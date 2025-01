7 signálov, že vaša mačka trpí, keď ju nechávate samú. Naučte sa ich rozoznať a poskytnite jej úľavu

Často sa hovorí, že mačky sú nezávislé tvory, ktoré nepotrebujú blízkosť človeka tak nutne ako psy. Mnohým ľuďom pripadajú rezervované a samostatné, akoby si vystačili len so svojím vlastným priestorom. Lenže realita je niekedy komplikovanejšia, než sa na prvý pohľad zdá. Mačky totiž milujú pokoj, ale súčasne im vyhovuje predvídateľný režim, v ktorom im majiteľ zabezpečuje pravidelné kŕmenie, dostatok pozornosti, priestor na spánok či hru. Podľa viacerých veterinárov môžu mačky ťažko znášať akúkoľvek výraznú zmenu v živote, napríklad prechod majiteľa na novú prácu, ktorá si vyžaduje častú neprítomnosť doma.

Odborníci upozorňujú na fakt, že mačky nie sú odolné voči stresu len preto, že pôsobia odmerane. Aj ony totiž dokážu trpieť separačnou úzkosťou, t. j. strachom z odlúčenia, ktorý sa môže prejaviť viacerými spôsobmi. Ak teda zbadáte niektorý z nasledujúcich prejavov, mali by ste zvážiť, či vášmu chlpáčovi nechýbate viac, než by ste čakali.

1) Prehnaná starostlivosť o srsť

Každý vie, že mačky sú majsterky v hygienických rituáloch. Neustále sa olizujú, aby si udržali svoju srsť čistú a hebkú. Ak však pozorujete, že vaša mačka trávi extrémne veľa času umývaním a akoby nedokázala prestať, môže ísť o prejav úzkosti. Takéto nutkavé čistenie funguje ako mechanizmus „upokojenia“ – mačka sa ho môže chytiť vo chvíľach, keď sa cíti neisto, frustrovane alebo vystresovane z vašej neprítomnosti.

2) Lysiny alebo preriedená srsť

Nadmerné olizovanie môže mať aj viditeľné fyzické následky. Ak sa mačka opakovane a intenzívne upriamuje na určitú oblasť tela, napríklad na brucho, boky či chvost, srsť sa tam môže poškodiť a vypadávať. Vznik plešín môže znamenať, že sa mačka snaží vyrovnať so stresom, no nedokáže zmeniť svoje správanie bez našej pomoci.

3) Extrémy v jedení: Odmietanie alebo hltanie

Zmeny v chuti do jedla sú častým ukazovateľom psychického stavu. Niektoré mačky, ktoré trpia separačnou úzkosťou, prestanú jesť takmer úplne – akoby protestovali voči zmene, ktorá im narušuje každodennú rutinu. Iné zase reagujú presne opačne a žerú všetko, na čo narazia, len aby tak zahlušili pocit prázdna či nudy. Pri nadmernom hltaní sa však nezriedka stane, že jedlo skončí krátko po zjedení vyvrátené na dlážke.

4) Ignorovanie mačacieho záchoda

Psia separačná úzkosť sa často prejavuje ničením nábytku alebo hryzením dverí. Mačka naopak môže „bojkotovať“ vlastný záchod. Začne vykonávať potrebu na rôznych miestach v byte, od podlahy až po nábytok. Problémom bývajú aj osobné veci majiteľa, či už ide o oblečenie, topánky, alebo dokonca posteľ. Je dôležité nezabudnúť, že takéto správanie môže signalizovať nielen emočný stres, ale niekedy aj zdravotné komplikácie, napríklad ochorenia obličiek. Preto ak sa to stane pravidlom, odporúča sa čo najskôr navštíviť veterinára.

5) Ničenie vybavenia domácnosti

Zhadzovanie ozdobných predmetov z poličiek, trhanie gauča, vyťahovanie obliečok z postele či škrabanie stoličiek – aj takto môže vyzerať protest mačky, ktorej chýba vaša prítomnosť. Prečo to robí? Pretože sa cíti opustená a hľadá spôsob, ako vyjadriť nelichotivé pocity. Narušovanie poriadku v byte je zároveň pokusom upútať pozornosť na emočnú nepohodu.

6) Prenikavé a hlasité mňaukanie

Niektorí mačací spoločníci môžu byť veľmi „ukecaní“, ale ak u vás dochádza k extrémnemu mňaukaniu vždy, keď sa chystáte odísť, je to typický príznak paniky z odlúčenia. Mačka sa tým snaží vyjadriť nesúhlas so situáciou a odprevádza vás doslova žalostným „spevom“. V horších prípadoch tento krik pokračuje aj po vašom odchode, čo sa môže preniesť aj cez steny do susedných bytov.

7) Prehnané „vítačky“

Ak sa vrátite domov a vaša mačka vás nadšene a možno až hekticky obskakuje, môže to byť viac než len potešenie z toho, že vás vidí. Pôsobí to síce rozkošne, no v skutočnosti tak mačka aspoň dočasne uvoľňuje nahromadený stres z odlúčenia, ktorý sa v nej hromadil počas vašej neprítomnosti.

Ako mačke uľaviť? Pár praktických krokov

Vytvorte jej príjemné prostredie

Separačná úzkosť je vážnym psychickým stavom, no dá sa zmierniť už malými úpravami v domácnosti. Napríklad zapnutím rádia alebo televízie, keď odchádzate, aby mačka nemala úplné ticho. Veterinári tiež radia nechať jej kus vášho oblečenia, ktorý intenzívne nesie vašu vôňu. Mačka si do neho môže ľahnúť a takto získať aspoň pocit, že ste nablízku.

Ďalším cenným tipom je „mačací výhľad“ – v podobe malej hojdacej siete alebo sedátka pripevneného pri okne. Vaša mačka tak môže pokojne sledovať ruch okolia, čo jej dopraje rozptýlenie a pocit, že sa stále niečo deje.

Obmedzte teatrálne lúčenie

Niektoré mačky reagujú na zvuk kľúčov, topánok či zapínanie bundy akoby to bola predzvesť katastrofy. Ak viete, že toto sú momenty, ktoré vašu mačku spúšťajú do stresu, skúste tie isté zvuky simulovať aj vo chvíľach, keď nikam nejdete. Mačka si tak zvykne, že rachot kľúčov či obúvanie topánok nemusí znamenať váš dlhý odchod a nebude tak vystresovaná.

Pomoc v podobe feromónov alebo nového parťáka

Veterinári upozorňujú, že na zmiernenie úzkosti môžu pomôcť feromónové difuzéry či spreje, ktoré navodzujú mačke pocit pokoja. Niektorí ľudia zvažujú aj zaobstaranie druhej mačky, aby sa tá prvá necítila sama. Treba však mať na pamäti, že nie každá mačka je pripravená deliť sa o priestor. Zavedenie nového zvieraťa do domácnosti môže v niektorých prípadoch situáciu skomplikovať, ak ho tá pôvodná vníma ako hrozbu alebo konkurenciu. Preto sa odporúča postupovať pomaly, prípadne dopriať mačkám čas a priestor na vzájomné oťukanie.

Ak si všimnete ktorýkoľvek z uvedených prejavov, je dobré zostať pokojný a začať hľadať riešenia. Vaša mačka vás má rada viac, než možno dávate najavo, a jej zvláštne správanie je často tichou prosbou o pomoc. Včasnou reakciou a vhodnými opatreniami dokážete svojmu zvieraciemu spoločníkovi vrátiť istotu, pohodu a pocit bezpečia – a tým aj zlepšíte spoločné súžitie.