5 stromov, ktoré by ste si do záhrady radšej nemali vysádzať: odborníci upozorňujú na časté chyby záhradkárov

Premýšľate nad tým, že svoj pozemok oživíte novým stromom? Výborná voľba – zeleň do záhrady prináša život, tieň i pokoj. Stromy zlepšujú mikroklímu, podporujú biodiverzitu a v lete znižujú teplotu v okolí domu. No práve pri ich výbere sa mnoho ľudí nechá zlákať iba vzhľadom, čo sa neskôr môže kruto vypomstiť.
Odborníci na záhradnú architektúru sa zhodujú – nie každý strom, ktorý vyzerá dobre, je vhodný do bežnej domácej záhrady. Niektoré druhy majú príliš agresívne korene, iné spôsobujú škody na majetku alebo dokonca menia zloženie pôdy. Ak sa nechcete o pár rokov trápiť so zničeným trávnikom, poškodenými základmi či neustálym upratovaním popadaných konárov, mali by ste sa týmto druhom radšej vyhnúť.
Prečo sa pri výbere stromu neoplatí ponáhľať?
Výsadba stromu nie je rozhodnutie na jednu sezónu – ide o investíciu, ktorá vás bude sprevádzať celé desaťročia. Nesprávna voľba môže viesť k nepríjemným problémom: narušeniu chodníkov, poškodeniu kanalizácie, tieneniu slnečných miest, alebo dokonca k sporom so susedmi, ak strom začne prerastať cez plot.
Preto sa oplatí nechať si poradiť od záhradníkov alebo arboristov, ktorí vedia zhodnotiť veľkosť pozemku, typ pôdy i dlhodobé nároky jednotlivých druhov.
Týchto päť stromov radšej nevyberajte
1. Vŕba – krásna romantická dominanta, no s nebezpečnými koreňmi
Vŕby sú elegantné stromy, ktoré na prvý pohľad pôsobia pokojne a harmonicky – obzvlášť pri jazierku či potoku. Ich previsnuté konáre vytvárajú malebné zákutia, ktoré pripomínajú obrazy z romantických filmov.
Lenže za týmto čarom sa skrýva veľký problém. Koreňový systém vŕby patrí medzi najagresívnejšie v celej rastlinnej ríši. Korene sa šíria do širokého okolia a často preniknú aj do kanalizačných potrubí, základov domu či pod dlažbu. Navyše, drevo vŕby je krehké, a pri silnom vetre sa konáre ľahko lámu – čo môže znamenať poškodenie strechy, auta alebo záhradného altánku.
Zhrnutie: Vŕbu vysádzajte len vtedy, ak máte veľký pozemok a dostatočný odstup od budov i infraštruktúry.
2. Bradfordská hruška – kráska s katastrofálnymi následkami
Na jar patrí medzi najkrajšie stromy – jej biele kvety dokážu premeniť celú záhradu na rozprávkovú scenériu. No bradfordská hruška je zároveň jedným z najproblematickejších okrasných druhov.
Má slabú štruktúru dreva, vetvy sa lámu už pri miernom vetre a po každej búrke po nej ostáva spúšť. Jej koreňový systém je invazívny a dokáže narušiť chodníky, oplotenia aj kanalizáciu. A čo je horšie – ide o invazívny druh, ktorý sa ľahko rozmnožuje a vytláča pôvodné rastliny.
Zhrnutie: Ak túžite po hruške, siahnite radšej po menších, odolných kultivaroch určených priamo pre okrasné účely.
3. Javor strieborný – rýchly rast, ešte rýchlejšie problémy
Strieborný javor láka svojím tempom rastu a nádherným jesenným sfarbením. No práve jeho rýchly rast je dvojsečná zbraň.
Korene tohto stromu sa rozrastajú do všetkých strán, pričom dokážu narušiť základy, potrubia aj spevnené plochy. Okrem toho má mäkké drevo, ktoré sa často láme, čo predstavuje riziko pre bezpečnosť.
Odborníci odporúčajú radšej vybrať javor cukrový alebo javor mliečny – oba sú esteticky pôsobivé, ale oveľa stabilnejšie a menej invazívne.
4. Čierny orech – krásny strom, ktorý otravuje pôdu
Čierny orech pôsobí majestátne a jeho orechy majú mnohé využitie, no v záhradníckom svete sa považuje za „toxického suseda“.
Vylučuje chemickú látku juglon, ktorá je pre väčšinu rastlín jedovatá. Ak teda zasadíte čierny orech uprostred záhonu, čoskoro zistíte, že ostatné rastliny v jeho okolí chradnú a hynú. Na takomto mieste sa nedarí ani kvetom, ani zelenine.
Navyše, rovnako ako pri vŕbe, aj jeho konáre sú náchylné na lámanie. Preto sa čierny orech hodí skôr do veľkých sadov alebo parkov – rozhodne nie do malej domácej záhrady.
5. Jaseň – krásny, no v ohrození škodcami
Jaseň patrí k elegantným a ušľachtilým stromom, jeho drevo je pevné a obľúbené v remeselníctve. No v posledných rokoch sa stal terčom invazívneho škodcu – vrtalky smaragdovej, ktorá dokáže strom zničiť v priebehu pár sezón.
Napadnutý jaseň začne rýchlo vysychať, strácať listy a nakoniec odumrie. Odstraňovanie mŕtveho stromu býva náročné a drahé, pričom larvy škodcu sa môžu rozšíriť aj na ďalšie dreviny v okolí.
Zhrnutie: Pokiaľ nemáte istotu, že je vaša oblasť bez výskytu tohto škodcu, radšej zvoľte iný druh stromu.
Aké stromy sú bezpečnejšou voľbou?
Ak hľadáte stromy, ktoré sú estetické, nenáročné a zároveň priateľské k pôde i okoliu, odborníci odporúčajú:
- čerešňu – prináša úrodu aj krásny jarný kvet,
- jarabinu – odolná, vhodná do väčšiny podmienok,
- javor cukrový alebo mliečny,
- okrasné hrušky vyšľachtené pre menšie záhrady.
Tieto druhy rastú rozumne, nenarušujú pôdu a dobre znášajú naše klimatické podmienky.
Záver: Strom do záhrady vyberajte s rozvahou
Výsadba stromu je rozhodnutie, ktoré ovplyvní vašu záhradu na desiatky rokov. Preto si vopred premyslite, kam strom umiestnite, aký bude mať dosah na pôdu, korene i okolie.
Ak si nie ste istí, poraďte sa s arboristom – správne zvolený druh vám prinesie tieň, krásu aj život do priestoru bez toho, aby vám o pár rokov spôsobil zbytočné výdavky.
Starostlivo vybraný strom sa stane prirodzenou súčasťou vašej záhrady – zdrojom pokoja, radosti a harmónie, nie problémov.