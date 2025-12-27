7 pláží sveta, ktoré musíte vidieť, ak milujete zvieratá. Nachádzajú sa v Austrálii, na Havaji aj v neďalekom Taliansku

Ak patríte k ľuďom, ktorí milujú prírodu a zvieratá a zároveň si radi užívajú oddych na slnkom zaliatej pláži, máme pre vás niekoľko tipov na výnimočné destinácie. Na týchto plážach totiž stretnete zvieratá vo voľnej prírode – nie v zoologickej záhrade ani na farmárskej atrakcii. Hoci platí, že s divokými zvieratami nikdy nie je možné počítať na sto percent, tieto miesta sú nimi známe dlhodobo a pozorovanie fauny je tam skutočne bežné.
1. Boulders Beach, Južná Afrika
Táto pláž sa nachádza v meste Simon’s Town neďaleko Kapského Mesta a patrí medzi najznámejšie miesta na svete, kde môžete pozorovať tučniaky africké (Spheniscus demersus) vo voľnej prírode. V roku 1982 sa tu usadila prvá kolónia, ktorá odvtedy stabilne rastie. Dnes tu žije niekoľko tisíc jedincov. Pláž je súčasťou národného parku Table Mountain a vďaka dreveným chodníkom môžete tieto fascinujúce vtáky sledovať zblízka bez toho, aby ste narušili ich prostredie.
2. Saint Andrew’s Bay, Južná Georgia
Na ostrove Južná Georgia, ktorý patrí Veľkej Británii a nachádza sa v južnom Atlantiku, leží Saint Andrew’s Bay – miesto známe najväčšou kolóniou tučniakov kráľovských (Aptenodytes patagonicus). V určitých obdobiach roka sa tu sústreďuje vyše 100 000 jedincov. Ide o extrémne odľahlé miesto bez bežnej turistickej infraštruktúry, ktoré je dostupné len výpravami po mori, najčastejšie výletnými loďami zo súostrovia Falklandy alebo z Argentíny. Príroda je tu surová a autentická – a práve preto taká výnimočná.
3. Cape Hillsborough, Queensland, Austrália
Každé ráno pri východe slnka sa na pláži Cape Hillsborough objavujú klokany a wallaby, ktoré si prichádzajú hľadať potravu. Ide o voľne žijúce jedince, ktoré si na rannú aktivitu na pláži zvykli, a dnes sú jedným z najväčších lákadiel tejto časti Austrálie. Návštevníci môžu zvieratá pozorovať z bezpečnej vzdialenosti – na mieste pôsobia miestni sprievodcovia, ktorí dohliadajú na pravidlá kontaktu s divokou prírodou.
4. Pig Beach, Big Major Cay, Bahamy
Na neobývanom ostrove Big Major Cay, známom aj ako Pig Beach, žije niekoľko desiatok divoko žijúcich prasiatok, ktoré sa naučili prichádzať k brehu a plávať vo vode. Pôvod ich prítomnosti nie je úplne jasný – pravdepodobne ich tam priviezli rybári alebo miestni obyvatelia. Prasiatka sa stali virálnym hitom na sociálnych sieťach a dnes tvoria jednu z turistických atrakcií Bahám. Hoci sa s nimi dá kúpať, kontakt so zvieratami by mal prebiehať s rešpektom a bez kŕmenia.
5. Laniakea Beach, Oahu, Havaj
Pláž Laniakea na havajskom ostrove Oahu sa nazýva aj „Turtle Beach“, a nie náhodou. Pravidelne tu vyliezajú na piesok morské korytnačky zelené (Chelonia mydas), ktoré si na tomto mieste nachádzajú odpočinok. Tento druh je medzinárodne chránený a ohrozený. Na pláži pôsobia dobrovoľníci, ktorí zabezpečujú bezpečný odstup medzi turistami a zvieratami – ten musí byť minimálne 3 metre. Fotografie sú povolené, ale bez blesku a dotyku.
6. Bèrchida Beach, Sardínia, Taliansko
Na pláži Bèrchida na východnom pobreží Sardínie sa počas letných mesiacov môžu objaviť voľne pasúce sa kravy, ktoré patria miestnym farmárom. Nejde o stálu atrakciu, ale o zriedkavý jav, keď sa dobytok zatúla až k pobrežiu, často v podvečerných hodinách. Pláž sama o sebe patrí medzi najkrajšie a najmenej dotknuté časti sardínskeho pobrežia – s krištáľovo čistou vodou a nízkou hustotou turistov.
7. Salalah, Omán
V regióne Dhofar, na juhu Ománu, sa rozprestierajú dlhé piesočné pláže v okolí mesta Salalah. V tejto oblasti voľne žijú ťavy, ktoré sa pohybujú po krajine a občas prichádzajú až k pobrežiu. V teplých mesiacoch sa niektoré z nich priblížia k vode, ba dokonca do nej vojdú. Aj keď to nie je garantované, nie je výnimočné stretnúť ťavu počas prechádzky po pláži. Na rozdiel od Egypta či Dubaja nejde o organizovanú atrakciu, ale o prirodzenú súčasť krajiny.
Zážitky, ktoré stoja za to
Každá z týchto pláží ponúka nielen vizuálny pôžitok z krásneho prostredia, ale aj autentické stretnutie s divokými zvieratami, ktoré si tieto miesta vybrali za svoj domov. Pokiaľ rešpektujete pravidlá, pohybujete sa ticho a s ohľadom, odmenou vám budú chvíle, na ktoré nezabudnete. Nie je to ako v zoo – tu ste na návšteve vy, nie zvieratá.