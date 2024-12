5 slov, ktorým každá mačka rozumie

Mačky sú známe tým, že nereagujú na príkazy rovnako ako psy. Napriek tomu dokážem rozpoznať niektoré slová, ktoré počujú pravidelne, a dokonca na ne aj reagujú, aj keď neprešli intenzívnym výcvikom. Mačka nemusí byť učená na každé slovo, ale ak s ňou komunikujete pravidelne, je veľmi pravdepodobné, že sa naučia niektoré slová spoznať. Tieto slová sú pre ňu v každodennom živote veľmi dôležité.

Mačky a ich schopnosť rozumieť ľuďom

Aké je to, keď si zvieratá rozumejú so svojimi majiteľmi? Často závisí od spôsobu, akým na ne hovoríme. Rôzne tóny hlasu, intonácia, alebo dokonca aj to, či používame jemné slová alebo hlasnejší tón, môže mať vplyv na to, čo si zvieratá zapamätajú. Je to podobné ako u psov – aj mačky dokážem rozpoznať určité zvuky a slová, ktoré počujú pravidelne. Závisí to však od toho, ako často sa tieto slová opakujú a aké spojenia si mačka k nim vytvoria.

Na internete môžete nájsť zaujímavé videá, kde si zvieratá, často psy, pomocou tlačidiel na podložkách komunikujú so svojimi majiteľmi. Každé tlačidlo spustí zvuk, ktorý zviera spozná. Takto niektoré zvieratá, vrátane mačiek, dokážu veľmi dobre vyjadrovať svoje potreby a priania. Tento spôsob komunikácie je obľúbený u psov, ale mačky sa tiež dokážu naučiť používať tlačidlá na základné vyjadrenie svojich želaní.

Avšak na to, aby mačka pochopila a rozpoznala slová, nemusíte využívať technológie alebo sofistikované vynálezy. Stačí, keď sa pravidelne rozprávate so svojou mačkou a budete používať určité frázy, ktoré si zapamätá. Samozrejme, ak na svoju mačku nikdy neprehovoríte, nemôže očakávať, že sa naučí reagovať na slová. Ale ak sa s ňou rozprávate pravidelne a všímate si ho reakciu, mačka si istotne osvojí základné frázy.

Ktoré slová mačky rozpoznajú najlepšie?

Meno mačky – Jedným z prvých a najdôležitejších slov, ktoré mačka spozná, je ho vlastné meno. Mačka počuje svoje meno mnohokrát každý deň, keď ju voláte k jedlu, na hranie alebo keď ju pozývate na nejakú činnosť. Meno je spojené s pozitívnymi zážitkami, ako je pohladenie alebo spoločný čas, čo spôsobuje, že si ho mačka rýchlo zapamätá. Rovnako si ho zapamätá aj v prípade, že ju okríknete – vtedy však reaguje viac na tón a intenzitu vášho hlasu ako na samotné slovo.

Výzva „poď sem“ – Aj keď mačky nie sú známe tým, že by poslušne prichádzali na príkazy, toto slovo je pre ne intuitívne. Keď použijete frázu ako „poď sem“ alebo iný variant mačka sa naučí reagovať na tieto slová, aj keď nie vždy s okamžitým účinkom. Možno ju na začiatku ľan zaujmete, ale s časom si zvykne a začne prichádzať, keď ich započuje.

Slovo „nie“ – Mačky nie vždy reagujú okamžite na slovo „nie“, ale je pravdepodobné, že zaregistrujú, že je to slovo spojené s niečím negatívnym. Keď použijete „nie“, mačka sa na chvíľu zastaví alebo zbystrí pozornosť. Týmto spôsobom začína vnímať, že tento zvuk je varovaním pred neželaným chovaním.

„Jedlo“ alebo „krmivo“ – Slovo spojené s jedlom je pre mačky veľmi silne podmienené. Všetky zvieratá, vrátane mačiek, si spájajú určité zvuky a slová s jedlom. Ak započuje zvuk trepania s miskou alebo nádobou s granulami, určite sa vám mačka príde pozrieť, pretože slová ako „jedlo“ alebo „večera“ vyvolávajú silnú pozitívnu reakciu. Pre mačky je jedlo zásadnou súčasťou ich každodenného života, a preto si tieto zvuky a frázy veľmi dobre pamätajú.

„Nesmieš“ – Tento výraz sa často používa na to, aby sme zabránili mačke v nežiaducej činnosti, ako je škrabanie nábytku alebo lezenie na stôl. Keď mačka počúva slová ako „nesmieš“ alebo „zastav“, začne si spájať tento zvuk s niečím, čo by mala prestať robiť. Aj keď nie vždy okamžite reaguje, zvieratá si tieto slová zapamätajú ako varovanie.

Čo by ste nemali mačkám nikdy robiť

Mačka a jej schopnosť chápať naše slová

Všetky tieto slová, aj keď sa zdajú byť jednoduché, majú pre mačku dôležitý význam. Mačky si rýchlo vytvárajú asociácie s určitými situáciami, ktoré sú pre nich dôležité. Ak teda chcete, aby vaša mačka reagovala na určité slová, stačí ich používať pravidelne v konkrétnej situácii. Mačka nemusí byť priamo vyškolená, aby rozumela týmto slovám, ale stačí, keď ich bude pravidelne počuť a spájať s konkrétnymi zážitkami.

Existujú aj ďalšie slová alebo frázy, ktoré môžete pridať do zoznamu, a ktoré si vaša mačka môže postupne osvojiť, ale týchto päť ich rozhodne najčastejších a najdôležitejších. Kľúčom je pravidelnosť, tón hlasu a trpezlivosť. Ak chcete, aby vaša mačka používala tlačidlá na komunikáciu, môže to byť zábavný a zaujímavý spôsob, ako ju naučiť nové slová, ale tieto základné frázy sú veľmi dobrým začiatkom pre každého majiteľa.

Ak máte nejaké ďalšie slová, o ktorých si myslíte, že by vaša mačka mohla rozpoznať, skúste ich pravidelne používať a pozorujte, ako na ne reaguje. Možno aj vaša mačka bude skoro schopná „rozprávať“ pomocou tlačidiel alebo iných spôsobov, ako vám vyjadriť svoje pocity a želania.