5 tipov, ako prevoňať celý byt za pár eur!

Každý dom či byt má svoju vlastnú vôňu. Inak vonia drevo nábytku, inak izbové rastliny a často príjemne prevoňajú priestor aj nezapálené sviečky.
Ak však nechcete míňať peniaze na drahé bytové parfumy z drogérie, existuje mnoho jednoduchých a lacných spôsobov, ako vyčarovať doma príjemnú arómu. Stačí siahnuť po bežných veciach, ktoré už máte doma.
Najskôr urobte poriadok a vyvetrajte
Než začnete skúšať aromatické oleje či rôzne voňavé triky, doprajte domácnosti čerstvý vzduch a odstráňte všetky zápachy. Ak sa totiž mieša vôňa s pachmi, výsledok len málokedy pôsobí príjemne.
Klasické čistiace prostriedky môžu byť dráždivé, preto je dobré siahnuť po octe, citróne alebo jedlej sóde.
Tieto prírodné pomocníky pachy skvele pohlcujú a zanechajú po sebe len jemné, nenápadné arómy. Dokonca aj ocot, hoci spočiatku výrazný, sa stratí veľmi rýchlo.
Sviečky a vonné tyčinky – klasika, ktorá funguje
Jedným z najľahších spôsobov, ako vytvoriť doma útulnú atmosféru, je zapáliť vonnú sviečku alebo aromalampu.
Treba však myslieť na to, že pri horení sa uvoľňujú aj látky, o ktorých vplyve na zdravie sa vedú diskusie. Neznamená to, že sa ich musíte vzdať – len je rozumné používať ich s mierou.
Podobne je to s vonnými tyčinkami. Ich vôňa býva intenzívna, niekomu príjemná, inému príliš výrazná.
Sviatočnou alternatívou sú tradičné františky alebo purpura. Ak však chcete niečo univerzálnejšie, položte na sporák malý hrniec s vodou, pár kolieskami citróna a vetvičkou rozmarínu.
Alebo si uvarte hrnček vareného vína a vôňa prikúzli atmosféru sama.
Kvetiny prevoňajú byt prirodzene
Ak ste dostali veľkú kyticu, určite poznáte, aké silné dokáže byť jej aróma. Ale aj sušené kvety dokážu urobiť veľa.
Do sklenenej misky si môžete nasypať sušené lupene, kúsky dreva či aromatické rastliny. V obchodoch sa táto zmes predáva pod názvom potpourri.
Obsahuje napríklad hobliny z cédra, cyprusu či borievky a dopĺňajú ju kvety levandule, ruží, jazmínu, rezedy alebo citrusové šupky spolu s voňavým korením.
Aromalampy a difuzéry prevoňajú byt rýchlo
Veľmi účinným spôsobom sú esenciálne oleje. Môžete ich použiť buď v elektrickom difuzéri, alebo v klasickej aromalampe.
Vždy však nezabudnite olej riediť vodou – stačia dve až tri kvapky na malé množstvo vody. Vôňa sa tak uvoľňuje jemne a olej sa nepripaľuje.
Vonné spreje z pár kvapiek
Príjemnú arómu viete vytvoriť aj celkom nenápadne. Stačí pridať pár kvapiek parfumovaného alebo esenciálneho oleja:
- do vody na žehlenie,
- do vedra pri umývaní podlahy,
- do malej fľaštičky s rozprašovačom.
Takýto sprej môžete použiť na posteľnú bielizeň, čalúnenie alebo občas pri upratovaní. S parfumom to však nepreháňajte – často stačí minimum.
Vyrobte si vlastný bytový parfum
Ak chcete vôňu, ktorá sa bude uvoľňovať pomaly a rovnomerne, môžete si pripraviť vlastný domáci difuzér.
Základom je vhodná fľaštička s úzkym hrdlom a drevené tyčinky – môžu byť špajdle, nelakované paličky alebo malé vetvičky bez kôry.
Do nádoby nalejte neutrálny olej, napríklad detský alebo sójový. Je dobré použiť olej bez výraznej vône, aby vynikli esenciálne oleje, ktoré doň pridáte.
Môžete sa držať pomeru približne 1 diel voňavého oleja na 3 diely základného oleja a vôňu si namiešať podľa seba. Zmes stačí premiešať a vložiť tyčinky, ktoré sa vôňou postupne nasiaknu.