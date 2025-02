7 kuchynských trikov, ktoré vám uľahčia život. Mäkké maslo do minúty a hrniec už nepretečie

V ére internetu, množstva ďalších sociálnych sietí sa k nám dostávajú rôzne tipy, triky a „hacky“. Niektoré sú naozaj užitočné, iné naopak zbytočné či dokonca zavádzajúce. Nasledujúcich sedem vychytávok však patrí do prvej skupiny – reálne fungujú, šetria čas, zjednodušujú varenie a vďaka nim sa aj príprava jedla môže stať zábavou. Prečítajte si, ako vyriešiť pretečený hrniec, rýchlo zmäkčiť maslo, otestovať teplotu panvice alebo predĺžiť čerstvosť syra.

1. Drevená varecha proti pretečeniu hrnca

Čo to je za trik?

Určite to poznáte – dáte variť zemiaky, cestoviny alebo hustú polievku a v nepozorovanej chvíli vám voda či pena vykypí na celý sporák. Čistenie sporáka po takomto incidente je poriadna otrava, ale našťastie existuje jednoduché riešenie. Stačí, ak na odokrytý hrniec položíte priečne drevenú varechu alebo lyžicu.

Prečo to funguje?

Drevená varecha pôsobí ako prekážka, na ktorej sa zrážajú bubliny a para, takže sa nepresunú až cez okraj. Platí to najmä pri miernom vare a dostatočne širokom hrnci. Ak sa však v hrnci varí voda či omáčka doslova „ako besná“, ani drevená varecha nemusí úplne zabrániť pretečeniu. Pri štandardnom varení to však funguje spoľahlivo.

2. Otestovanie teploty panvice kvapkou vody

Problém s prichytávaním jedla

Často sa pri vyprážaní či opekaní stáva, že sa jedlo prilepí na dno panvice. Dôvodom býva nedostatočne rozohriata panvica ešte predtým, ako na ňu dáte tuk alebo samotné potraviny.

Jednoduchý test

Starý trik, ktorý používali už naše staré mamy, spočíva v tom, že na suchú panvicu kvapnete kúsok vody. Ak sa voda okamžite vyparí, panvica nie je dostatočne rozpálená. Ak sa z kvapky vytvoria malé „guľôčky“, ktoré sa kĺžu a tancujú po povrchu, teplota je ideálna. Vtedy môžete bezpečne pridať olej alebo maslo a až následne jedlo, ktoré sa nebude pripekať.

3. Ako krájať cibuľu bez zbytočného slzenia

Nepríjemné štípanie očí

Krájanie väčšieho množstva cibule či cesnaku často sprevádza nepríjemné štípanie v očiach a intenzívne slzenie. Existuje množstvo rád, od „dýchaj ústami“ až po rôzne kuchynské pomôcky či dokonca potápačské okuliare. Nie všetky sú však praktické alebo účinné.

Jednoduchý tip s papierovou utierkou

Ak nemáte po ruke žiadne sofistikované nástroje, skúste si položiť kúsok papierovej kuchynskej utierky priamo na dosku na krájanie. Počas krájania bude utierka absorbovať časť výparov z cibule a očí vás budú štípať omnoho menej. Nie je to síce stopercentná ochrana, ale rozdiel spoznáte hneď.

4. Maslo izbovej teploty doslova do minúty

Zabudli ste vyložiť maslo z chladničky?

Každému sa občas stane, že začne piecť alebo variť a až v polovici procesu zistí, že maslo malo mať izbovú teplotu. Tvrdé maslo sa však ťažko zapracúva do cesta, nerozotiera sa dobre a môže narobiť nepríjemné hrudky.

Jednoduché riešenie – nastrúhať!

Namiesto toho, aby ste maslo rýchlo rozpúšťali v mikrovlnke (čím sa môže prihriať alebo úplne roztopiť), použite klasické strúhadlo. Maslo postrúhajte na hrubšie slížiky alebo hoblinky, ktoré sa rýchlejšie zahrejú na izbovú teplotu. Stačí pár minút na kuchynskej linke a maslo bude presne také, aké potrebujete do cesta či nátierky.

5. Rýchlejšie škrabanie varených zemiakov

Komu by sa chcelo tráviť večnosť pri lúpacom nožíku

Príprava šalátov alebo tradičných jedál, kde potrebujete veľa varených zemiakov, môže byť zdĺhavá, ak každú jednu hľuzu škrabete ručne. Našťastie aj tu existuje malý trik, ktorý vie ušetriť cenné minúty.

Nenápadný zárez a studená voda

Predtým, než zemiaky dáte variť, nožíkom jemne narežte šupku dookola ich obvodu – nemusíte rezať hlboko, stačí slabučká línia, ktorá spojí začiatok a koniec. Keď sa zemiaky uvaria, preložte ich ihneď do misky s veľmi studenou vodou alebo do ľadového kúpeľa. Vďaka teplotnému šoku sa šupka uvoľní a pôjde stiahnuť takmer sama od seba. Tento postup obzvlášť oceníte pri príprave väčšieho množstva zemiakov na šalát či iné recepty.

6. Separovanie žĺtka od bielka pomocou plastovej fľaše

Tradičné prelievanie vajec môže byť zdĺhavé

Oddelenie žĺtka od bielka je súčasťou mnohých receptov, no nie vždy sa to podarí bez „nehody“. Starý spôsob prelievania zo škrupinky do škrupinky môže u nováčikov vyvolať stres a nehody, pri ktorých žĺtok praskne alebo sa znečistí bielkom.

Trik s fľašou

Zoberte čistú plastovú fľašu, odstráňte uzáver a jemne stlačte steny, aby ste vytlačili vzduch. Potom hrdlo fľaše priložte na žĺtok a pomaly uvoľnite stisk. Žĺtok sa vďaka podtlaku vtiahne do fľaše, zatiaľ čo bielok zostane na tanieri alebo v miske. S trochou cviku sa takto dajú oddeliť aj viaceré žĺtky rýchlo a bez rozbitia.

7. Predĺženie čerstvosti syra

Problém s plesňou a vysúšaním

Syr veľmi ľahko stráca svoju vláčnosť a môže sa na ňom objavovať pleseň, najmä ak ho skladujete v plastovej fólii, ktorá zachytáva vlhkosť. V dôsledku toho sa rýchlo zhorší jeho kvalita.

Výmena plastovej fólie za papier na pečenie

Ak chcete, aby syr vydržal dlhšie, zabaľte ho do papiera na pečenie. Tento materiál umožňuje syru „dýchať“, nepriepustná plastová fólia naopak udržiava príliš veľa vlhkosti. Papier na pečenie teda pomôže udržať syr dlhšie čerstvý a oddiali prípadnú tvorbu plesní.

Zhrnutie

Tieto triky, ktoré sa šíria sociálnymi sieťami a internetom, nie sú len virálnymi výmyslami – vyskúšali ich už mnohí domáci kuchári a presvedčili sa, že sú skutočne účinné. Či už bojujete s pretekaním hrnca, tvrdým maslom, pridlhým lúpaním zemiakov alebo boľavými očami od cibule, stojí za to dať týmto radám šancu. Kto vie, možno práve vďaka nim ušetríte v kuchyni nielen čas, ale aj nervy.