj, no moderné výskumy ukázali, že existujú potraviny, ktoré obsahujú niekoľkonásobne viac vápnika ako mlieko.
Kým mlieko, jogurt či syry majú okolo 100–120 mg vápnika na 100 g, niektoré druhy semien a orechov túto hodnotu prekonávajú niekoľkonásobne.
V minulosti tieto potraviny neboli u nás bežné, dnes ich však ľahko nájdeme v obchodoch a môžu sa stať súčasťou každodennej stravy.
Ktoré potraviny sú na vápnik najbohatšie?
Skutočným šampiónom v obsahu vápnika sú semienka.
- Mak obsahuje až 1 438 mg vápnika na 100 g,
- sezamové semienka približne 975 mg,
- chia semienka okolo 631 mg.
V našich podmienkach je teda výborným zdrojom vápnika najmä mak, ale aj sezam (či vo forme pasty tahini) alebo chia.
Ďalšie zdroje vápnika v potrave
Z mliečnych produktov majú najvyšší obsah vápnika tvrdé syry, no už menej ho nájdeme v jogurtoch či mlieku.
Ak však mliečne výrobky neobľubujete, môžete siahnuť po iných potravinách:
- ryby (napr. sardinky, losos),
- mandle,
- strukoviny,
- zelená listová zelenina,
- a dokonca aj sušené figy, ktoré patria medzi ovocie s vysokým obsahom vápnika.
Vápnik, bolesť chrbta a vitamín D
Dostatok vápnika v tele pomáha predchádzať osteoporóze, znižuje riziko bolestí kĺbov a chrbta a podporuje pevnosť kostí.
Aby však telo dokázalo vápnik správne vstrebávať, potrebuje aj vitamín D. Ten získate najlepšie zo slnečného žiarenia, ale aj z niektorých potravín alebo výživových doplnkov.
Zhrnutie
Domáca zmes z arašidov a sezamu je prirodzeným a účinným spôsobom, ako doplniť vápnik a podporiť zdravie pohybového aparátu.
V kombinácii s dostatkom vitamínu D môže byť skvelou prevenciou proti bolestiam chrbta i kĺbov – a navyše chutí výborne.