7 voňavých rastlín na terasu, ktoré sa skvele hodia do kvetináčov alebo truhlíkov

Máte balkón alebo terasu? Čo tak premeniť ich na miesto, ktoré vás denne privíta vôňou a krásou pestrofarebných kvetov? Nemusíte mať veľkú záhradu, aby ste sa cítili ako v tropickom raji či na rozkvitnutej lúke. Úplne postačí zopár správne vybraných kvetín a kríkov, ktorým sa výborne darí aj v nádobách či kvetináčoch. Tu je 7 tipov na rastliny, ktoré vašu terasu či balkón nádherne rozvoňajú a zároveň sa postarajú o krásne pohľady.

1. Pluméria – kúsok exotiky u vás doma

Pluméria je rastlinka, ktorá pochádza zo slnečnej Ameriky, najmä zo strednej a južnej časti kontinentu, kde dorastá až do 5-metrových výšok. Na Slovensku však zvyčajne dosahuje asi polovicu svojej pôvodnej veľkosti. Hoci je známa najmä ako izbová či skleníková rastlina, počas leta jej prospeje pobyt na balkóne alebo terase. Vyberte jej slnečné miesto s dostatkom tepla a vysaďte ju do kyslejšej pôdy (napríklad s obsahom rašeliny). Ak ju budete pravidelne prihnojovať hnojivom bohatým na fosfor a opatrne zalievať, poteší vás krásnymi voňavými kvetmi, ktoré vo vás vyvolajú pocit, že ste práve dorazili na dovolenku v tropickom raji.

2. Frézia – elegantná kráska v nádobách

Frézia, ktorú poznáte možno skôr z kvetinárstva, je skvelou voľbou aj na balkón. Táto rastlina miluje mierne zatienené stanovište, pretože ostré slnečné lúče jej nesvedčia. Ideálnym miestom pre ňu je polotieň, kde si slnečné lúče užíva hlavne ráno alebo večer. Frézie sa do kvetináčov vysádzajú od druhej polovice mája – hlízy umiestnite tesne pod povrch humóznej pôdy. Pozor však na preliatie – zemina by mala byť mierne vlhká, nie však mokrá. Počas rastu ju hnojte prípravkami s nízkym obsahom soli a keď sa objavia prvé kvety, môžete sa tešiť na príjemne voňavú ozdobu vašej terasy.

3. Ruža – voňavá kráľovná vašej terasy

Ruža patrí medzi najobľúbenejšie záhradné kvety vôbec. Na pestovanie v nádobách sú ideálne staršie odrody alebo špeciálne vyšľachtené vonné druhy ako Darlow’s Enigma, Duchesse de Montebello, mnohokvetá Nautica alebo stromková Für Elise. Pred výsadbou nechajte koreňový bal ruže polhodinu namočený vo vlažnej vode. Potom ju vysaďte do nádoby s piesčito-hlinitou, mierne zásaditou pôdou bohatou na humus a substrát zakryte mulčom proti prehrievaniu. Slnečné, južné či juhozápadné stanovište je pre ňu ideálne a pri správnej starostlivosti vám bohato zakvitne a prevonia celý vonkajší priestor.

4. Hrachor voňavý – farebná a voňavá popínavka

Hrachor voňavý pochádza pôvodne zo Sicílie a svojou prenikavou vôňou je neprehliadnuteľný. Táto popínavka dorastá do výšky od 1,5 až po 3 metre, takže potrebuje oporu – napríklad mriežku alebo tyč. Semienka vysádzajte po jednom až dvoch kusoch do stredne ťažkej, výživnej pôdy s prímesou vápnika a kompostu. Hrachor vás odmení nádhernými farebnými kvetmi od júla až do októbra, hoci každú jar si ho budete musieť opäť vysadiť, keďže ide o jednoročnú rastlinu.

5. Nocovka záhradná – večerná krásavica

Nocovka záhradná, prezývaná aj „nočná panna“, pochádza z Mexika a svoje pestrofarebné kvety otvára až poobede, pričom až do večera intenzívne vonia. Na balkóne jej doprajte dostatok slnka, pravidelnú zálievku a pôdu s obsahom ílu. Počas leta vám vďačne pokvitne a jej vôňu ešte umocní prihnojenie hnojivom s vysokým obsahom fosforu.

6. Gardénia – romantická a exotická zároveň

Gardénia pochádza z Polynézie, kde má okrem dekoratívneho účelu aj romantickú funkciu – podľa miestneho zvyku ju nosia slobodní za pravým uchom, zadaní za ľavým. Táto nádherná rastlina vyžaduje slnečné stanovište s občasným tieňom, vlhkú, ale dobre priepustnú pôdu a pravidelnú zálievku. Veľmi ocení aj kávovú usadeninu, ktorá znižuje pH pôdy a prispieva k jej bohatej vôni a kvitnutiu.

7. Krasenka čokoládová – sladká vôňa leta

Krasenka čokoládová láka naozaj unikátnou vôňou – pripomína totiž kvalitnú horkú čokoládu. Miluje slnečné, ale mierne zatienené miesto a v nádobách ju môžete vysádzať približne od polovice mája. Potrebuje ľahkú humóznu pôdu a pravidelné odstraňovanie odkvitnutých kvetov, aby mohla neustále tvoriť nové. Táto kráska navyše priťahuje motýle, vďaka ktorým bude na vašej terase krásne živo.

Tak čo, už viete, ktoré rastliny si tento rok vyberiete na vašu terasu? S týmito voňavými kráskami bude vaše leto určite nezabudnuteľné!