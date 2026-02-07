5 vecí, ktoré väčšina ľudí splachuje do WC, hoci by nemala!

Mnohí z nás si myslia, že presne vedia, čo do toalety patrí a čo nie. Niektoré veci splachujeme vedome, aj keď tušíme, že to nie je správne.
Iné považujeme za úplne neškodné a automaticky ich hodíme do záchoda. Pravdou však je, že veľké množstvo bežných predmetov môže v kanalizácii spôsobiť vážne problémy.
Odborníci dlhodobo upozorňujú, že do odpadového systému sa dostáva množstvo nevhodného odpadu, ktorý doň nepatrí a komplikuje čistenie odpadových vôd.
Pozrime sa na najčastejšie chyby, ktorých sa ľudia dopúšťajú.
Oleje, tuky a zvyšky jedla nepatria do toalety
Mnohí ľudia si myslia, že tekutiny alebo zvyšky jedla nemôžu kanalizácii uškodiť. Opak je však pravdou. Polievky, omáčky a ďalšie pokrmy často obsahujú veľké množstvo tukov.
Po vychladnutí tuk stuhne a začne sa usadzovať na stenách potrubia. Postupne na seba viaže ďalšie nečistoty a vytvára tvrdé nánosy, ktoré môžu úplne upchať odtok.
Problémom nie sú len zvyšky jedla, ale aj použitý olej z vyprážania. Ten by sa nikdy nemal vylievať do odpadu.
Na jeho likvidáciu slúžia špeciálne zberné nádoby na potravinárske oleje, ktoré sú dnes dostupné na mnohých miestach.
Lieky, kozmetika a chemikálie znečisťujú vodu
Toaleta nie je vhodným miestom ani pre lieky, kozmetické prípravky či chemické látky. Ich splachovaním sa výrazne zhoršuje kvalita odpadovej vody.
Tieto látky sa v čističkách často nedajú úplne odstrániť a môžu sa dostať späť do prírody.
Namiesto záchoda by mali skončiť v určených zberných miestach alebo v lekárňach, ktoré zabezpečujú ich bezpečnú likvidáciu.
Hygienické potreby, plasty a bavlna spôsobujú upchatie potrubia
Moderné hygienické výrobky predstavujú pre kanalizáciu veľký problém. Vložky, tampóny, vatové tampóny či odličovacie tampóny sa vo vode nerozkladajú, hoci sú malé.
Do WC nepatria ani:
- náplasti,
- kondómy,
- kontaktné šošovky,
- vatové tyčinky,
- vlhčené obrúsky.
Najmä vlhčené obrúsky sú vyrobené z netkanej textílie a s papierom nemajú nič spoločné. Rozkladajú sa oveľa pomalšie než klasický toaletný papier.
Pri väčšom množstve môžu veľmi rýchlo upchať potrubie.
Všetky tieto výrobky patria do odpadkového koša, nie do toalety.
Vlasy, chlpy a dentálna niť môžu spôsobiť veľké problémy
Aj vlasy a zvieracie chlpy dokážu v kanalizácii napáchať značné škody. Väčšina ľudí sa s týmto problémom stretla pri upchatom odtoku v sprche alebo vo vani.
V potrubí sa spájajú s tukmi a ďalšími nečistotami, čím vytvárajú pevné zhluky.
Podobne nebezpečná je aj dentálna niť, ktorá sa ľahko zachytí o iné predmety a postupne vytvorí prekážku v odtoku vody.
Záchod nie je odpadkový kôš
Toaleta slúži výhradne na splachovanie ľudských výkalov a toaletného papiera. Všetko ostatné do nej nepatrí. Nesprávne používanie WC môže viesť k:
- upchatiu potrubia,
- drahým opravám,
- zhoršeniu kvality vody,
- poškodeniu životného prostredia.
Ak si nie ste istí, kam určitý odpad patrí, vždy je lepšie použiť odpadkový kôš alebo špecializovaný zber. Pomôžete tým nielen kanalizácii, ale aj prírode a svojej peňaženke.