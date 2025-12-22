5 vecí, ktoré svojej mačke určite nerobte. Takto ju nikdy nehladkajte!

Mačka nie je pes – a kto s ňou žije, ten to veľmi dobre vie. Existujú situácie, ktoré mačkám vyslovene prekážajú a dokážu im poriadne znepríjemniť život.
Ak ich ignorujete, môže vám to dať najavo spôsobom, ktorý rozhodne nebude príjemný. Minimálne päť vecí by ste preto svojej mačke robiť nemali.
Mačky sú samostatné osobnosti a rady si určujú vlastné pravidlá.
Niektoré si hladenie a škrabkanie vyslovene užívajú, iné si pre pohladenie prídu len vtedy, keď sa im to práve hodí – napríklad keď je chladno a potrebujú trochu tepla.
Bez ohľadu na povahu však existujú situácie, ktoré neocení žiadna mačka.
Brucho ako zakázaná zóna
Keď si pes ľahne na chrbát, často tým jasne naznačuje, že chce hladkanie. U mačiek je to presne naopak.
Ak sa mačka otočí na chrbát a pôsobí spokojne, neznamená to pozvanie na maznanie.
Ukazuje vám svoje najzraniteľnejšie miesto – bruško – a robí to len vtedy, keď sa cíti bezpečne a dôveruje vám. Ak sa ho v tej chvíli pokúsite dotknúť, reakcia býva rýchla: buď utečie, alebo použije pazúry.
Dlhé pozeranie do očí nie je prejav lásky
Možno ste zvyknutí nadväzovať očný kontakt so psom ako prejav náklonnosti. Pri mačke na to radšej zabudnite.
Dlhé a nehybné zíranie môže mačka vnímať ako hrozbu alebo zastrašovanie. V mačacej reči je totiž priamy pohľad často signálom konfliktu.
A ten by ste doma určite zažiť nechceli – najmä nie na vlastnej koži.
Strihanie srsti len vo výnimočných prípadoch
Úloha mačacieho „kaderníka“ patrí len do krajnej núdze. Zatiaľ čo psie strihy sú dnes populárne, u mačiek môže zbytočné strihanie spôsobiť problémy.
Srsť im pomáha regulovať telesnú teplotu v lete aj v zime. Po strojčeku siahnite iba vtedy, ak má mačka v srsti splstnatené chumáče, s ktorými si sama nedokáže poradiť.
Vyhnite sa trestom a kriku
Mačka má vlastnú hlavu a ak sa jej niečo nepáči, dá to jasne najavo. Niekedy ide o drobnosti, ktoré si ani neuvedomíte, no pre mačku môžu byť zásadné.
Výsledkom potom býva pomočený koberec v kúpeľni alebo „nehoda“ na rohožke. Krik či fyzické tresty situáciu len zhoršia a narušia vzťah.
Oveľa lepšie je zamyslieť sa, čo sa doma zmenilo – aj maličkosť môže byť pre mačku problémom.
Mlieko ako odmena? Radšej nie
Predstava, že mlieko k mačke neodmysliteľne patrí, je stále veľmi rozšírená. Bežné kravské mlieko však môže mačke spôsobiť tráviace ťažkosti.
Ak jej chcete dopriať niečo navyše, siahnite po špeciálne upravenom mačacom mlieku, ktoré je pre ňu bezpečné.
Nezabudnite na video:
Všetky dôležité informácie si môžete pozrieť aj v tomto videu: