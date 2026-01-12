7 zimných potravín, ktoré sú počas menopauzy malým zázrakom. Vďaka nim sa budete cítiť oveľa lepšie!

Menopauza často prináša nepríjemné sprievodné javy, ako sú návaly tepla, vyčerpanie či suchá pokožka. Okrem toho sa spomaľuje metabolizmus, čo vedie k pomalšiemu spaľovaniu a postupnému priberaniu.
Práve preto je mimoriadne dôležité zamerať sa na jedálniček. Niektoré potraviny dokážu ženskému telu v tomto období výrazne pomôcť – podporia rovnováhu, pomôžu udržať hmotnosť a zlepšia celkový pocit zo seba samej.
Prechod nemusí byť jednoduchý. Objavuje sa vaginálna suchosť, kolísanie váhy aj časté zmeny nálad.
Správne zložená a pestrá strava však dokáže tieto prejavy citeľne zmierniť. Pozrime sa na potraviny, ktoré sú pre ženy v menopauze obzvlášť prospešné.
Ľanové semienka ako bohatý zdroj vlákniny
V období menopauzy výrazne klesá tvorba estrogénu, čo narúša prirodzené procesy v tele.
Ľanové semienka obsahujú látky podobné estrogénom a zároveň sú výbornou podporou prevencie srdcovo-cievnych ochorení, ktoré sa u žien v prechode objavujú častejšie. Navyše sú plné vlákniny, ktorá podporuje trávenie a pocit sýtosti.
Ako sa mení metabolizmus ženy v menopauze a ktoré živiny by v strave nemali chýbať, sa dozviete vo videu:
Rôzne druhy orechov pre hormonálnu rovnováhu
Orechy sú pre ženy v prechode mimoriadne vhodné. Najmä mandle obsahujú vysoký podiel zdravých tukov, ktoré pomáhajú vyrovnávať výkyvy estrogénu.
Kombinácia mandlí s makadamovými, pekanovými či para orechmi podporuje psychickú pohodu, zmierňuje stres, úzkosť a prispieva k stabilnej hladine cukru v krvi. Pravidelná konzumácia sa rýchlo odrazí na lepšej nálade aj energii.
Strukoviny ako superpotravina počas menopauzy
Výraznou oporou pri nepríjemných prejavoch menopauzy sú strukoviny, najmä sója, cícer a šošovica. Obsahujú kyselinu listovú, vitamíny skupiny B, vlákninu aj kvalitné rastlinné bielkoviny.
Ich časté zaradenie do jedálnička podporuje hormonálnu rovnováhu a celkové zdravie organizmu.
Listová zelenina plná minerálov
Ružičkový kel, kapusta, brokolica či karfiol sú cenným zdrojom vápnika a horčíka, ktoré sú nevyhnutné pre pevné a zdravé kosti a pomáhajú predchádzať ich rednutiu.
Horčík zároveň prispieva k zmierneniu migrén, depresií a úzkostí. Okrem listovej zeleniny ho nájdete aj v mlieku, mandliach, sardinkách, lososovi či sezamových semienkach.
Vitamín D ukrytý v rybách
Pre ženské telo v prechode je dostatok vitamínu D mimoriadne dôležitý. Okrem slnečných lúčov ho získate aj z rýb, predovšetkým z tých tučnejších, ako sú losos, tuniak či makrela.
Pravidelná konzumácia rýb pomáha zmierňovať návaly tepla a nočné potenie, znižuje hladinu LDL cholesterolu a podporuje správne vstrebávanie vápnika.
Zimná tekvica pre krásnu pokožku
Zimná tekvica je mimoriadne univerzálna surovina, ktorú využijete v slaných aj sladkých jedlách. Dá sa dusiť s mäsom, piecť v ceste na muffiny alebo pripraviť ako jemné pyré.
V období menopauzy je cenná najmä pre vysoký obsah vitamínu A, ktorý je nevyhnutný pre zdravú pokožku, zuby, kosti aj mäkké tkanivá.
Vajcia ako zdroj energie a bielkovín
Vajcia obsahujú takmer všetko, čo telo potrebuje pre dostatok energie. Nájdete v nich vitamíny skupiny B a D, železo, kvalitné bielkoviny a proteíny.
Práve dostatočný príjem bielkovín je v menopauze kľúčový. Okrem vajec ich získate aj z gréckych jogurtov, syrov alebo skyru.
Správne zvolené potraviny dokážu výrazne ovplyvniť to, ako sa v období menopauzy budete cítiť.
Ak ich zaradíte do svojho jedálnička pravidelne, telo sa vám odvďačí lepšou energiou, stabilnejšou náladou a celkovo príjemnejším zvládaním tohto prirodzeného životného obdobia.