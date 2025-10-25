6 zásad, ktoré sa oplatí dodržiavať v blízkosti stromov. A chyby, ktoré im škodia

Stromy patria medzi najdlhšie žijúce organizmy na Zemi. Sú tichými svedkami generácií, ktoré prichádzajú a odchádzajú, a ak im dáme priestor, čas a rešpekt, odvďačia sa nám zdravím, tieňom aj krásou. Každý zásah do ich okolia – hoci len drobný – má svoj dlhodobý dôsledok.
Strom je dušou každej záhrady. Vytvára atmosféru pokoja, poskytuje útočisko vtákom a tieni pred horúčavou. Nie je to len rastlina – je to živý tvor, ktorý si zaslúži našu pozornosť. Keď však neuvážene meníme pôdu, zvyšujeme terén, či príliš zasahujeme do jeho koreňov, môžeme narušiť rovnováhu, ktorú si budoval celé desaťročia.
Nasledujúcich šesť zásad vám pomôže starať sa o stromy tak, aby prosperovali a vaša záhrada pôsobila harmonicky a prirodzene.
1. Dávajte pozor na korene
Koreňový systém je pre strom tým, čím sú pre človeka srdce a pľúca. Zaisťuje mu stabilitu, príjem vody aj živín. Niektoré druhy, napríklad duby, majú korene hlboko v zemi, iné – ako javory – ich majú rozložené plytko pod povrchom. Práve tieto bývajú najzraniteľnejšie.
Pri akomkoľvek kopaní v blízkosti stromu postupujte opatrne. Takzvaná kritická koreňová zóna zvyčajne zodpovedá priestoru pod celou korunou, teda miestu, kam dopadá tieň stromu. V tejto oblasti by sa nemalo rýpať ani upravovať pôdu. Ak pri sadení narazíte na koreň, radšej sa posuňte o pár centimetrov ďalej. Strom vám to vráti zdravým rastom a pevnou korunou.
2. Zabudnite na textílie proti burine
Mnohí si myslia, že geotextília je praktické riešenie, ktoré zabráni rastu buriny. V skutočnosti však stromom škodí. Materiál síce obmedzí burinu, no zároveň znemožní prístup vzduchu a vody ku koreňom. Výsledkom je dusno a sucho – prostredie, v ktorom korene trpia.
Omnoho lepšie je ponechať priestor pod stromom prirodzený – s vrstvou listov, drobných vetvičiek či machu. Ak chcete záhon oživiť farbou, použite kvetináče. Môžete ich obmieňať podľa sezóny a stromu tým nijako neuškodíte.
3. Nezvyšujte úroveň pôdy
Častá chyba záhradkárov spočíva v tom, že okolo kmeňa navozia novú zeminu a vytvoria malý vyvýšený záhon. Vyzerá to esteticky, ale stromu to škodí – jeho korene sa dusia, vlhkosť sa hromadí pri kmeni a kôra začne hniť. Takto vznikajú ideálne podmienky pre choroby a škodcov.
Pri výsadbe a úpravách pôdy sa vždy držte pôvodnej úrovne terénu. Strom je zvyknutý na hĺbku, v ktorej rástol celé roky, a každá zmena narúša jeho prirodzený rytmus.
4. Nedávajte stromom tesné mantinely
Pri plánovaní spevnených plôch, chodníkov alebo terás myslite na to, že strom potrebuje priestor. Jeho kmeň aj korene sa časom rozrastajú, preto dlažbu alebo múriky nikdy neumiestňujte tesne k nemu. Ideálne je nechať aspoň dvoj- až trojmetrový odstup.
Tento priestor môžete využiť zmysluplne – napríklad umiestniť lavičku do tieňa koruny alebo natiahnuť hammock medzi dva stromy. Získate tak miesto na oddych, ktoré vás bude lákať aj počas horúcich dní.
5. Nesekajte cez korene
Pod korunami stromov by sa sekačka nemala vôbec pohybovať. Aj malé poranenie koreňa alebo kmeňa môže byť vstupnou bránou pre huby, hmyz či choroby.
Ak vám pod stromom rastie tráva alebo burina, odstráňte ju radšej ručne alebo nožnicami. Prípadne ju nechajte rásť – nízky porast pôdu chráni pred vysušením a prehrievaním. V prírode to tak funguje úplne prirodzene.
6. Mulčujte s rozumom
Mulčovanie dokáže stromom veľmi prospieť – udržuje pôdu vlhkú, chráni korene pred teplotnými výkyvmi a zlepšuje štruktúru pôdy. No len vtedy, ak sa to s ním nepreháňa.
Vyvarujte navŕšených kopcov mulča až po kmeň. V týchto miestach sa hromadí vlhkosť a chýba kyslík, čo vedie k zahnívaniu kôry. Správny spôsob je rozložiť mulč do vrstvy vysokej 5 až 7 centimetrov po obvode koruny a ponechať pár centimetrov voľného priestoru okolo kmeňa.
Ak máte strom priamo v trávniku, vytvorte okolo neho kruh bez trávy a vyplňte ho mulčom. Zabránite tak poškodeniu kmeňa pri kosení a strom bude môcť voľne dýchať.
Stromy nie sú len dekoráciou záhrady – sú živými bytosťami, ktoré si pamätajú roky našej starostlivosti aj zanedbania. Ak sa k nim budete správať s rešpektom, odvďačia sa vám zdravým vzhľadom, príjemným tieňom a dlhým životom. Starajte sa o ne s rozumom a vráti sa vám to v podobe krásnej a harmonickej záhrady, do ktorej sa budete radi vracať.