6 krásnych rastlín do záhrady, ktoré odpudzujú kliešte, no ľudia ich zbožňujú

Každý, kto má záhradu, určite pozná nepríjemné chvíle, keď sa po pobyte v tráve musí dôkladne prehliadať, či si so sebou nepriniesol kliešťa. Tieto malé potvory totiž dokážu prenášať vážne ochorenia, ako je lymská borelióza alebo kliešťová encefalitída. Našťastie existujú rastliny, ktoré kliešte odpudzujú a pritom sú krásne na pohľad, takže ich pestovaním získate hneď dve výhody naraz. Kliešte budú z vašej záhrady radšej utekať preč a vy si užijete nádherné, voňavé prostredie.

Aromatické bylinky – váš najlepší spojenec proti kliešťom

Väčšina kliešťov nenávidí výrazné, silné vône. A práve v tomto bode sa ich chute zásadne líšia od tých našich. Napríklad taká levanduľa – ľudia ju zbožňujú pre jej nádhernú vôňu a romantický vzhľad pripomínajúci francúzsky vidiek. Naopak, kliešte ju doslova neznášajú. Vysaďte si ju blízko miesta, kde radi relaxujete, a okrem odplašenia hmyzu si užijete aj upokojujúci pohľad na krásne fialové kvety.

Mäta – skvelá proti kliešťom aj komárom

Ďalšou výbornou bylinkou, ktorá odpudí nielen kliešte, ale aj komáre, je mäta pieporná. Táto aromatická rastlina je obľúbená pre svoju sviežu vôňu, ktorú mnohí používajú pri príprave nápojov, čajov či dezertov. Stačí jej nenáročná starostlivosť – dostatok vlahy a trochu slnka. Kliešte a komáre sa vášmu mätovému záhonu či bylinkovej nádobe oblúkom vyhnú.

Rozmarín – krásny, užitočný a nenáročný

Rozmarín pozná snáď každý z pesničky o pražskom moste. Táto stredomorská bylinka však nemusí rásť iba na balkóne alebo na okennej parapete, pokojne ju môžete pestovať aj priamo v záhrade. Rozmarín miluje suché, slnečné miesta, takže ak máte na záhrade práve také zákutie, neváhajte. Rastlina vás za minimálnu starostlivosť odmení príjemnou vôňou, ozdobným vzhľadom a navyše vás ochráni pred krvilačnými kliešťami.

Tymián citrónový – ideálny nielen do kuchyne

Ak máte radi multifunkčné rastliny, tymián citrónový by mal byť na prvých miestach vášho zoznamu. Táto rastlinka je ideálna nielen pre dochutenie pokrmov, ale aj na odplašenie nepríjemného hmyzu vrátane kliešťov. Tymián má rád slnečné a suchšie miesta, hodí sa preto perfektne do skaliek alebo aj do dekoratívnych nádob. Navyše vám počas leta vykvitne drobnými kvietkami, ktoré rozjasnia každý kútik záhrady.

Aksamietnica – kontroverzná, ale efektívna

Kvetina, ktorú možno poznáte aj pod menom afrikán, má medzi ľuďmi trochu rozporuplnú povesť. Niektorí ju milujú, pretože jej žlté či oranžové kvety dlho vydržia kvitnúť a krásne oživia záhradu, iným zase jej vôňa vôbec nesedí. Ak patríte do prvej skupiny, potom máte o ďalší dôvod navyše, prečo si túto rastlinu vysadiť – výrazná vôňa afrikánov totiž odpudí nielen kliešte, ale aj vošky a niektoré druhy mušiek.

Palina – prírodný repelent, ktorý vás možno prekvapí

Kto by nepoznal palinu zo školy ako jedno z vybraných slov. Menej známe je, že táto rastlina je veľmi účinná aj ako prírodný repelent. Jej listy obsahujú horké aromatické silice, ktoré kliešte nemôžu vystáť. Palinu môžete vysadiť do rôznych kútov záhrady, najmä v blízkosti plota alebo chodníkov, čím vytvoríte ochrannú bariéru proti hmyzu. Okrem ochrany proti kliešťom je to aj esteticky pôsobivá rastlina, vďaka striebristému odtieňu listov.

Prečo uprednostniť prírodu pred chémiou?

V posledných rokoch sa stále viac ľudí prikláňa k prírodným spôsobom ochrany pred škodcami a hmyzom. Chemické repelenty môžu byť síce účinné, ale často dráždia pokožku, škodia životnému prostrediu a nepríjemne zapáchajú. Rastliny ako levanduľa, mäta, rozmarín, tymián, afrikán a palina ponúkajú prírodnú alternatívu, ktorá nezaťažuje zdravie, príjemne vonia a navyše krásne skrášli záhradu.

Nebojte sa teda využiť prírodné odpudzovače kliešťov vo svojej záhrade. Príroda sama ponúka jednoduché a účinné riešenia, ktoré sú priateľské nielen k človeku, ale aj k životnému prostrediu. A to je predsa dôvod navyše, prečo si tieto krásne a užitočné rastliny obľúbiť.